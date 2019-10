Cum sa decodezi transformarea digitala si sa construiesti o companie care performeaza

Business Evolution - Strategy.Tactics.Transformation

La conferinta sunt invitati sa participe antreprenori si manageri din departamente cheie ale companiilor - IT, Vanzari, HR, Marketing, Financiar, Logistica, Achizitii, etc. care vor sa afle cum pot sa-si dezvolte modele de business competitive, cum pot anticipa tacticile competitiei sau cum pot re/desena un model de business centrat pe nevoile clientului, trenduri si inovatii pe care le pot integra imediat pentru a spori performanta organizatiei.Consultanti cu experienta si oameni de afaceri cu viziune vor dezbate in doua paneluri idei avansate despre modele noi de business, inovatie, management strategic si financiar, managementul riscului, strategii pentru eficientizarea resurselor umane, tehnologii de ultima generatie, digitalizare, noi abordari si programe de loializare pentru clienti si multe alte solutii si tactici de business indispensabile managerilor organizatiilor moderne.Printre speakeri se numara: Daniela Marin, Principal Manager @BERD, Ecaterina Szoke; Director Divizie Retele Proprii @Allianz-Tiriac Asigurari; Cristina Vasilescu, Tax Director @KPMG; Adrian Manea, Senior Business Development Executive @ ORANGE Business Services; Dana Tudor Tanase, Managing Partner @Creative & Bright; Tudor Galos, Senior Consultant @Tudor Galos Consulting; Elena Badea, Managing Partner @Valoria Business Consulting; Dumitru Ion, CEO @Kompass Romania & Doingbusiness.ro. Conferinta va fi moderata de jurnalistul Radu Soviani.Prima sesiune este dedicata Managementului Strategic si va concentra in aproape 2 ore discutii despre:In a doua sesiune, vor fi punctate si dezbatute cele mai noi Tactici pentru dezvoltare, axate pe subiecte precum:"Transformarea si dezvoltarea sunt imperative in orice domeniu, industrie sau departament al unui business iar invatarea continua si adaptarea la noile cerinte ale pietei reprezinta reteta succesului. Astfel, revenim cu un format upgradat al conferintelor dedicate antreprenorilor si managerilor, prin care ne dorim, ca intotdeauna, sa sprijinim eforturile acestora de a se mentine competitivi si performanti, intr-o piata in continua schimbare", spuneInregistrarea la eveniment este gratuita, in limita locurilor disponibile, si se poate face pe pagina: https://businessevolution.ro/inregistrare/ Conferinta Business Evolution de la Craiova ii numara printre parteneri pe: FIRST BANK, Allianz - Tiriac Asigurari, BERD, KPMG, Orange Business Services, Valoria Business Consulting, Tudor Galos Consulting, Creative&Bright, WDP, Kompass Romania si parteneri media: Agerpres, Business24, Cariere, Financial Market, Gazeta de Sud, Jurnalul de Afaceri, Jurnal de Craiova, Manager Express, Spatiul Construit, Transilvania Business.