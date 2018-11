De la petrecerile de fitness din facultate la afaceri de peste 200.000 de euro: Interviu cu tanara care ii ajuta pe corporatistii din Bucuresti sa slabeasca

Irina Alionte, fondator Bodyshape Transformation Center

Pentru inceput, as vrea sa ne spui cateva lucruri despre tine si background-ul tau profesional.

Cum s-a nascut pasiunea ta pentru sport?

Cum si cand s-a nascut conceptul Bodyshape Transformation Center?

Ideea ta a primit finantare din partea Guvernului Britanic si a fost premiata pentru Best Business Growth. Spune-ne cate ceva si despre aceste reusite.

Ce te-a determinat sa aduci conceptul si in Romania?

Spune-ne cateva cuvinte si despre 6 week Challenge. Ce presupune acest antrenament care, in doar 45 de minute, a dovedit ca "face minuni"?

18 antrenamente distractive de grup (3 x 45 min/saptamana)

Plan alimentar gustos si usor de tinut

Seminar de nutritie

Seminar de mancat emotional

Acces la grupul privat de sustinere

Acces la idei de retete sanatoase

2 evaluari ale compozitiei corporale

Iesiri si petreceri in comunitatea Bodyshaperilor

Cat de solicitant este si cati curajosi l-au incercat pana acum?

Cine este clientul Bodyshape?

Ce planuri de business ai?

Numar foarte mare de membri inactivi; Majoritatea celor care isi fac un abonament la sala nu sunt membri activi si renunta inca de la inceput. Conform statisticilor din SUA, 4 din 5 persoane renunta sa mai mearga la sala dupa prima luna de la inceperea abonamentului. Modelul de business al salilor de fitness este cel putin indoielnic, fiind focusat doar pe aducerea de noi membri si nu pe retentia clientilor actuali pe termen lung, ceea ce ar duce la venituri constante.

Rata de renuntare foarte mare; Studiile arata ca majoritatea cluburilor pierd pana la 50% din membrii existenti in fiecare an, ceea ce reprezinta o rata de renuntare foarte mare. Fiecare membru este pe cont propriu si nu exista responsabilizare, monitorizare sau un grup de suport si sprijin, in cadrul caruia interactiunile dintre membri sa fie favorizate. Sentimentul de apartenenta este esential pentru retentia clientilor pe termen lung.

Lipsa de personalizare a antrenamentelor; La orele de aerobic nu exista nicio personalizare a antrenamentelor - fiecare face ce poate, cat poate, fara sa se tina cont de nivelul sau obiectivul de fitness al fiecarui participant in parte. Exercitiile la clasele de grup sunt mereu repetitive, ceea ce nu te ajuta la stimularea metabolismului sau la stimularea propriului corp (si oamenii nu pierd in greutate) .

