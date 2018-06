Liloo - povestea unui business de succes in industria vestimentara pentru copii

Pentru a afla mai multe pe aceasta tema, am stat de vorba cu Alex Onciu, un antreprenor din judetul Prahova, care a reusit performanta de a crea un brand de succes intr-o piata aproape de suprasaturatie si anume Liloo.ro.Alex Onciu: In primul rand, Liloo reprezinta o afacere de familie, in care am pus foarte mult suflet si care a pornit de la dorinta de a oferi produse de calitate superioara, la preturi mai accesibile fata de ce este existent pe piata la ora actuala.Am pus bazele acestui magazin online in anul 2012 si ne bucuram enorm ca popularitatea noastra a crescut cu fiecare an de la infiintare si ca avem atat de multi clienti multumiti. Acest lucru ne ajuta sa continuam in ceea ce facem si sa ne imbunatatim constant.Alex Onciu: In prezent, avem o capacitate de productie de aproximativ 800 de produse pe zi, lucru care ne-a adus o cifra de afaceri de 400.000 Lei in anul 2017. De asemenea, preconizam ca in anul 2018 brandul Liloo va ajunge la o cifra de afaceri de 750.000 Lei, o crestere cu aproape 50% fata de anul trecut.Alex Onciu: Pentru a ne putea diferentia de competitori si pentru a oferi clientilor nostri exact ceea ce isi doresc, a fost nevoie de o intelegere mult mai buna a publicului tinta si a nevoilor sale si anume, copilasii. Greseala pe care multi antreprenori o fac este sa priveasca lucrurile la nivel superficial, statistic, iar acest lucru nu este deloc in beneficiul lor, deoarece nu reusesc sa vada dincolo de cifre si sa identifice nevoile reale ale publicului tinta.De aceea, noi, cei de la Liloo, am vrut sa privim mai departe de cifre si sa vedem care sunt, cu adevarat, cerintele clientilor de la astfel de produse si cum putem face sa le oferim ceea ce isi doresc. Atunci ne-am dat seama ca, mai presus de renumele brandului sau de design, clientii isi doresc de la un producator de haine pentru copii articole vestimentare create in Romania, din materiale de calitate, confortabile, comercializate la preturi accesibile. Ceea ce am si facut.Mai mult decat atat, am inteles faptul ca cei care cumpara astfel de produse sunt, intr-o proportie covarsitoare, parinti, ceea ce inseamna ca nu au foarte mult timp liber la dispozitie, tocmai din acest motiv, am pus bazele magazinului online Liloo.ro. In acest fel, am reusit sa oferim clientilor nostri ceea ce isi doresc: haine de calitate, dar si economie de timp si resurse materiale. Si nu in ultimul rand, oferim transport gratuit pentru toate comenzile ce depasesc 100 de Lei, lucru foarte apreciat de catre cumparatorii nostri.Alex Onciu: Pe termen mediu, ne intereseaza diversificarea gamei de produse. Pe termen lung, ne propunem eficientizarea procesului de productie, dar si patrunderea pe un nou segment de piata, prin introducerea unui nou brand dedicat produselor premium, materiale bio, design select si modele in serie limitata.