Festivalul Italian la Bucuresti, editia 2018, 16 mai-15 iunie 2018: "Aducem Italia aproape de tine"

Festivalul, care se desfasoara in jurul datei de 2 iunie, Ziua Nationala a Republicii Italiene, cuprinde o serie de evenimente dedicate promovarii produselorin Romania precum si initiative cu caracter cultural care sa puna si mai mult in valoare patrimoniul artistic al Italiei.Pe parcursul unei luni, iubitorii de frumos si de bun gust sunt invitati sa faca o calatorie in lumea traditiei si a stilului de viata italiene, de-a lungul careia se imbina gastronomia, moda, designul si cultura.Din 16 mai in 15 iunie se vor desfasura saptamanile bucatariei, modei si amenajarii interioare promovate de Agentia ICE cu sprijinul partenerilor locali.Printre initiativele de program semnalam in special, o saptamana dedicata bucatariei italiene in principalele restaurante si deli-shop-uri din Bucuresti, care vor oferi meniuri la preturi promotionale,, pe perioada careia mai multe magazine cu branduri italiene din Bucuresti vor promova "Made in Italy" prin oferte speciale,in unele dintre cele mai cunoscute show-room-uri din capitala.De asemenea, pentru a promova produsele editurilor italiene, casa de editura Pavesiana va propune o serie de evenimente dedicate autorilor italieni si proiectii de film cu degustari.Pe langa evenimentele dedicate publicului larg, in cadrul Festivalului Italian vor avea loc evenimente destinate profesionistilor si societatilor.Pe 23 mai va avea loc a cincea editie a "", manifestare dedicata promovarii vinurilor si produselor alimentare italiene, in care vor fi prezenti ca expozanti producatori italieni care doresc sa intre pe piata romaneasca.Evenimentul va fi inaugurat cu un seminar, care va include o prezentare dedicata sectoarelor horeca si vinului din Romania sustinuta de un expert al societatii de consultanta KeysFin si un testimonial al unui specialist in domeniul horeca.In cadrul evenimentului se va desfasura un seminar organizat de Camera de Comert Italiana pentru Romania in cursul caruia va fi prezentat "", urmat de premierea restaurantelor certificate "Ospitalita italiana".In data de 12 iunie va fi organizata a treia editie a evenimentului "Italian Beauty & Care Day", in cadrul careia producatorii italieni vor prezenta specialistilor romani din domeniul produselor de infrumusetare si ingrijire personala cele mai bune produse Made in Italy.In ceea ce priveste evenimentele culturale din cadrul Festivalului Italian, in data de 16 mai 2018, a avut loc la sediul Institutului Italian de Cultura din Bucuresti conferinta "Rossini, 1868-2018. Aspetti di un genio" sustinuta de catre cel mai renumit critic de muzica italian, Paolo Isotta, un omagiu adus geniului lui Gioachino Rossini, cu ocazia implinirii a 150 de ani de la moartea acestuia.Vor urma alte intalniri culturale interesante, printre care: spectacolul itinerant "Unde te duc picioarele" prezentat de artista Laura Kibel (15-17 mai, la Sacele, Galati si Greci), pe 22 mai, conferinta sustinuta de Mons. Bruno Fasani despre comorile Bibliotecii Capitolare din Verona, cea mai veche din lume, pe 30 mai, Lectia-concert sustinuta de Leandro Piccioni, in cadrul manifestarii "Fare Cinema" promovata de Ministerul Italian al Afacerilor Externe, pe 31 mai, concertul de orga sustinut de Domenico Severin in cadrul primei editii a Festivalului International de Orga de la Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti, expozitia de fotografie a Rodicai Marinescu "Plimbare printre fantanile Romei" (5-21 iunie), dar si expozitia de arta "Opere din patrimoniul Galleria d'Italia, Intesa Sanpaolo Bank" ce va fi inaugurata la Muzeul National de Arta al Romaniei in data de 13 iunie si Noaptea alba la Institutul Italian de Culturadin 22 iunie, cu un concert sustinut de formatia Aranira ce va interpreta muzica din zona de centru-sud a Italiei si vernisajul expozitiei "Un Caravaggio di campagna", opere de Virgilio Forni, o colectie ce apartine Fundatiei Sartirana Arte.Pentru detalii cu privire la evenimentele Festivalului Italian va rugam sa consultati site-ul oficial al festivalului ( www.festivalitalian.ro ) si pagina de Facebook a manifestarii