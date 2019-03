Learning Network te invita sa participi la L&D Industry Survey

Rezultatele studiului vor ajuta la identificarea celor mai apreciate subiecte de L&D din organizatii si a celor mai apreciati traineri, coach si companii de consultanta din Romania.Prin realizarea acestei radiografii de amploare compania Learning Network isi propune sa ofere insight-uri utile pentru dezvoltarea pietei de L&D si sa contribuie astfel la imbunatatirea practicilor existente.", a declaratCompletarea chestionarului se efectueaza in anonimitate, iar rezultatele vor fi colectate pe o platforma specializata de cercetare de piata si vor fi prezentate intr-o forma care nu va permite identificarea raspunsurilor individuale, desfasurandu-se in conditiile respectarii datelor cu caracter personal.Va invitam sa contribuiti si dvs. la dezvoltarea industriei de learning & development din Romania prin completarea chestionarului folosind linkul: https://www.learningnetwork.ro/learning-industry-survey-cerere , pana la data de 31 Martie 2019.Rezultatele integrale ale cercetarii vor fi disponibile in varianta de print si pdf, la o data ce va fi transmisa ulterior.Learning Network este terenul de joaca al celor care cred in puterea invatarii, sunt curiosi sa isi descopere limitele si isi doresc rezultate remarcabile in viata lor.Portalul www.learningnetwork.ro va ofera informatii din industria de learning & development sub forma de stiri, articole si review-uri si posibilitatea de a achizitiona bilete la conferinte si cursuri deschise.