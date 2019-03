Cu noul showroom din Dorobanti vor depasi anul acesta 2 milioane de euro! Vezi cum arata magazinul

Afaceri de peste 2 milioane de euro in 2019

In noul spatiu, clientii au la dispozitie o gama foarte bogata de ochelari de vedere si de soare, dar acestia se vor putea bucura si de alte servicii oferite de Videt, precum ridicarea comenzilor online de lentile de contact sau ochelari, verificarea gratuita a dioptriilor si adaptarea gratuita la lentile de contact medicale."Inauguram noul showroom, pentru ca avem nevoie de o abordare mixta in dezvoltarea afacerii, cu prezenta online si offline. In acest moment, achizitia online de ochelari este la indemana oricarui tip de cumparator, beneficiind atat de transport gratuit la majoritatea produselor, cat si de retur gratuit, bucurandu-se, de asemenea, de preturi mai atractive, in general, decat in piata offline.Ne propunem totodata sa raspundem personalizat acelor clienti care doresc sa fie consiliati din mai multe perspective: ii asteptam intr-un spatiu primitor, unde pot gasi si proba produse diferite (atat in ceea ce priveste gama, brandul, cat si pretul); isi pot verifica gratuit dioptriile si cu ajutorul specialistilor nostri, vor gasi varianta optima in ceea ce priveste lentilele de contact, ochelarii de vedere sau de soare doriti. Nu in ultimul rand, ceea ce consideram foarte important, estePrin noul showroom, reusim sa avem atat expunere stradala, cat si un spatiu mare de prezentare. Am ales zona Dorobanti, pentru ca este una speciala, ce ofera clientilor sentimentul de siguranta, respect si profesionalism., pentru ca am vrut sa le oferim clientilor un mediu in care sa se simta bine, cu stil, care sa le placa din toate punctele de vedere si care sa-i inspire in alegerile lor.In acest moment, sunt disponibile, iar in cursul anului ne propunem ca aceasta cifra sa depaseasca. Oferta disponibila in magazinul online este si mai cuprinzatoare, ajungand la aproximativ 4.500 de modele. Stocul consistent de solutii, respectiv de lentile de contact, ne ajuta sa onoram imediat majoritatea comenzilor.Ceea ce ne diferentiaza, fata de ceilalti jucatori de pe piata lentilelor de contact medicale, este", a declaratNoavidet SRL, compania care opereaza magazinul Videt, a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de peste 5 milioane lei (aproximativ) . Pentru acest an, compania estimeaza ca va ajunge la o cifra de afaceri de aproximativ, dublu fata de anul trecut."Vanzarea de lentile de contact ramane o componenta principala a afacerii noastre, asa ca mizam pe o crestere semnificativa a vanzarilor de lentile de contact medicale, dar ne vom concentra eforturile pe dezvoltarea noii directii de business, adica pe vanzarea de ochelari de vedere si de soare", a adaugat Alexandru Alecu.Videt.ro a fost fondat in 2011, de catre Alexandru Alecu, si este unul din cele mai mari magazine online specializate in comercializarea de lentile de contact (cu prescriptie si estetice), ochelari de vedere si de soare. In 2016, in actionariatul companiei a intrat compania ceha Alensa.Pe langa site-ul www.videt.ro , compania mai vinde lentile de contact si pe site-urile www.contact-lentile.ro si www.xlentile.ro