Hedone Cafe, producatorul roman de esspresoare, cucereste piata Asiatica

Totodata, compania romaneasca si-a consolidat distributia in Asia, prin semnarea unui parteneriat cu unul dintre cei mai mari jucatori coreeni din industria cafelei, Nice Korea, o companie care activeaza in domeniu de peste 30 de ani in Coreea de Sud si Asia.Nice Korea este unul dintre jucatorii de top din Coreea de Sud, furnizand espressoare, rasnite profesionale si alte materiale auxiliare pentru peste 4.000 de cafenele si hoteluri.Incepand din 2019, compania va include in randul brandurilor distribuite espressoarele si echipamentele de preparare a cafelei produse de Hedone Cafe, in"Suntem incantati de aceasta colaborare care promite mult, inca de la inceput. Hedone Cafe este un brand care ne-a impresionat prin calitatea de exceptie a produselor. De-a lungul timpului am dezvoltat parteneriate cu producatori de top din toata lumea, majoritatea provenind din pietele cu traditie in industria cafelei.Am fost placut impresionati de calitatea si grija in executie a produselor Hedone Cafe, acesta fiind, de altfel, unul dintre atributele pe care punem mare pret in activitatea noastra, si care ne-a consolidat de-a lungul celor 30 de ani de prezenta pe piata, pozitia de top pe care o detine in industria noastra", a declarat"Parteneriatul cu Nice Korea este de departe o confirmare a faptului ca se poate face performanta in industria cafelei si in Romania, cu resurse locale. Suntem mandri de aceasta reusita, care ne propulseaza in randul producatorilor de top de aparate profesionale pentru prepararea cafelei. Hedone Cafe este un business antreprenorial, construit cu mare pasiune pentru cafea si respect pentru clientii si partenerii nostri, de aici, probabil, si succesul si recunoasterea internationala de care se bucura produsele noastre, pe unele dintre cele mai mari piete de distributie din lume", a declaratLa Targul International de la Seul, brandul Hedone Cafe a fost foarte bine primit, atat de cei care activeaza in domeniul HORECA, cat si de pasionatii de cafea, fiind apreciate in mod deosebit functiile inovative si calitatea excelenta a aparatelor, care impreuna pot asigura cele mai inalte standarde in prepararea cafelei.este cel mai mare targ de cafea din Asia, si a celebrat anul acesta a saptesprezecea editie. Targul a atras peste 800 de companii din 50 de tari si peste 200 000 de vizitatori. In cadrul targului au fost organizate peste 2075 de intalniri directe intre furnizori si cumparatori.Hedone Cafe este o afacere antreprenoriala cu capital 100% romanesc, singura companie din Romania producatoare de espressoare profesionale si rasnite de cafea si furnizor de servicii de la A la Z pentru prepararea cafelei.De la productia espressoarelor si rasnitelor profesionale, la productia si comercializarea cafelei premium, de origine, proaspat prajita, pana la servicii integrate pentru clientii HORECA, Corporate si SOHO, Hedone Cafe s-a dezvoltat ca un business cu servicii complete, avand ca misiune excelenta in prepararea cafelei.Povestea Hedone Cafe incepe la finalul lui 2012 si este strans legata de pasiunea pentru cafea si dorinta de a educa gustul romanilor si antreprenorilor romani din domeniul HORECA pentru cafeaua gourmet.De la un prajitor de cafea artizanal, compania a ajuns ca in prezent sa deserveasca peste 700 de clienti, la nivel national, si sa comercializeze espressoarele si rasnitele profesionale produse in fabrica din Craiova, in tari din Asia si Europa.