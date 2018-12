Cum ajuta parfumul ambiental la atragerea de noi clienti si la cresterea vanzarilor

TRENDURI DE BUSINESS

Interviu cu dl. George Catanescu, General Manager ScentAir Romania

Domnule Catanescu, sunteti General Managerul uneia dintre companiile care au definit industria de producatori si furnizori de solutii de parfumare ambientala a spatiilor mari. Cum ne comentati evolutia pietei locale si a companiei dvs?

Faceti parte dintr-un concern international, grupul ScentAir. In cate tari este brandul ScentAir prezent la nivel mondial si ce planuri aveti pentru dezvoltarea in 2019?

Tot dvs. ati lansat si promovat pe piata din Romania conceptul de aroma marketing. Cum l-ati defini, pentru cineva care nu cunoaste multe despre acest concept?

Ce beneficii le aduce clientilor ambientarea spatiilor lor comerciale/de afaceri?

Care este consumul mediu anual al unei companii care apeleaza la serviciile dvs.?

Aromele pe care le distribuiti cum sunt produse? Aveti parfumieri in echipa?

Care sunt atuurile acestor arome? Ce rezistenta au intr-un anumit spatiu? Incarca aerul? Exista si dezavantaje ale ambientarii unui spatiu comercial/profesional?

Creati si arome personalizate, unice, pentru clientii care vi le solicita? Dati-ne mai multe detalii despre acest proces (ce presupune, cat dureaza, care sunt costurile) .

Ce planuri de dezvoltare pentru ScentAir Romania aveti in 2019?

Interviu cu dl. Andrei Nasuescu, Sales Manager ScentAir Romania

Care sunt industriile care uzeaza de serviciile de parfumare ambientala ale companiei dvs?

Care sunt cele mai uzitate/solicitate arome?

Cate arome recomandati a se utiliza, pe ce suprafete?

Ce industrii/companii noi targetati in 2019?

Contactati compania ScentAir Romania:

