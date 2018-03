Dupa 10 ani de munca in domeniul financiar a decis ca are nevoie de relaxare. Astazi, imperiul sau de SPA acopera intreaga Romanie #Interviu

Liliana Paraipan, director general Eden Spa, consultant & trainer spa

Cand ati intalnit pentru prima data conceptul de SPA?

Cum si cand s-a nascut Eden Spa?

Ce a insemnat sa fiti deschizator de drumuri pe un segment de business in Romania? Care au fost temerile dumneavoastra, reactiile celor din jur, impedimentele, senzatia de reusita?

Care a fost investitia initiala si in ce a constat ea?

Cum a evoluat Eden Spa pana in ziua de azi?

Care sunt planurile de viitor?

Pot apela noii manageri la expertiza dumneavoastra pentru a continua dezvoltarea Eden Spa?

Ramaneti implicata in aceasta piata?

Viata sa profesionala a debutat intr-o institutie a pietei financiare, unde timp de 10 ani a demarat si implementat o multime de proiecte, idei, planuri dar care erau atat de departe de sufletul sau."Ma simteam goala pe dinauntru si, la un moment dat, mi-am dat seama ca sensul meu nu este acolo", isi aminteste fondatoarea Eden Spa , intr-unDupa aproape doi ani de framantari, a avut curajul sa spuna "Stop", sa iasa din zona de confort si sa o ia de la zero intr-un domeniu complet nou pentru ea si pentru piata romaneasca.Plecand de la nevoile sale proprii de relaxare, liniste, conexiune cu sine insasi, si-a propus crearea unui spatiu urban care sa fie o oaza de evadare pentru persoanele cu nevoi similare."La inceput a fost dificil. Conceptul de SPA, relaxare, wellbeing nu exista. Oamenii nu aveau cultura relaxarii si nu cheltuiau bani pe starea de bine", spune Liliana Paraipan.As putea spune ca SPA-ul m-a gasit pe mine. Cand am creat prima locatie Eden, nu stiam sigur cum se va numi, stiam doar ce scop va avea. Acela de a aduce relaxare si stare de bine celor care ii vor trece pragul.Ulterior, am inceput sa studiez, sa vizitez alte SPA-uri, am invatat enorm despre terapii si beneficiile acestora pentru sanatate si prevenirea imbolnavirilor, am crescut conceptul pe parcurs.Pentru ca piata de spa in Romania era aproape inexistenta, toate ideile le-am luat din strainanate.Contactul cel mai mare l-am avut cu piata americana deoarece am ales un brand de produse SPA american si de acolo am invatat multe lucruri. Am adaptat pentru Romania ce s-a putut si am inovat mult, incercand sa ating nevoile clientilor romani.Am deschis prima locatie Eden Spa in 2005, in cartierul Primaverii din Bucuresti.Acolo pot spune ca am invatat din propriile greseli, am implementat ceea ce simteam fara sa am repere in piata romaneasca, am experimentat atat succesul, cat si esecul.Pionieratul inseamna o doza importanta de curaj, munca multa, flexibilitate in decizii, ambitie si perseverenta.Sa crezi cu tarie in ceea ce faci, sa te tii de concept si sa ai puterea sa renunti atunci cand ceva nu merge bine.Reactiile celor din jur? Probabil nu as fi inceput daca m-as fi lasat influentata. Nu uitati ca plecam dintr-o pozitie de management intr-o entitate financiara. Dar ceea ce am simtit cred ca fost mai important.Mi-am ascultat chemarea si nu regret. Iubesc domeniul spa, tot acest parcurs a fost si este o calatorie transformatoare pentru mine insami si ce-mi place foarte tare este ca este atat de vast si in permanenta dezvoltare, astfel incat nu te poti plictisi niciodata.Investitia initiala a fost in jur de 200.000 euro si a constat in principal din echipamente, amenajare locatie, formarea echipei. Desigur, acum as sti sa investesc mai bine banii aceia.Eden Spa a avut un drum sinuos as spune, cunoscand atat etape de crestere in 2006-2007, o perioada de recul in 2008-2009 odata cu criza financiara, urmata apoi de crestere constanta de 7-12% pe an.De-a lungul anilor, am dezvoltat locatii proprii noi (Eden Spa din Grand Hotel Continental Bucuresti), am operat locatii terte sub contract de management operational (The Spa Hilton Sibiu, Orhideea Spa Bucuresti) si am colaborat cu alte locatii pe componente distincte de marketing, training, implementare meniu spa, creare si implementare de proceduri si meniu spa (Forest Retreat & Spa, Unirea Spa Iasi, Ozone Spa Tusnad, etc).Sunt doua directii despre care as vrea sa vorbesc: una este cea a proiectului EdenSpa si una a mea personala.Asa cum am spus, dezvoltarea Eden Spa a fost pentru mine o calatorie personala, o calatorie spre interiorul meu. M-a provocat sa invat despre conexiunea intre corp, minte si suflet, m-a provocat sa invat despre nutritie si impactul acesteia asupra sanatatii, despre emotiile negative si efectele asupra vietii noastre.M-a provocat sa ma uit cu atentie in mine, la nevoile mele si la ceea ce vreau cu adevarat.Si, facand acest drum, am inteles ca misiunea mea in continuare este sa imi folosesc experienta personala si profesionala in a indruma oamenii spre alegeri responsabile care sa-i ajute sa-si gaseasca echilbrul si entuziasmul.Vreau sa ma implic in proiecte care au ca scop cresterea nivelului de intelegere a romanilor cu privire la importanta preventiei si alegerea unui stil sanatos de viata.Pe de alta parte, pentru ca EdenSpa sa creasca in continuare ca afacere, am decis sa initiez un proiect de francizare, dand astfel oportunitatea altor oameni pasionati de spa, dornici de a face antreprenoriat in acest domeniu minunat, sa preia un sistem functional, de succes, si sa il dezvolte mai departe.Desigur, expertiza mea este in totalitate pusa la dispozitia celor interesati, scopul fiind acela de dezvoltare de locatii noi care sa se bucure de succes. Ma implic personal in pregatirea managerilor de spa, a echipelor spa, in implementarea procedurilor si a conceptului.Da, spa-ul imi hraneste sufletul, cred in sensul si beneficiile lui pentru sanatatea fizica si mentala, ma provoaca zi de zi prin inovatie, cercetare si conexiune cu alte domenii si, da, este domeniul in care vreau sa ma dezvolt si sa-mi aduc contributia.