Doi antreprenori romani au ambitia de a produce paltoane romanesti - se bat cu brandurile straine de moda

Cum le-a venit ideea de a produce si a vinde paltoane de dama in Romania? Ne spune chiar fondatoarea:"De mica ma uitam la maica-mea si o vedeam cum sta noptile si umbla cu tipare si materiale. Iar a doua zi dimineata cand ma trezeam vedeam rochii de ocazie minunate, tinute superbe si pe mama care isi bea cafeaua fericita.Anii au trecut, noi am crescut, mama crea tinute superbe in continuare dar cand piata a fost invadata de produsele ieftine din China activitatea ei a scazut. Si cafeaua de dimineata era a fost inlocuita de neputinta, fericirea de grija zilei de maine si zambetul de tristete.Pana intr-o zi cand am zis ca nu se poate sa nu existe o solutie... sa facem ceva! Cunostintele mele de online, marketing si webdesign nu foloseau doar clientilor pe care ii aveam ci ar fi putut foarte bine sa o ajute si pe ea.In urma unei emisiuni de la tv despre fabricile romanesti in care se produc haine cu 10 lei si care se vand peste hotare cu de 100 de ori mai scump am decis sa facem ceva! Nu se poate ca branduri spaniole, suedeze, londoneze sa produca la noi in tara iar numele Romania sa fie scris intr-un colt mic undeva ascuns sub o eticheta!Asta ne-a motivat! Asa ne-a venit ideea! Am vrut sa creem un brand romanesc modern, rapid, usor, tineresc. Capabil sa rivalizeze cu marile magazine de fashion din strainatate.Avem ambitia de a ajuta fiecare femeie din lume sa aiba in garderoba un produs romanesc!", spune Delia Constantinescu CEO & Owner ChicDiva Pe parcursul celor trei ani brandul si-a triplat in fiecare an cifra de afaceri prin productia exclusiv on-demand. Practic, toate produsele lor se executa la comanda si sunt livrate la client intre 3 si 7 zile lucratoare de la plasarea comenzii.Astfel, nu exista riscul stocurilor iar formula gasita de cei doi antreprenori pare a fi una de succes, care le permite scalarea rapida a businessului.Imbunatatirea constanta a produselor, strategia de marketing si decizia de a produce in Romania sunt cativa dintre factorii care i-au ajutat sa aiba o marja de profit peste media celor din piata.Insa greutatile nu i-au ocolit, nicidecum!"Am avut numeroase momente cand am vrut efectiv sa renuntam! Dar am pornit de la inceput cu ideea ca asta nu este o optiune si trebuie sa gasim solutii sa facem sa mearga! Ne-am adaptat constant si rapid, iar asta este unul dintre motivele pentru care am reusit sa trecem peste greutati si sa crestem atat de mult", povesteste Mihai Dascalu CFO & Owner ChicDiva.A face productie necesita un grad extrem de mare de complexitate. De la furnizori de materiale care raman fara stoc, pana la greseli de productie din fabrica pe care nu ai cum sa le repari decat cu o cheltuiala suplimentara si pana la tipare unde 0.5 cm in plus la o cusatura pot face diferenta intre XS si M si astfel poti gresi o intreaga comanda de produse, toate acestea duc invariabil la intarzieri catre clienti sau probleme de cashflow. Iar acest tip de situatii limita nu i-au ocolit pe cei doi antreprenori care a trebuit sa gaseasca solutii la astfel de cazuri limita pentru a-si mentine promisiunile fata de clienti.Insa anul 2019 le-a adus succes iar planurile pe urmatorii 3 ani sunt foarte ambitioase!Cei doi au profitat de experienta castigata si au folosit profitul generat pentru a-l reinvesti 100% inapoi in firma, stabilizandu-si astfel businessul si consolidandu-l, pentru a-l pregati pentru crestere accelerata.Investitiile majore pe care cei doi antreprenori le-au realizat au fost indreptate catre platforma web de unde le vin 80% dintre comenzi si care acum permite scalarea extrem de rapida si catre un ERP customizat pe nevoile lor de productie la comanda, sistem care le permite sa gestioneze comenzile, produsele si depozitarea si expedierea acestora.Astfel, investitia in tehnologie se ridica la aproape 30.000 de euro, in conditiile in care sistemul de gestiune este special gandit pentru "inventia" lor - de a produce exclusiv la comanda si fara stoc!De asemenea, pe parcursul anului cei doi si-au marit capacitatea fabricilor de la 50 produse pe luna la inceputulul businessului la peste 10.000 de produse lunar."Vindem deja in Ungaria si Bulgaria iar luna aceasta intram si pe piata din Germania. Marketingul si call centerul sunt in Bucuresti, productia este la Ramnicul Sarat, departamentul financiar-contabil este la Iasi, foto&video le facem la Oradea, ambalajele le luam de la Cluj si vindem in toata tara!Avem zeci de mii de cliente fericite care ne trimit poze cu paltoanele noastre iar pentru 2020 avem planuri ambitioase. Vrem sa producem si materialele tot in Romania, sa ne extindem pe alte 5 piete si sa marim gama de produse pe care le oferim clientelor noastre carora le multumim ca aleg sa se imbrace romaneste. Astfel ajuta la a face numele tarii cunoscut peste hotare pentru productia de calitate si participa la schimbarea perceptiilor actuale nu tocmai pozitive", declara Delia Constantinescu.Care sunt ingredientele unui business cu cifra de afaceri de peste un milion de euro? Nimeni nu poate da "reteta" exacta insa cei doi antreprenori sunt de parere ca ambitia, perseverenta pana la incapatanare si munca asiduua in timp ce altii aleg sa piarda timpul sunt nenegociabile.