Atmosfera intimidanta in salile de forta

Piata este foarte fragmentata

Ea a creat Bodyshape in ianuarie 2015, cu o investitie initiala de 35.000 de euro. In 2017 cifra de afaceri Bodyshape ajungea la 232.000 de euro, iar tanara antreprenoare este optimista ca cifra va creste cu cel putin 20% in 2018, judecand dupa incasarile din prima parte a anului.Aflat intr-un, in Cartierul Francez, aproape de Mall Promenada si corporatiile din zona de Nord - Pipera-Baneasa, Floreasca, Barbu Vacarescu - Bodyshape este extrem de "la indemana" pentru corporatisti. De la inceput alegerea locului a fost strategica, urmarind indeaproape ideea ca oamenii isi doresc sa se antreneze in zona unde locuiesc sau lucreaza.Si a avut dreptate. "Pana acum mii de bucuresteni au slabit la Bodyshape, in total peste 3000 de kilograme si peste 20.000 de centimetri in talie", povesteste Irina Alionte,Mai mult decat atat, la finalul anului trecut, datorita cererilor numeroase din zona de Nord, a decis sa investeasca 25.000 de euro in extinderea centrului actual, mai degraba decat sa deschida o noua sala de fitness.Background-ul meu profesional incepe odata cu afacerea familiei - Shakespeare School - un centru de predare a limbii engleze infiintat in 2002, business in care m-am implicat inca de la inceput.Aveam doar 14 ani, insa tin minte cu cata pasiune si entuziasm lucram si concepeam planuri pentru campaniile de promovare. Am crescut odata cu scoala.Am ajuns de la doar 11 cursanti la 3,000 de cursanti in prezent si pot spune ca am pus si eu umarul la aceasta crestere. Usor usor am prins gustul antreprenoriatului.Dupa liceu am facut Facultatea de Marketing in cadrul Academiei de Studii Economice, iar apoi am decis sa ma specializez in acest domeniu in Marea Britanie, unde am si terminat masteratul in Marketing si Strategie la Warwick Business School.In 2014, dupa terminarea studiilor in Anglia, am revenit in Romania unde am infiintat Born2Succeed - o companie de consultanta specializata in a ajuta expertii sa-si creasca afacerile.In plus, am organizat este 100 de seminarii de business & dezvoltare personala inclusiv cu speakeri internationali din SUA, Canada sau Marea Brianie pe care i-am adus in Romania pentru prima data.Mi-am dorit mult ca cei care mi-au fost mie mentori pe perioada cat am fost plecata in Anglia, sa ii aduc si in propria mea tara si astfel sa reusesc sa dau mai departe din tot ajutorul pe care si eu l-am primit la randul meu.Ca urmare a evolutiei business-ului, in 2015 am intrat in Topul "30 sub 30 cei mai de succes romani" realizat de revista Forbes Romania.In ianuarie 2015 am revenit in tara si am lansat pe piata de fitness din Romania "Bodyshape Transformation Centre" - un concept inovativ care imbina fitnessul cu consultanta pe parte de nutritie si motivatie.Nu am fost dintotdeauna o fire sportiva, dar am devenit pe parcurs. Inclusiv eu m-am confruntat in trecut cu problema abonamentului la sala care ramanea nefolosit pentru ca nu ma motiva si nu ma duceam de placere.Faceam sport pentru ca asa trebuia sa fac, insa percepeam exercitiile fizice ca pe o corvoada. Insa m-am gandit ca lucrurile n-ar trebui sa fie asa, miscarea ar trebui sa fie o experienta placuta, amuzanta, distractiva - sa o faci de placere si de abia sa astepti ora de antrenamente!Asa ca mi-am dorit sa creez o altfel de experienta, distractiva si energizanta, prin care sa schimb perceptia oamenilor despre ce inseamna miscarea.Mi-am dorit sa am un centru pe sufletul meu, in care mie in primul rand sa-mi faca placere sa fac miscare si eu zic ca am reusit! De cand am deschis Bodyshape am devenit pasionata de fitness si merg de 4-5 ori pe saptamana la antrenamente!Ideea care sta la baza Bodyshape mi-a venit in perioada in care am studiat in Marea Britanie.In timpul liber, mergeam la clasele de sport de la universitate si am descoperit ca lumea se simtea destul de intimidata, cu