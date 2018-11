Cristian Paleologu: O agentie boutique nu-si masoara activitatea in ore, ci in primul rand in performanta pentru client #Interviu

Cum e lucrul intr-un agentie boutique, in Romania?

Stie piata din Romania ce e aceea o agentie boutique?

Cum isi creste o agentie boutique baza de clienti? Folosind canalele clasice, accesate si de freelanceri ori agentiile mai mari?

Care sunt avantajele lucrului intr-o agentie boutique?

Dar avantajele lucrului cu o agentie boutique (din perspectiva clientului final)?

De cat timp activeaza Sag Media Communications pe piata?

Aveti si clienti internationali? Operati si pe alte piete?

Ce tip de clienti deserviti? Din ce industrii?

Care sunt cele mai mari provocari ale unei agentii de mai mici dimensiuni?

Care sunt atuurile Sag Media Communications?

Ce detalii ne puteti da despre evolutia financiara la nivelul unei microagentii, unei agentii boutique?

Descrieti-ne un proiect pe care il considerati relevant pentru activitatea Sag Media Communications din ultimul an.

Sunteti un comunicator cu poveste de viata cel putin interesanta, un PR altfel. Ne puteti da cateva detalii in acest sens?

Cum a impactat aceasta poveste de viata relatia cu clientii existenti ori cu cei potentiali?

Ce ar trebui sa faca mai des oamenii de PR din Romania?

Dar ce ar trebui ei sa limiteze?

Care considerati ca este reteta de succes pentru promovarea unui business ori a unui brand?

Cum ati caracteriza deschiderea pietei din Romania la noile tendinte in MarCom?

Care e cel mai bun sfat care v-a fost dat de cineva poate cu "state mai vechi" in industrie?

Dar dvs, ce sfat ati da cuiva la inceput de drum in aceasta profesie?

