De la tubulatura de ventilatie la ventilatoare industriale: cum a ajuns Ventsys la afaceri de 6,5 milioane RON / an

In cele ce urmeaza ne vom opri asupra Ventsys Instal, o companie din Bucuresti care a evoluat incetul cu incetul pana cand a ajuns in 2017 la afaceri de peste 6,5 milioane RON / an.ca o firma mica din domeniul sistemelor HVAC ("ventilatie") specializata in principal in livrarea si montajul tubulaturii de ventilatie.Primii doi ani nu au fost deloc usori, incheindu-se pe pierdere, dar in anul al treilea (2014) compania a atins pentru prima oara o cifra de afaceri de un milion de lei, devenind profitabila.La acest lucru a contribuit o cunoastere din ce in ce mai precisa a nevoilor pietei de constructii, care era in continua contractie din 2008.Ventsys si-a diversificat oferta comerciala, ajungand sa includa in portofoliul propriu de produse livrate nu doar sistemele de tubulatura de conceptie si productie proprie ci si ventilatoare industriale de tot felul (axiale, centrifugale) precum si alte echipamente de climatizare care erau complementare ofertei initiale.In 2015 s-a consemnat revenirea pietei de constructii din Romania. Incepand cu acel an afacerile Ventsys au inceput sa creasca in mod constant, si la fel si numarul proiectelor trecute in portofoliu.Astfel, Ventsys Instal a ajuns sa livreze si sa instaleze in anii au urmat sisteme complete de tubulatura, sisteme de ventilatie sau echipamente de climatizare pentru proiecte si clienti major precum Baneasa Shopping City, Sun Plaza, Orhideea Gardens, Petrom City etc.S-a investit intr-un magazin online dedicat sistemelor de ventilatii ( www.vent-sys.ro ) pe care au fost listate toate reperele din stocul disponibil imediat. Acesta nu a crescut semnificativ veniturile companiei, dar a usurat foarte mult relatia cu clientii si a ajutat compania sa acceseze mai usor piata din afara Bucurestiului.In 2016 veniturile companiei deja se apropiau de 4 milioane de lei, cu un profit de aproape 1 milion de lei.Piata de sisteme HVAC este una extrem de competitiva, dar si extrem de fragmentata. Aceasta inseamna ca un nou venit poate sa isi gaseasca usor un loc in piata, dar si sa dea faliment foarte usor, deoarece oricand se poate gasi un concurent care sa-l inlocuiasca.Pentru Ventsys Instal cheia succesului a fost data de continua reinvestire a profitului si focusarea pe ceea ce putea oferi la calitate superioara.Astazi compania fabrica propriile segmente de tubulatura spiro (executate pe utilaje certificate de compania elvetiana SPIRO International) si propriile grile de ventilatie si anemostate, in vreme ce distributia o concentreaza numai pe produse de o calitate certa, de la producatori reputati, recunoscuti in domeniu.Pana acum este un an in care cifra de afaceri promite sa treaca de 8 milioane RON in timp ce profitul nominal net sigur va fi mai mare decat cel de anul trecut, depasind, probabil, cifra de 1 milion RON.Directorul general al companiei, dl. Nicolae Stefan este optimist. "Am avut doi ani grei la inceput. Am venit, cum se zice, cu bani de acasa. Mai greu de atat nu poate fi."Probabil ca asta e si lectia povestii din spatele Ventsys: fara optimism, antreprenoriatul nu are nici o sansa de succes.