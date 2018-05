Forta de munca digitala, o idee de 850.000 euro in 2017. Mihai Vinatoru, DWF: Companiile au inteles din vreme ca trebuie sa investesca in online

In 2013 ati fondat agentia DWF, specializata in optimizarea site-urilor pentru motoarele de cautare. Cum s-a nascut acest proiect?

Cate proiecte romanesti mai erau pe segmentul vostru, la acel moment? Cum arata piata si ce perspective erau?

Cat ati investit in DWF?

Cum s-a dezvoltat afacerea? Ce cifra de afaceri a inregistrat in 2017 si ce estimari aveti pentru 2018?

Cum aratau online-ul, cautarile si comertul pe internet, in 2013, in raport cu 2018?

Putem spune ca in ziua de azi companiile si politicienii si-au dat seama ca trebuie sa investeasca mai mult in prezenta online?

Au invatat antreprenorii romani sa profite la maximum de minunea care i-a adus mai aproape de oameni: smartphone-ul? Pentru cei care inca nu stapanesc prea bine acest domeniu, ce sfaturi aveti?

Cat ar trebui sa investeasca fiecare pentru o prezenta relevanta in online?

Cine sunt cei mai mari clienti DWF si ce ati invatat, la randul vostru, de la ei?

Ce planuri de business aveti pentru DWF in 2018?

Dupa ce a creat o platforma, un fel de marketplace simplificat, si a luat contact cu zeci de mii de companii, si-a dat seama de o necesitate care urma sa fie tot mai mare pentru companiile romanesti: promovarea in mediul online.Din 2013, de la infiintarea DWF , afacerile sale au crescut liniar, ajungand in 2017 la 850.000 euro. Si estimeaza o crestere de pana la 50% in 2018.Si totusi, nu prea multe s-au schimbat in online, din 2013 si pana acum, recunoaste Mihai Vinatoru,"In 2008, am fondat o companie in cadrul careia am dezvoltat o platforma deschisa, accesibila companiilor din Romania. Cu ajutorul ei, acestea isi puteau lista cataloagele de produse si aveau un profil", isi incepe acesta povestea.Practic, putem vedea asta ca o versiune extrem de simplificata a unui marketplace actual, "de tipul eMag"."Prin aceasta platforma, am interactionat cu peste 40.000 de companii din Romania si am avut sansa de a accesa volume mari de date, care m-au ajutat sa inteleg modurile in care acestea se promovau online", mai spune el.Cel mai mult l-a atras zona de SEO, unde a simtit ca exista un potential extrem de mare.In 2013 am fondat DWF impreuna cu Sorin Draghici pentru a dezvolta impreuna un proiect software, destinat mediului enterprise.Am construit produsul si am avut proiecte cu companii foarte mari din Romania, insa am realizat rapid ca potentialul pietei locale de la acea vreme era mult prea scazut pentru solutia dezvoltata.Pe baza experientei acumulate, dar si ca dezvoltare organica a lucrurilor, am decis asumarea exclusiva directiei de SEO pentru compania DWF.Aceasta abordare ne-a permis dezvoltarea unei metodologii proprietare de optimizare, in care au incredere in prezent peste 120 de branduri din Romania.In mod clar, competitia nu era la fel de mare precum astazi. Segmentul nu era atat de dezvoltat, inca mai era mult loc pentru dezvoltare.Investitia in DWF este dificil de estimat. In primul rand, discutam despre timpul si energia umana necesare acestui demers.Avem, apoi, in vedere nenumaratele iteratii ale produsului, teste si experimente care au contribuit la formarea solutiei de astazi.Sunt lucruri greu de echivalat intr-o dimensiune financiara. La acestea se adauga reinvestirea constanta a profitului, pentru a putea accesa cele mai performante instrumente de analiza disponibile in piata, dar si pentru a construi un mediu de lucru cat mai placut.In acest moment, la nivel de investitii, mentionez doar faptul ca anual directionam peste 80.000 de euro in tool-uri necesare desfasurarii activitatii de SEO.DWF a avut o crestere liniara inca de la infiintare. Cifra de afaceri din 2017 a fost de 850.000 de euro. Pentru anul 2018, am estimat o crestere de 40-50%.Intre 2013 si 2018 nu pot spune ca exista diferente fundamentale in online sau e-commerce.Natura activitatii este aceeasi si multe din provocari au ramas neschimbate.La nivel de cautari, cel mai notabil lucru este cresterea constanta a ponderii ocupate de mobile web, in comparatie cu cautarile venite de pe desktop.De asemenea, salutam evolutia constanta a algoritmilor Google, care au devenit din ce in ce mai buni in a identifica derapajele de calitate, sau tehnicile incorecte de optimizare.Astazi, un proprietar de magazin online are la dispozitie un numar de instrumente mai mare ca oricand si acces la o multitudine de date.Provocarea consta in a le corela si a extrage insight-uri relevante pentru business-ul sau, intr-un timp scurt, pentru a putea ramane concentrat pe adevaratul obiectiv: evolutia companiei sale.Companiile au inteles din vreme ca trebuie sa investesca in online. Businessurile traditionale, cu puncte fizice de lucru, au migrat si catre zona de online.Putem spune, cu siguranta si usurinta, ca online-ul a patruns chiar si in sfera politica.Dovada pentru aceasta afirmatie sunt paginile de facebook, de instagram, dar si blogurile politicienilor, prin intermediul carora incearca sa fie cat mai aproape de masele de oameni.Barrack Obama mi se pare un exemplu foarte bun de politician care a reusit sa isi contureze o imagine foarte clara in online si sa atraga simpatia unui numar impresionant de oameni astfel.Consumatorul trebuie sa efectueze o documentare temeinica inainte de a initia o achitizie, indiferent de natura ei. Contentul (continutul) a luat o amploare considerabila in ultimii 5 ani.Antreprenorul trebuie sa fie orientat catre inovatie, sa investeasca in dezoltarea personala si in permanenta racordat la nisa/industria in care activeaza.Relevanta in online se contruieste in timp prin eforturi sustinute si in baza unui strategii care sa denote profunzime si compententa. Dimensiunea bugetului este relevanta doar in context.Bugetul poate fi dimensionat doar daca luam in calcul celelalte doua componente aflate in interdependenta: rezultat si orizont de timp.OLX Grup, Farmaciile Catena, VivaCredit, Libris, Grupul Eurolines, Grupul CityGrill, f64, Vegis, Arval, Okazii, Florariile Floria.Perseverenta, determinarea si eforturile sustinute sunt atotputernice. Acest aspect este valabil pentru fiecare campanie SEO. Rezultatele nu intarzie sa apara atunci cand exista consecventa si pasiune pentru domeniul in care esti implicat.Tinand cont de faptul ca "viitorul este acum", am ales sa investim cu precadere in resursa umana, in procesele de optimizare dar si in infrastructura premium.