Am stat de vorba cu dl. Cristian Paleologu, Managing Partner la Sag Media Communications , despre perceptia pietei locale asupra agentiilor boutique , avantajele de a lucra cu o astfel de agentie, evolutia campaniilor MarCom si MarTech pentru segmente de activitate precum tehnologie, productie industriala, servicii, comert online, medical & pharma sau organizatii non-guvernamentale si non-profit.In plus, am incercat sa aflam de la un comunicator cu o poveste de viata cel putin spus interesanta cat de mult mai vinde imaginea in prag de secol XXII si care e formula prin care o campanie de PR isi lasa cu adevarat amprenta asupra audientei.E ca o misiune de pionierat intr-o piata in care nevoile MarTech (marketing technology) si MarCom (marketing & communication) ale companiilor mici si mijlocii cresc de la an la an.Piata SME din Romania nu si-a atins maturitatea din acest punct de vedere; cumva translatand, suntem inca in stadiul in care concepte precum teleworking, on-the-move-marketing si, da, chiar boutique agency trebuie explicate clientilor, indiferent de statura si profil, ca sa zic asa.Dar ca sa raspund la intrebare, in agentia noastra oameni temerari, cu experienta corporatista suficienta in spate, dar care au decis sa rastoarne putin ordinea lucrurilor, lucreaza pasionat, dedicat, original si integrat pentru ca acele branduri si companii care si-au pus increderea in noi sa primeasca zilnic cele mai bune "livrabile", parte din strategia pe care am stabilit-o impreuna.Piata din Romania stie de freelanceri si de agentiile de PR si de publicitate, in mare. Specificitatile celorlalte "ramuri" sau variante de furnizori de servicii fac obiectul branding-ului fiecaruia. Suntem pe calea cea buna, iar Sag Media Communications chiar este unul din pionierii promovarii agentiilor boutique.O agentie boutique, tocmai pentru ca are resurse dedicate si gestioneaza bugete si conturi mici si medii, este exponentul direct al importantei si evolutiei marketingului viral. Cu siguranta au un rol important si canalele clasice, dar noi nu ne-am axat in generarea de new business doar pe acestea.Libertatea de a fi tu insuti, neincadrarea in norme, alternativa de a face si gandi lucrurile altfel - mai eficient, mai rapid, mai convenabil pentru toate partile implicate.As sintetiza prin urmatoarea constatare: cu cat ai mai putine adrese de e-mail de trecut in campul CC, cu atat ti se simplifica si devine mai rapida comunicarea si legatura cu furnizorii MarCom.Noi lucram foarte simplu, comunicam cu clientii nostri avand grupuri de chat dedicate, iar intern facem uzanta de metode de stocare a informatiei relevante pentru secolul in care traim si activam - solutii cloud-based, on-the-go.Intr-o agentie de mari dimensiuni, lucrurile se desfasoara conform unor uzante de ordin interior si, automat, cu limitarile aferente, comunicarea devenind astfel un proces de o durata mai indelungata, care trebuie aprobat de mai multe foruri.Timpul costa bani - noi ne gandim la asta in avantajul clientului si ne masuram activitatea in primul rand in performanta pentru client. Pentru agentiile full-service, timpul extra inseamna, de cele mai multe ori, ore extra facturate.Brandul a luat nastere in 2011, activitatea tip agentie boutique intensificandu-se in ultimii doi an.Jumatate din clientii nostri opereaza pe piete globale sau din Europa Centrala si de Est, avem si afilieri cu agentii din zona SEE si CEE.Intocmai pentru ca nevoia de MarTech a pietei din Romania pe tipul de companii SME este mare, deservim clienti din tehnologie, productie industriala, servicii, comert online. Suntem, insa, la fel de dedicati clientilor din zona medical & pharma sau organizatiilor non-guvernamentale si non-profit.Sa reziste tentatiei de a face tranzitia la agentie full-service. Pastrandu-ne hazul, poate ca una dintre cele mai mari provocari o reprezinta gestionarea resurselor in cazul unui aflux de proiecte singulare.Ne-am specializat in a le oferi companiilor cu activitate clasica offline o viziune cuprinzatoare asupra beneficiilor substantiale pe care le-ar putea obtine prin intermediul promovarii online.Cashflow-ul in cazul unei microagentii implica automat o negociere specifica asupra tipurilor de actiuni si investitii pe care le desfasuram pentru fiecare client in parte. Bine gestionat si negociat, se poate concretiza intr-o cifra de afaceri imbucuratoare la final de an.Nu m-as putea opri la unul singur, insa un proiect drag intregii noastre echipe si relevant pentru misiunea noastra drept comunicatori in Romania si pentru amprenta pe care vrem s-o lasam in urma noastra este reprezentat de un program de preventie a bolilor civilizatiei, obezitatii si diabetului la copii, despre care va invit sa aflati mai multe de aici: www.in-cerc.ro Sunt atat de multe studii despre impactul obezitatii, incat mi-e teama ca ar monopoliza toata discutia. Cand, insa, copiii nascuti dupa anul 2000 risca sa traiasca mai putin decat parintii lor, avem o mare problema, in privinta careia trebuie sa luam masuri si despre care trebuie sa vorbim, informatii care sa ajunga la cat mai multe persoane, intr-o forma cat mai relevanta si persuasiva!De la o varsta foarte frageda am cunoscut pe pielea mea cat de importanta este comunicarea. Cand iti petreci jumatate din copilarie prin spitale, vezi, intelegi, percepi altfel intreg procesul comunicarii si te lupti pentru ca mesajul tau sa ajunga sa fie receptionat. Capeti, in egala masura, o darzenie empatica, iti sustii punctul de vedere, fara a-l ignora/minimiza pe cel cu care discuti.Imaginea conteaza, vinde, insa clientii nu se mai uita doar la asta. E vorba despre o relatie pe care o construiesti cu fiecare dintre ei. In cazul meu si al colegilor mei, si daca am fi treziti din somn la 2:00 noaptea si ni s-ar cere informatii despre clientii nostri, le-am reda fara nicio problema.Ne respectam clientii si ne face placere sa constatam ca exista respect reciproc, in virtutea rezultatelor pe care le-am obtinut pentru ei.Ca sa sintetizez, e important sa fii om dincolo de a fi vanzator ori comunicator. Un compliment adresat de un client, dupa ce mi-a aflat intreaga poveste de viata, pe care il voi impartasi acum si care imi va ramane mereu drept piatra de capatai suna cam asa: "Te respect pentru puterea si dedicarea ta de a nu te lasa invins si iti incredintez cu toata increderea, fara menajamente, fraiele comunicarii pentru compania mea"!Sa comunice mai mult si mai responsabil din punct de vedere social.Vanzarea de dragul vanzarii.Pentru cine ma cunoaste, nu mai e un secret ca sunt pasionat de gatit, deci, implicit, de retete. Dar ca sa raspund la intrebare - nu vorbim despre o reteta, poate doar despre realizarea de la 0 a uneia. Lucru pe care noi il putem face.Tine, si ea, de trendurile pe care le lanseaza furnizorii. Ante-GDPR era o vrie a remarketingului, de exemplu. Acum, la putere e content marketingul. Piata este deschisa, important e ca fiecare companie sa aiba colaboratori in domeniu care sa tina cu casa, care sa explice de ce e bine sa investesti in anumite actiuni, care sa nu faca doar vanzare cu scopul profitului singular.Noi ne recomandam ca fiind o agentie boutique MarCom, pentru ca toate actiunile noastre converg intr-o directie fireasca, reprezinta un melanj intre actiunile de marketing si cele de promovare si nu ignoram din acest proces actiunea de vanzare inteligenta pentru clientii si brandurile pe care le consiliem.Pune-i pe ganduri, intretine discutia, apoi ofera solutia.Sa-si puna trei intrebari. Cui te adresezi? Unde vrei sa ajungi? (In) cat timp vrei sa faci asta?