oglinzi, lumini puternice peste tot si preocuparea de a arata tot timpul perfect.In schimb, atunci cand ieseam cu colegii in club am descoperit ca oamenii se simt mult mai in largul lor intr-o atmosfera de petrecere, in care nu se simt judecati si isi gasesc propriul lor coltisor intunecat in care sa faca miscare, fara sa ii scaneze nimeni din priviri, precum intr-o sala obisnuita.Asadar, m-am gandit: ce-ar fi sa aduc exercitiile fizice pe ringul de dans, intr-o atmosfera de clubbing, in care sa iti dai voie sa fii tu insuti si implicit, in care sa arzi calorii la cu totul alt nivel? Zis si facut.Am numit petrecerile mele de fitness "Club Cardio" si mi-am transformat propria universitate in primul meu client, ca o alternativa la programul clubului de noapte din campus - totul petrecandu-se la o ora cand clubul nu era utilizat.Am rugat un coleg sa fie DJ si am luat un instructor de sport din campus sa animeze atmosfera de la microfon. Feedback-ul foarte incurajator al participantilor m-a determinat sa continui!Ulterior, la revenirea in tara, in 2015 am decis sa deschid Bodyshape - un concept inovativ in care am pastrat atmosfera distractiva si experienta WOW a petrecerilor mele de fitness din Anglia, dar careia i-am adaugat si un focus sporit pe rezultate. Rezultatele spectaculoase ale membilor nostri impreuna cu atmosfera de petrecere si energia pozitiva care se simte in aer reprezinta astazi formula succesului nostru.Ceea ce fac astazi este un concept imbunatatit al petrecerilor de fitness pe care le-am demarat in Anglia, insa proiectul acolo si-a luat startul.Inspiratia pentru proiectul actual am luat-o si de la un mentor de-al meu care are peste 100 astfel de centre de transformare corporala in California si de la care am invatat enorm.In SUA astfel de concepte de fitness tip boutique sunt extrem de populare si tot mai multi membri migreaza catre centre cu focus mai mare pe spiritul de comunitate, personalizare a antrenamentelor si orientare catre rezultate.Pot spune ca a fost o idee atipica de business. Poate acesta a si fost secretul succesului pe care l-a avut. Am vrut sa combin fitness-ul si atmosfera de club pentru cei care se simt intimidati de salile de fitness obisnuite. Surprinzator sau nu, conceptul s-a extins rapid in cateva universitati din UK.Popularitatea ideii mi-a adus premiul Best Business Growth dar si acea finantare din partea Guvernului Britanic care mi-a dat un start bun.Presa britanica incepuse apoi sa scrie despre romanca de 24 de ani (la vremea aceea) care a venit sa revolutioneze industria de fitness si am fost ulterior invitata si ca speaker la universitati, conferinte si evenimente de business din Londra pentru a inspira si alti tineri antreprenori sa urmeze calea antreprenoriatului.Am vrut neaparat sa ma intorc in Romania si sa lansez un business in domeniul fitness-ului.Mi s-a parut o provocare interesanta. Suntem un popor sedentar. In alte tari jogging-ul dimineata, inainte de job, face parte din rutina zilnica. La noi, nu. Cati oameni ai vazut sa alerge in jurul blocului, in timpul saptamanii, la 6:30 dimineata?Avem in schimb foarte multe sali de fitness care ofera cam acelasi lucru: "tras de fiare" / aparate de forta si diverse clase de grup. Paradoxal au si clienti. O mare de abonati, care nu beneficiaza de atentie speciala si indrumare de specialitate decat daca apeleaza la antrenori personali.Daca iti intrebi prietenii toti au prin geanta un abonament la o sala de fitness. Putini il si folosesc.Tocmai de aceea mi-am dorit tare mult sa vin cu ceva nou. Cu un concept fresh, care sa raspunda individual tuturor nevoilor pe care le au cei care ar vrea sa faca miscare, sa slabeasca, dar nu gasesc motivatia necesara.Romanii sustin ca nu au timp sa faca sport. Este de altfel cea mai comuna scuza pe care am auzit-o de cand am acest business. Cu asta ne "luptam" in fiecare zi. Cu aceasta idee preconceputa