Adresa: Sos. Oltenitei nr. 66, Popesti-Leordeni, Ilfov

Tel: +40371 00 11 56

E-mail: office@scentair-romania.ro

Un experiment realizat acum cativa ani in Statele Unite ale Americii a demonstrat ca, stimulati de un parfum potrivit, cumparatorii pot cheltui chiar si cu 45% mai mult intr-o locatie comerciala.Parfumul ambiental actioneaza ca un fel de "adeziv cerebral", asociind toate gandurile si experientele legate de o marca. Orice companie poate duce acest principiu cu un pas mai departe prin alinierea canalelor de marketing traditionale cu un parfum specific.Prin imbunatatirea atmosferei din magazin, a ambalajelor si chiar a anunturilor tiparite cu un parfum de brand, se creeaza o experienta senzoriala fara intrerupere, in care asociatiile de brand pozitive le pot veni cu usurinta in minte celor care urmaresc, folosesc serviciile, sunt parteneri ai unei companii/brand.Compania ScentAir este unul dintre liderii globali in productia si distributia de parfumuri ambientale pentru spatii mari si se numara printre formatorii conceptului de aroma scent marketing la nivel global.Am stat de vorba cu echipa de management si vanzari adespre dezvoltarea acestei industrii in tara noastra.Piata locala a cunoscut o dezvoltare deosebita in special dupa anul 2013. La acea vreme, exista un numar limitat de furnizori de solutii de parfumare ambientala si cea mai cunoscuta aroma era cea de "guma Turbo". Mai bine de 5 ani mai tarziu, vorbim deja de o piata care cunoaste conceptul de aroma marketing si pe care activeaza 4-5 jucatori seriosi, companii din domeniu.Brandul ScentAir a luat nastere in 1994, in prezent grupul ScentAir fiind prezent in 110 tari. Planurile de dezvoltare implica o expansiune in acele puncte de pe Glob in care nu suntem prezenti.Mirosul este primul simt care se dezvolta in pantecul mamei si ne poate schimba complet starea de spirit. Putem recunoaste peste 10.000 de mirosuri, mai ales pe cele pe care le simtim mai des si mai intens.Experienta clientului este compusa dintr-un amestec de puncte senzoriale cheie: vizual, servicii, confort, miros, sunet. Daca unul dintre acesti factori lipseste, experienta clientului este incompleta sau nesatisfacatoare.Aroma marketing reprezinta conceptul prin care experienta olfactiva a clientului este valorificata si imbunatatita la maximum, interconexiunea dintre brand si client, prin intermediul parfumului ambiental.Printre beneficii se numara eliminarea mirosurilor neplacute, timpul mai indelungat petrecut in magazin sau in locatia, spatiul profesional ori comercial al clientului, identificarea brandului cu o anumita aroma, amintirile memorabile create.Fiecare client este tratat personal, in functie de necesitatile acestuia. Compania noastra le pune la dispozitie clientilor solutii de propagare diferite, pentru suprafete de la 60 mp pana la suprafete foarte mari - ScentWave, ScentDirect, ScentStream - cu tehnologii de pulverizare evaporativa ori uscata.Da, toate aromele sunt produse de ingineri parfumieri din Statele Unite ale Americii si Franta. In plus, compania noastra colaboreaza cu case mari de parfumuri din intreaga lume.Avand in vedere ca vorbim despre propagarea parfumului prin difuzie uscata, parfumul nu se depune, nu pateaza si nu incarca aerul. Particulele emise sunt de pana la 100 de ori mai mici decat cele emise de un pulverizator spray.Un dezavantaj, in spatiile mai mici, ar fi zgomotul emis de echipament, unul difuz, care poate fi acoperit de muzica ambientala.Care sunt criteriile dupa care se aleg aromele din catalogul/portofoliul dvs?Pentru fiecare domeniu, avem disponibila o paleta exclusiva de arome. Cu peste 1.000 de arome in portofoliu, facem tot posibilul ca fiecarui business sa ii fie atribuita o aroma proprie.Cu siguranta, da. Pana in acest moment, cinci branduri apartinand unor lanturi internationale de retail si productie mobilier au apelat in Romania la arome personalizate.Procesul implica discutii preliminare cu echipa ScentAir Romania, apoi completarea unui chestionar, pe baza caruia inginerii parfumieri ScentAir realizeaza pana la 3 esantioane de parfum. Costurile pot ajunge pana la 5.000 de euro per parfum ambiental personalizat.In 2018 am avut o crestere de pana la 100%, pe care ne dorim sa o intretinem, valorificam si replicam in 2019.Clientii nostri activeaza in domenii variate, printre care retail, hospitality, HoReCa, medical & pharma, spa & fitness, auto showroom, educatie, servicii, casino.Le recomandam intotdeauna clientilor nostri arome potrivite pentru tipul lor de business, dar si in functie de sezonalitate. Paleta noastra de arome include peste 1.000 de variante, de la arome fresh, pana la arome mai intense ori de Sarbatori (ce evoca mirosul de turta dulce, placinta proaspat scoasa din cuptor ori cozonac).Indiferent de marimea suprafetei, recomandam a se utiliza o singura aroma. Aceasta recomandare deriva din conceptul de aroma marketing si are drept scop crearea si intretinerea conexiunii personalizate dintre brand, companie si client. Pentru varietate, aroma se poate schimba de doua ori pe an, in functie de sezon - recomandam aromele mai fresh vara si pe cele mai dulci, iarna.In 2019 ne vom focusa pe industriile carora le furnizam in mod traditional solutii de parfumare, dar consideram ca o buna nisa pe care am dori sa crestem din punct de vedere a cotei de piata sunt sectoarele de activitate Finante-Banci, precum si Educatie.Compania ScentAir are o vechime de peste 20 de ani la nivel global si este membra a Federatiei Internationale a Parfumului (IFRA) . Toate produsele ScentAir sunt produse in conformitate cu normele IFRA si respecta standardele globale de securitate a mediului. Brandul ScentAir este prezent in peste 110 tari din intreaga lume.Vizionati aici prezentarea companiei ScentAir Romania: http://bit.ly/scentairromania Intrati pe pagina de Facebook a companiei ScentAir Romania: