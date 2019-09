Idei de afaceri: de ce sa-ti deschizi o carmangerie

Cand vine vorba despre carne, oamenii au pareri diferite insa un lucru e sigur, majoritatea populatiei din Romania prefera sa consume carne la aproape fiecare masa. Proababil de aici si vorba "carnea e cea mai buna leguma". Lasand gluma la o parte, in acceptiunea generala, carnea face parte din alimentele necesare unei bune sanatati.Cu toate acestea, fie ca este de vita, porc, pui sau vanat, specialistii in nutritie indeamna la un aport echilibrat de carne, adaptat nevoilor fiecarei persoane.Combinata cu produse de origine vegetala, carnea poate contribui la intarirea sistemului imunitar si la dezvoltarea sanatoasa a masei musculare.Potrivit unui studiu Strategis, in Romania, aproximativ 92% dintre locuitorii din mediul urban au consumat diferite tipuri de carne in ultimele trei luni, produse pe care prefera sa le cumpere necongelate, de la magazine sau raioane specializate. Fiind un procent excelent, daca te gandesti sa incepi o afacere, e imbucurator sa stii ca 92% din populatie are potentialul de a deveni clientul tau.Din acest motiv, deschiderea unei carmangerii poate fi o oportunitate buna de afacere pentru ca deserveste majoritatea populatiei. In afara de asta, in ultimii cativa ani, consumatorii pun pret din ce in ce mai mare pe experienta cumpararii, iar decizia de cumparare este cel mai puternic influentata de informatiile prezentate - potrivit unui studiu Valoria, 74% dintre respondenti pun acest aspect pe primul loc.Atunci cand ai o carmangerie, oferi cumparatorului o experienta interpersonala ajutandu-l sa-si aleaga bucata de carne, ii poti recomanda din partea macelarului carnea cea mai potrivita pentru ce doreste sa prepare si il poti informa personal despre provenienta si calitatea produsului tau.Totusi, inainte de a te lansa in orice afacere, indiferent de aria de activitate pana la urma, este important sa te documentezi cu rigurozitate si sa-ti evaluezi riscurile. In cazul unei carmangerii trebuie sa fii atent mai ales la doua aspecte esentiale: sa priei carnea numai de la furnizorii autorizati sanitar-veterinar si sa ai spatiul conform activitatii prestate.De real ajutor este sa vorbesti cu un consultant specializat care cunoaste normele si rigorile in domeniu si te poate ajuta astfel sa intocmesti un plan de spatiu corect amplasat si dotat, eficient din punct de vedere al fluxului de lucru si depozitare si pe un buget real, astfel incat sa ai costurile sub control.Autorizarea si supravegherea activitatilor in domeniul alimentatiei publice sunt absolut necesare intrucat hrana alterata sau care intra in contact cu micro-organisme care pot afecta sanatatea populatiei reprezinta o adevarata problema.Astfel, aprovizionarea cu carne sanatoasa si de calitate superioara, doar de la furnizori autorizati din punct de vedere sanitar-veterinar, este o cerinta indispensabila. Alimentele vandute catre populatie trebuie ferite de contactul si dezvoltarea de bacterii si micro-organisme care pot duce la imbolnavirea consumatorului final.Un alt aspect important de care va trebui sa tii cont este legat de normele de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea carnii, ceea ce inseamna ca toate produsele pe care le comercializezi trebuie sa respecte principiile si procedurile impuse de manual de bune practici in alimentatia publica (HACCP).Special dezvoltate in acest scop sunt echipamentele de sterilizare si igienizare, depozitele frigorifice pe termen scurt sau lung, malaxoarele de carne cu refrigerare, camerele frigorifice cu dimensiuni standard sau la comanda, cu functie de refrigerare sau congelare, si chiar dulapurile frigorifice pentru maturare carne.Mai mult, trebuie sa pui accent pe coerenta fluxurilor functionale, precum si pe compartimentarea, amenajarea si utilarea corespunzatoare a spatiului. Retine ca in cazul unei carmangerii, normele de protectie precum si finisajele trebuie sa respecte o serie intreaga de exigente legale.Cand vine vorba de utilajele necesare pentru carmangerie , TOPK iti vine in ajutor punandu-ti la dispozitie o gama variata de echipamente profesionale pentru domeniul alimentar.Cu o experienta de 24 ani in domeniu, firma ofera solutii complete de echipare pentru carmangerii si macelarii, dar si pentru restaurante, catering, fast-food, cafenele, pizzerii, baruri, covrigarii, patiserii, gelaterii, cofetarii, brutarii, magazine alimentare, supermarket-uri, spalatorii si curatatorii profesionale, depozite frigorifice.De la consultanta, planificare, montaj si service, TOPK iti ofera toate facilitatile de care ai nevoie, iar daca esti la inceput de drum, poti opta sa platesti in rate prin leasing sau sa inchiriezi prin Grenke, pentru ca totul sa fie mai usor.