De la o investitie de 1200 de dolari la o cifra de afaceri de 6 milioane euro in 2018 - povestea Castel Distribution

Castel Distribution SRL (www.castel.ro) are in spate o poveste a riscului si a castigului, alaturi de perseverenta si dedicare. Actionarii companiei, Cristian Toma si Dionisie Turchievici ne indica profilul businessului ca fiind B2B, cu o reala preocupare catre B4B, trend obligatoriu de urmat, fara de care viitorul acestui tip de afacere nu poate exista.Inceputurile companiei de astazi aveau loc in anul 2002, pornind de la initiativa a 4 colegi de camera de camin de la UPB, facultatea Energetica. O reteta similara cu cea "traditionala" s-ar putea spune - o firma infiintata intr-un garaj. Exceptia o mentioneaza cei doi dintre 4 fondatori initiali: "".Investitia initiala a fost de 1200 dolari, cu care cei 4 au inceput sa achizitioneze marfa de la importatori si producatori de becuri, doze si cabluri. Ideea de mai sus in ceea ce priveste garajul se confirma insa: toata marfa achizitionata era depozitata in apartamentele in care fondatorii locuiau la vremea respectiva in chirie.Cu sacrificii, cu ore lucrate atat la angajatorii proprii, cat si la proiectul ce incepea sa prinda incet-incet contur, afacerea a inceput sa se ridice. La un moment dat, 3 din cei 4 actionari au luat decizia de a renunta la joburi si de a se dedica in totalitate cresterii companiei Castel Distribution . Acest prim "all-in", dupa cum il numesc chiar actionarii, a avut loc in anul 2004.Un alt "all-in" s-a produs in anul 2006, cand pentru a depasi problemele cauzate de clientii rau platnici, proprietarii business-ului s-au vazut nevoiti sa deschida o linie de credit. Compania a ajuns sa se dezvolte si numarul de angajati era in crestere, insa in 2009 business-ul s-a vazut afectat de criza economica.La nivelul anului 2008, afacerea a fost evaluata de catre Osprey Partners la cifra de 1 milion de euro. Problema a fost ca nu s-a concretizat negocierea cu un investitor local care sa cumpere maxim 50% din business, dupa cum mentioneaza Cristi Toma si Dizu Turchievici. Cu banii obtinuti astfel se putea investi in specializari si in achizitii de supra-stoc, insa investitorul nu a fost convins, intr-o perioada cand presiunea crizei genera provocari greu de intuit si gestionat.Timp de 4 ani cei trei asociati ramasi s-au luptat cu criza, avand grija ca business-ul sa supravietuiasca. In 2012-2013 un nou moment de "all in" a facut ca din cei 4 fondatori initiali sa ramana doar doi.Linia de credit a fost marita, a urmat o perioada de perfectionare a fondatorilor in China, timp in care au fost dezvoltate si cateva brand-uri proprii:- Q5+ - cabinete metalice si cablare structurata;- Viking Strong - material marunt dedicat electricienilor si automatistilor;- KOSMO - iluminat LED pentru birouri, scoli, spitale, hale industriale, iluminat stradal.Cu o grija constanta pentru imbunatatirea produselor proprii, business-ul a reusit sa castige increderea unor jucatori mari de pe aceasta nisa, din piata europeana, cu care au reusit sa semneze contracte de distributie.Astfel s-a ajuns la deschiderea punctului de lucru in complexul comercial Doraly, unde in prezent o echipa de oameni foarte bine pregatiti reuseste sa ofere solutii complexe pentru o varietate mare de clienti, profilul ramanand tot B2B.Business-ul s-a dezvoltat cu ajutorul celor 2 actionari ramasi - Toma si Turchievici, care au fost dispusi sa riste tot si sa se dedice exclusiv afacerii.Toma ne marturiseste ca el, unul, se regaseste cel mai bine in urmatoarea definitie a antreprenorului: "".In prezent, afacerea detine un depozit de 1000 mp in Popesti Leordeni, un spatiu de 200 mp de birouri si stocuri permanente cu o valoare estimata la 1 milion euro fara TVA.Ritmul de crestere si dezvoltare al companiei se afla in prezent pe o panta ascendenta, ceea ce a dus la demararea unui nou proiect logistic, planificat a se intinde pe urmatorii 4 ani, debutand cu achizitia unui teren de 6.000mp tot in zona industriala a orasului Popesti Leordeni, in imediata apropiere a centurii capitalei.Turchievici este de parere ca "".Numarul angajatilor este in prezent de 31, insa cu siguranta echipa se va extinde, dupa cum mentioneaza proprietarii business-ului.Provocarile nu lipsesc insa nici din acest context. Criza fortei de munca se pare ca este una dintre ele.", mentioneaza Cristi Toma.Pentru viitor, fondatorii Castel Distribution pastreaza o perspectiva optimista, chiar daca sunt constienti ca vor mai avea de infruntat numeroase provocari. Dupa 15 ani de business autohton, se pare insa ca reusita si-a facut totusi aparitia.Secretul? Visul unor pusti, incapatanarea de a nu tine cont de parerile altora precum ca nu se poate, dedicarea, perseverenta, dorinta de a merge mai departe, de a construi si dezvolta afacerea.Dizu si Cristi se implica si in altfel de proiecte, sponsorizand cauze in care cred dar despre care nu vor sa vorbeasca mai mult, dupa principiul "", continuand astfel sa se conduca, respectiv sa duca mai departe business-ul pornit dintr-o camera de camin, dupa principiul "".