Criterii de selectare a spatiului de depozitare pentru inchiriere

De ce sa inchiriezi un spatiu de depozitare si care este procedura

Criterii de inchiriere a unei hale industriale

Pentru a achizitiona spatii de depozitare , reprezentantii marilor afaceri sau ai companiilor mici si mijlocii ar avea nevoie de un capital destul de mare. De aceea, oamenii prefera sa inchirieze spatii de depozitare la cel mai avantajos raport calitate - pret.Cei care doresc sa inchirieze un spatiu de depozitare trebuie intai sa ia in calcul gasirea unei companii care sa le ofere servicii pe masura asteptarilor. Activ Property Services este una dintre principalele companii de consultanta imobiliara din tara, activand din anul 1993 la nivel national, cu sedii in Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca.Aceasta companie ofera, printre alte servicii, si pe cele de inchiriere spatii de depozitare, cu un portofoliu foarte bogat in acest sens. In plus, specialistii ofera si servicii de consultanta pentru inchirierea de spatii industriale de depozitare, pentru extinderea afacerii, pentru negocierea si renegocierea chiriei, pentru negocierea conditiilor de parasire a spatiului, iar lista poate continua.Practic, oamenii implicati intr-un business in continua expansiune trebuie sa isi aleaga un depozit pentru unele produse, pentru echipamente sau utilaje, in care angajatii isi pot desfasura in conditii propice activitatea.Inchirierea unui astfel de spatiu este cea mai buna solutie pe care o pot gasi pentru ca, astfel, vad in timpul contractului daca au nevoie de un spatiu mai mare sau nu, daca este necesar sa renunte la acel spatiu sau daca doresc sa renegocieze contractul dupa expirarea acestuia.Hala industriala de inchiriat trebuie aleasa in functie de anumite criterii. In primul rand, se va pune accent pe spatiul disponibil, apoi pe valoarea chiriei lunare, exprimata in lei sau in euro, pe amplasarea halei sau a spatiului industrial de depozitare, pe locurile de parcare disponibile si pe accesibilitatea acestui loc din punctul de vedere al mijloacelor de transport in comun si al drumurilor rutiere.Hala industriala sau spatiul de depozitare de inchiriat trebuie sa se incadreze in clasa A sau in clasa B, oferind persoanelor interesate o vizibilitate buna si acccesibilitate auto, o suprafata mare inchiriabila, locuri de parcare suficiente pentru angajati si furnizori, posibilitatea de a intra cu masini de mare tonaj, lifturi si flexibilitate in compartimentare, precum si caracteristici mai speciale, cum ar fi cablare telefon, date si conexiune de internet.Ideal ar fi ca spatiul de inchiriat sa aiba si servicii de paza si protectie, de intretinere si de curatenie. Cu siguranta, clientii vor face cea mai buna alegere daca vor apela la specialistii Activ Property Services, atat reprezentantii businessurilor mici si mijlocii, cat si ai businessurilor mari si deja cunoscute pe piata.