care tine loc de scuza universala pentru comoditate/ lipsa de chef.Motivatia este cuvantul cheie. Am vrut sa le ofer acest lucru. O sala de fitness unde sa vina cu placere, sa nu se simta judecati, sa li se stie numele, sa fie monitorizati si indumati de catre antrenori sa se imprieteneasca intre ei si sa traga impreuna pentru as-i atinge obiectivele: slabit, tonifiat, imbunatatirea sanatatii si a starii de spirit.Cred ca sunt pe drumul cel bun. Astazi, comunitatea Bodyshape numara peste 300 de membri activi.Programul cel mai apreciat de la Bodyshape Transformation Center este 6 week challenge. Poti da jos 6 kilograme in doar sase saptamani, fara a te infometa si doar cu 3 antrenamente pe saptamana a cate 45 de minute fiecare.Vei slabi, iti vei tonifia corpul si te vei bucura de mai multa energie, vitalitate si incredere in tine.Primul pas pe care il vom face este sa iti oferim un plan alimentar gustos si usor de tinut, care sa te ajute sa arzi grasimea din zonele incapatanate precum fese, coapse, abdomen.Vei avea acces la o multitudine de retete sanatoase si delicioase, astfel incat sa nu ramai niciodata in pana de idei si sa stii ce sa gatesti. Nu va fi nevoie sa te infometezi sau sa numeri calorii, vor fi doar alegeri sanatoase foarte usor de urmat.In cadrul programului 6 Week Challenge vei beneficia si de acces la un seminar de nutritie unde vei afla cum sa-ti concepi o masa ideala, cum sa combini alimentele si cum sa le pregatesti pentru maxim de rezultate - fara a fi nevoie sa urmezi o dieta stricta.Al doilea pilon esential al programului consta in accesul la antrenamentele de grup, care te vor energiza si iti vor da boost-ul de care metabolismul tau are nevoie. De 3 ori pe saptamana, vei veni la centrul nostru din Aviatiei si vei face miscare intr-o atmosfera plina de distractie si energie pozitiva, astfel incat sa te reindragostesti de miscare - chiar daca nu ai mai facut sport de mult timp.Antrenamentele de la Bodyshape sunt personalizate si in permanenta sunt multipli antrenori la fiecare grupa, care sa te ghideze si sa te sprijine daca este prea greu sau prea usor pentru tine. Programul e ideal chiar si pentru incepatori, intrucat exercitiile se adapteaza in functie de conditia fizica a fiecarui participant.Aceste antrenamente de grup sunt cea mai eficienta cale pentru a-ti transforma corpul, iar studiile arata ca ard de 9 ori mai multa grasime decat orice alt antrenament obisnuit.Al treilea pilon pentru o transformare de succes consta in coaching-ul pe partea de motivatie si mindset. Este in zadar sa ai cel mai bun plan de nutritie si antrenamente daca nu ai si sprijinul sa il duci la final si sa-l implementezi cu succes.Vei gasi toata responsabilizarea de care ai nevoie. Te cantarim, masuram si iti monitorizam progresul - astfel incat sa stim in permanenta unde te afli.In plus, ai acces si la un seminar despre mancatul emotional, astfel incat sa scapi de pofta psihologica de dulce si de rontaitul dintre mese.Primesti, de asemenea, acces la un grup de sprijin pe Facebook unde vei putea sa adresezi orice fel de intrebari comunitatii de Bodyshapers, puteti impartasi retete si puteti sa va lansati diverse provocari pentru a va responsabiliza reciproc.Este un antrenament atent gandit pentru a fi extrem de eficient. Iti lucreaza toti muschii corpului, iti stimuleaza metabolismul si, cel mai important, este extrem de distractiv. Nu te plictisesti, nu capeti sentimentul ca mersul la sala este ca o corvoada, pur si simplu te indragostesti de noul tau stil de viata.Il poate urma si un incepator, intrucat antrenorii stiu sa adapteze antrenamentele pentru fiecare in parte.In plus, avem acum si colaborare cu Iconic Health by Camelia Sucu, meniuri zilnice foarte sanatoase pe care le poti ridica dupa fiecare antrenament.Cand vezi si rezultatele, atunci motivatia sa continui este si mai puternica. Pana acum mii se bucuresteni au slabit