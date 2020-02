European Search Awards vine in Romania. Mai ai timp sa te inscrii pana pe 28 februarie

Evenimentul este deja o traditie pentru cele mai bune agentii, campanii si profesionisti din industrie, si valideaza, an de an, excelenta, inovatia si profesionalismul din segmentul de search din Europa. We are Search este semneaza integral premiile The Search Awards, competitii printre care se numara UK Search Awards, MENA Search Awards, APAC Search Awards, US Search Awards si Global Search Awards. Don't Panic este unul dintre cei mai importanti organizatori de evenimente din Marea Britanie si totodata cel care este cunoscut in randul publicului datorita reputatiei, a eticii si a credibilitatii. SEOmonitor este sponsorul principal al European Search Awards. Aplicatia cu acelasi nume dezvoltata in Romania si folosita de specialisti din intreaga lume se autodefineste drept creator de solutii SEO care ajuta agentiile sa isi concentreze proactiv eforturile pe lucrurile care conteaza.European Search Awards deschide mai multe categorii si subcategorii de premii:- Campaign Awards (Best Use of Search - Retail / Ecommerce SEO & PPC, Best Use of Search B2B SEO & PPC, Best Local SEO Campaign, Best Low Budget PPC Campaign, Best Use of Content Marketing si multe altele)- Innovation / Software Awards (Best Software Innovation, Best SEO Software Suite, Best Search Software Tool etc.)- Agency / Team Awards (Best In-House Team, Best Small SEO Agency, Best Large Integrated Search Agency si altele)Inscrierea este permisa tuturor companiilor si profesionistilor care livreaza campanii in Europa, pana la data de 28 februarie 2020. Citeste pe site-ul oficial al evenimentului lista completa a categoriilor, criteriile de jurizare si reperele din anii precedenti.Procesul de jurizare se desfasoara ca panel, in doua etape. Juriul este ales din randul celor mai apreciati experti ai industriei. In ceea ce priveste calendarul evenimentului, acesta va arata astfel:- 28 februarie: termenul final pentru inscrierea participantilor- 8 aprilie: prima sesiune de jurizare- 9 aprilie: anuntarea finalistilor- 14 mai: decernarea premiilorEditia din 2020 a European Search Awards se va desfasura in Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in data de 14 mai.Agentiile si echipele in-house care vor sa se inscrie in competitie pot completa formularul de inscriere de pe website-ul oficial pana pe 28 februarie. Cei care vor sa participe pentru a ramane conectati cu ceea ce se intampla in industrie isi pot achizitiona bilete de pe website-ul Don't Panic.