De la afacere in turism la love-brand romanesc prin marketing digital

Am inceput 2018

Ce ne-am propus?

Pentru noi

Pentru business

Cate vizite, atatia oameni fericiti

Dracula Horse Festival

Tragem linie

In 2019

Craft Interactive este alaturi de acest business de succes de 10 ani, contribuind la dezvoltarea sa pe plan local, dar, mai ales, in mediul online. In tot acest timp am lucrat cu drag si profesionalism la identitatea virtuala a Domniului Dracula Danes.Prin a analiza datele anilor trecuti. Lucram cu cifre si ne bazam foarte mult pe rezultatele evidente si concluziile clare pe care le putem avea doar raportandu-ne la analiza acestora.Daca in anii trecuti am innoit si actualizat site-ul Dracul.ro si am implementat un sistem eficient de rezervari online, in 2018 am dorit sa ne concentram pe crearea si consolidarea unei comunitati online si pe integrarea unor noi componente de comunicare online si sustinerea brand awareness-ului organic in motoarele de cautare, prin optimizare SEO sanatoasa. Toate acestea, adaptate schimbarilor de algoritmi prin care au trecut platformele de Social Media in anul ce tocmai s-a incheiat.Provocarile sunt un mod de lucru. A fost, deci, o chestiune de curaj si determinare sa lansam o pagina de Instagram dedicata Domeniului Dracula Danes in mijlocul valului, cand continutul platformei este tot mai bogat si calitativ.Dincolo de fotografiile reusite si de strategiile uzuale folosite in cresterea unui profil de Instagram, am identificat o componenta unica a acestui brand. Am constatat rapid faptul ca profilurile de Social Media se dezvolta, in egala masura, datorita comunitatii de oameni pe care un brand reuseste sa o construiasca in jurul valorilor sale. Iar pentru Domeniul Dracula Danes ne-a fost cu adevarat usor sa obtinem rezultate excelente intr-un timp scurt.Lansarea pe o noua platforma a insemnat consolidarea succesului pe care Domeniul Dracula Danes il cunoscuse deja in offline. In mai putin de un an, profilul de Instagram a atins un numar de pestecare interactioneaza constant.In egala masura, pagina de Facebook a crescut considerabil, ajungand la. In totalau vazut si interactionat cu aceasta pagina pe tot parcursul anului.Cu toate ca algoritmii se schimba, dezechilibrand adesea planurile de marketing pentru Social Media, am reusit ca, in 2018, sa mentinem un reach constant pe pagina Domeniului Dracula Danes si sa crestem engagement-ul.In cuvinte simple, am creat o comunitate a vizitatorilor Domeniului, a pasionatilor de echitatie si a prietenilor calutilor de aici. Acordam merite acestei reusite si specificului de community management pe care l-am abordat - prietenos, familial si empatic - apreciat de toti vizitatorii.Si fiindca cifrele demonstreaza mai mult decat am incerca noi sa aratam prin cuvinte, poti concluziona ca nu doar profilurile de Social Media au avut de castigat, ci si site-ul insusi. Dinunici s-au facut, rata de conversie fiind deTimpul mediu pe care un vizitator l-a petrecut pe site a fost de. Am reusit sa reducem si mai mult costurile de achizitie per client, ajungand la o suma insignifianta, comparabila cu succesul de care se bucura acum un adevaratromanesc.In paralel, constienti in de contributia esentiala a content marketing-ului la cresterea paginilor, am imbogatit continutul site-ului. Acesta a fost distribuit prin canalele de Social Media si Email Marketing , generand trafic permanent fara a cheltui in plus din bugetul de marketing.Pentru noi, in calitate de marketeri, este imbucurator faptul ca aceste cresteri sunt, in mare masura, organice si decurg din strategii bazate pe date actualizate, dar si pe crearea, marirea si consolidarea comunitatii online de fani si urmaritori. Acestia nu mai au nevoie de impulsuri artificiale pentru a interactiona si aprecia cu paginile online ale Domeniului, generand avantaje pe mai multe niveluri.Un alt fel de Email MarketingIn 2018 am ridicat standardul de comunicare online chiar si in ceea ce priveste Email Marketing-ul. Cu un an in urma constataseram ca cel mai indragit aspect de la Domeniu erau calutii si am stabilit o strategie noua de newslettere.Anul trecut am facut 46 de pasi inainte, construind unimpresionant. Fiecare abonat nou primeste acum newslettere personalizate, in functie de preferintele sale si de ceea ce a indragit la Domeniul Dracula Danes. Toate informatiile esentiale sunt cuprinse indeja create si trimise automat, iar panza se mareste continuu, odata cu povestile si noutatile de la Domeniu.Acest aspect a crescut nivelurile de apreciere si de incredere in randul vizitatorilor, a adus oameni noi la Domeniu si a stabilit un nou canal eficient de comunicare.Festivalul de celebrare a activitatii Domeniului, organizat in luna octombrie, ramane, insa, cea mai placuta amintire a activitatii din 2018.Am unit puterea Email Marketing-ului cu cea a Social Media si am obtinut un eveniment de doua zile, la care au participat. De asemenea, mobilizarea din online s-a coordonat eficient cu cea de pe teren si au dus impreuna, spre satisfactia tuturor participantilor, la o adevarata sarbatoare ecvestra.Pentru a vedea ca reusitele sunt, ca intotdeauna, peste asteptari. Domeniul Dracula Danes se numara printre cele mai iubite si profitabile afaceri tocmai pentru ca a reusit sa gaseasca o reteta potrivita pentru a aduce, la indemana, in mediul online tot ceea ce turistii iubesc la aceasta destinatie. In plus, am asigurat ca atat comunicarea, cat si navigarea pe site sunt facile si rapide, ca sa lasam cat mai mult timp experientelor placute.Analizam cifrele si ne facem planuri chiar si mai marete.Planificam cresterea business-ului prin marirea comunitatii online si a numarului de rezervari facute direct pe site. De asemenea, ne asteapta o noua editie a Dracula Horse Festival, pe care o pregatim intens. In acest an ne bucuram de ceea ce am construit fara incetare pe parcursul a 10 ani de cand suntem alaturi de Domeniul Dracula Danes.