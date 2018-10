Despre industria de cabluri cu Dan Ionas, Director de Marketing si Vanzari LAPP Romania

Cum s-a prezentat in ultimul an cererea de cabluri si conductori in Romania?

Care sunt cele mai importante evenimente din ultimele 12 luni pentru compania dvs?

Cum ati comenta asupra schimbarilor aduse brandului LAPP in ultimul an, la nivel de denumire si organizare?

Care sunt industriile de activitate cele mai lucrative pentru compania dvs. din acest an?

Ce lansari noi de produse pregatiti in perioada urmatoare?

cablul de control pentru lanturi portcablu - OLFLEX® CHAIN TM;

cablurile servo OLFLEX® SERVO 7TCE si OLFLEX® SERVO 728 CY ce contin noi certificari pentru piata americana si europeana;

noul conector rectangular EPIC® MH - un conector cu o asamblare mult mai usoara, ce poate fi echipat cu diverse inserturi pentru diferite aplicatii, in doar cativa pasi simpli;

noile cabluri PROFINET ETHERLINE® pentru rate mari de transfer de date - ideale pentru clientii din sectorul de productie al masinilor industriale, echipamentelor de automatizare sau in constructia retelelor de date in zone industriale sau rezidentiale, acolo unde volume mari de date trebuie transferate in deplina siguranta.

Despre LAPP Romania

Lapp Romania SRL

A1 Business Park, Aleea Camilla 11, Unitatea G2, Dragomiresti-Deal, Ilfov

Persoana de contact:

Victoria Ghigeanu

Tel: 07374778618

Mobil: 0746176765

Cu sediul central in Stuttgart, Germania, LAPP este lider de solutii integrate si produse recunoscute in domeniul cablurilor si tehnologiei de conectare. Piata principala a LAPP o reprezinta masinariile industriale si sectorul energetic, dar produsele LAPP pot fi gasite intr-o gama larga de aplicatii, precum petrol si gaze, industria alimentara, industria chimica, industria farmaceutica, energie solara.Directorul de Marketing si Vanzari al LAPP Romania , Dan Ionas, ne-a raspuns la cateva intrebari legate de evolutia si performantele LAPP din ultimele 12 luni.Cererea din ultimul an de cabluri si conductori se aliniaza cu trendul evolutiei industriei si este in special corelata cu dezvoltarea automatizarilor industriale, nisa in care LAPP exceleaza si in care putem oferi solutii integrate de tip plug&play particularizate pentru orice aplicatii industriale.LAPP s-a concentrat in special pe promovarea unor noi solutii destinate transferului de date in conditii sigure si rapide, deoarece, in perspectiva Revolutiei Industriale 4.0 cunoscuta si ca Ithernet of Things (IoT), una dintre problemele cele mai stringente este cresterea exponentiala a volumului de date care se transfera intre elementele care constituie un flux de productie. In acelasi timp, LAPP si-a extins reteaua la nivel global, achizitionand doua companii.LAPP este o companie internationala ce se afla in proximitatea clientilor sai. Schimbarile din ultimul an reflecta acest lucru si reprezinta, desigur, o modalitate prin care acestia pot recunoaste subsidiara LAPP, simplu si rapid.LAPP este furnizor lider de solutii integrate si produse recunoscute in domeniul cablurilor si tehnologiei de conectare. Portofoliul include cabluri standard si foarte flexibile, conectori industriali, solutii personalizate, tehnologie de automatizare si solutii de cablare a robotilor industriali pentru fabricile viitorului, precum si accesorii tehnice, in timp ce piata principala o reprezinta masinariile industriale si sectorul energetic.In contextul dezvoltarii continue a Revolutiei Industriale 4.0, LAPP s-a concentrat in special pe promovarea unor noi cabluri destinate transferului de date. Problema transmiterii sigure si rapide a datelor in mediul industrial si diminuarea dimensiunilor cablurilor de date a fost rezolvata de specialistii LAPP. In acelasi timp, au fost lansate noi solutii pentru sistemele de conectare.Printre principalele produse lansate anul acesta, amintim:LAPP Romania activeaza pe piata din Romania din 2012, oferind o gama diversificata de produse: cabluri de forta si comanda OLFLEX, cabluri de fibra optica HITRONIC, echipamente si accesorii fibra optica, cabluri industriale Ethernet ETHERLINE, cabluri coaxiale si cabluri telefonice UNITRONIC, sisteme de transmitere date, conectori industriali EPIC, presetupe SKINTOP, sisteme de tuburi de protectie si sisteme lant portcablu, sisteme de marcare si etichetare FLEXIMARK, unelte si accesorii pentru cabluri, alaturi de produsele nou-lansate, mentionate anterior.De asemenea, LAPP Romania va propune servicii la cele mai inalte standarde: asistenta tehnica in scopul alegerii solutiei optime pentru maximizarea performantelor tehnice si minimizarea costurilor; livrare oriunde in lume si livrare rapida in tara, indiferent de cat de complexe sau speciale ar putea fi cerintele; flexibilitate, pentru a satisface cele mai diverse nevoi.