la Bodyshape, in total peste 3000 de kilograme si peste 20.000 de centimetri in talie.70% dintre membrii Bodyshape sunt femei, un segment care arata un interes mai crescut fata de un stil de viata sanatos si o transformare corporala.Insa am observat in ultimul an o crestere si un interes tot mai crescut si in randul barbatilor de a arata si de a se simti bine.Clientii nostri lucreaza in cele mai variate domenii, de la IT, medical la banking si pana la industria aviatiei. Multi dintre ei sunt freelancers sau antreprenori, cu un program flexibil.Este un business de proximitate, asadar clientii vor allege intotdeauna sa faca sport aproape de zona in care locuiesc sau lucreaza. Fiind situati in zona de Nord, noi ii atragem in special pe cei care locuiesc in Herastrau, Baneasa, Floreasca, Barbu Vacarescu sau care lucreaza in cladirile de birouri din Pipera sau de langa Mall Promenada. Sunt oameni cu venituri peste medie.Ceea ce au in comun majoritatea "Bodyshaperilor" - asa cum ii numim noi - ar fi faptul ca desi au posibilitati financiare, sunt oameni normali, sociabili, fara "fite" si "figuri". Nu vin la sala doar sa-si faca un selfie, sa-si dea un check-in la sala pentru ca este "la moda", sau sa-si etaleze ultimele achizitii in materie de tinute de fitness, precum se intampla la alte sali.Acesti oameni chiar vin sa munceasca pentru rezultatele lor, cu o ambitie si o determinare care este de admirat. In plus, este o atmosfera de prietenie care pluteste in aer, membrii se ajuta si se motiveaza intre ei, chiar daca nu s-au mai cunoscut pana atunci.Chiar si vedetele care ne calca pragul s-au integrat si adaptat foarte bine in grupele de antrenament obisnuite, se antreneaza intens si transpira cot la cot cu ceilalti membri ai nostri, cu o atitudine foarte naturala.Fata de o sala obisnuita, in care fiecare membru are castile pe urechi si este cufundat in propriile lui ganduri, la Bodyshape noi incurajam interactiunile intre oameni si chiar s-au legat prietenii frumoase.Planuim ca la jumatatea anului viitor sa deschidem al doilea centru Bodyshape din Bucuresti. In afara de asta, ne concentram pe inovatie. Ne dorim sa venim mereu cu solutii noi de fitness si sa dezvoltam acest concept astfel incat sa fim tot timpul cu un pas inainte.Conform 7card, in Romania. Piata de fitness din Romania creste in medie cu 20-25% anual, deci exista potential de crestere. Anual, un roman aloca, in medie,pentru a face fitness in timp ce in Olanda, suma este de 7 ori mai mare. In 5 ani prognoza este ca un roman va cheltui dublu adica 22 de euro.Segmentul de populatie supraponderala este in crestere. Cifrele privind populatia supraponderala din Romania sunt ingrijoratoare. Romania se afla pe locul al treilea in Europa in ceea ce priveste numarul persoanelor supraponderale sau obeze.Statistici realizate in 2013 de Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" din Bucuresti au relevat ca. 25% sunt obezi, iar tendinta generala este de crestere.Romania se afla pe locul 2 in privinta sedentarismului conform celui mai recent Eurobarometru intocmit de Comisia Europeana.Peste trei sferturi din Romani petrec cel putin 2 ore si jumatate pe zi stand jos in fata calculatorului sau televizorului (cu 30% petrecand chiar peste 5h si 30 de minute stand jos)., comparativ cu 11% media din UE, conform Eurobarometrului publicat de Comisia Europeana in 2018 ("Sport si Activitate fizica").Aceste date sugereaza ca este foarte mult loc de crestere si o oportunitate foarte mare pentru furnizorii de servicii de fitness sa targeteze populatia sedentara si sa atraga romanii inactivi sa-si faca un abonament la sala."Industria de fitness, asa cum o cunoastem, este in cadere libera. Este singura industrie care promite un rezultat si nu il livreaza. Sunt mai multe diete, antrenori si sali de fitness ca niciodata, dar si mai multe persoane supraponderale ca niciodata. Industria de fitness nu a gasit o solutie pentru oamenii obisnuiti, care nu sunt pasionati de sport si care au un program aglomerat", spune Irina Alionte.O alta alegere este mersul la sala de fitness, unde practic inchiriezi aparate de fitness pe care un om obisnuit nu are cunostintele necesare sa le utilizeze, ceea ce inseamna ca riscul de accidentare este sporit si rezultatul este zero.Nestiind cum sa utilizeze corect aparatele de fitness, multi oameni aleg sa se retraga pe traditionalele benzi de alergat si biciclete, care pe langa faptul ca sunt monotone si repetitive, au rezultate minime in procesul de slabit pentru ca nu stimuleaza musculatura sa lucreze mai intens, cardio nu stimuleaza metabolismul - care este cheia arderii grasimilor.Un antrenor personal este o solutie pentru multi oameni carora le permite bugetul sa isi cumpere sesiuni one-to-one, insa calitatea actului profesional este indoielnica in industrie. In plus, antrenamentele one-to-one nu se potrivesc tuturor si multi oameni le considera ca fiind plictisitoare si monotone, preferand energia unui grup.In special persoanele supraponderale, cu incredere in sine scazuta se simt intimidate de atmosfera unei sali de fitness obisnuite - un aspect ce trebuie luat in considerare in special pentru cei reticenti sa inceapa un stil de viata activ.Atmosfera unei sali de fitness poate fi intimidanta pentru omul de rand, care se gaseste inconjurat de bodybuilders, persoane in conditie fizica excelenta, dar si oglinzi si lumini puternice care ii fac sa se simta inconfortabil.Problema este rezolvata doar partial de anumiti operatori independenti, insa in industria de fitness nu exista un sistem structurat si dovedit sa functioneze.Momentan daca ai nevoie de o solutie de transformare corporala completa, e nevoie sa apelezi separat la un antrenor personal, un nutritionist si separat la un specialist in problema mancatului emotional.In primul an de activitate a realizat venituri de Euro 150,000, iar in anul urmator a crescut cu 55% cifra de afaceri. Compania a ajuns la break-event point in primele 12 luni de la infiintare, iar amortizarea investitiei initiale de 35,000 de euro s-a facut la 18 luni de la infiintare.A pornit in ianuarie 2015 de la 0 clienti si a incheiat primul an de activitate cu 80 de membri cu abonamente incheiate pe termen lung. In ianuarie 2016 a reusit sa dubleze acest numar, ceea ce este o crestere semnificativa intr-un timp foarte scurt.Acum in al treilea an de activitate, sala are aproape 300 de membri activi."Am organizat zeci de seminarii despre un stil de viata sanatos pentru companii, precum Oracle, IBM, EMAG, Coca-Cola, BRD, Banca Transilvania, Unicredit Tiriac Bank, DHL, Ambasada Marii Britanii & multe altele. Noi suntem foarte pasionati de ceea ce facem si ne bucuram sa promovam un stil de viata activ si sa ne continuam turul prin companii pentru a prezenta oamenilor cateva principii pe care sa le aplice cu rezultate imediate", adauga antreprenoarea.La finalul anului trecut, datorita cererilor numeroase din zona de Nord, a decis sa investeasca 25.000 de euro in extinderea centrului actual, mai degraba decat sa deschida o noua sala."Suntem intr-un prime location, in Cartierul Francez, aproape de Mall Promenada si corporatiile din zona de Nord, Pipera-Baneasa, Floreasca, Barbu Vacarescu - iar proximitatea este un factor cheie intr-un astfel de business. Oamenii isi doresc sa se antreneze in zona unde locuiesc sau lucreaza, de aceea extinderea centrului actual a fost pasul firesc pentru noi", spune Irina Alionte."In plus, am investit constant in noi echipamente si accesorii de fitness, pentru ca antrenamentele noastre sa fie cat mai variate, distractive si intense in acelasi timp"."Pentru anul acesta estimez o crestere de 20-25%, avand in vedere ca in prima parte a anului 2018 deja am depasit cu 25% incasarile din aceeasi perioada in anul precedent", promite Irina Alionte.