Magazinele online de cadouri - o modalitate excelenta de evolutie - Povestea Deliverybox.ro

Cadourile si posibilitatea unui business de succes (Deliverybox.ro)

Avantajele deschiderii unui magazin online

Cum foarte multi antreprenori se afla la inceput de drum, confuzia in alegerea tematicii afacerii lor poate fi destul de stresanta. In prezent un exemplu de "asa da" in ceea ce priveste business-ul online este un magazin de cadouri. Motivul este destul de simplu si bine argumentat din punct de vedere istoric.In preajma sarbatorilor de iarna sau a altor zile speciale din an, oamenii accepta provocarea de a face pe cineva fericit. In timpurile stravechi cei ce ofereau cadouri o faceau pentru zei sau pentru oamenii dragi (acestea erau facute in functie de rangul celui caruia i se daruiesc).Azi, nu este un secret ca arta de a darui si de a pune zambete pe buzele oamenilor este inca prezenta. Singura diferenta intre trecut si prezent este conturata de varietatea cadourilor prezente pe piata cat si de rafinamentul cu care au fost executate bunurile cumparate.Evolutia continua a societatii de astazi si dorinta de implinire spirituala a adus aceasta practica mult mai aproape de sufletele oamenilor - motiv pentru care nu a devenit doar o traditie, ci un obicei.Totodata, aparitia obiectelor noi (fie ele electronice, personalizate sau frumos stilizate) au reusit sa atraga tot mai multi cumparatori. Astfel alegerea unui cadou nu va mai dura ore in sir, ci doar cateva minute. Avand in vedere ca fiecare client are libera alegere in privinta unui magazin online de cadouri, gasirea produsului va fi mult usoara.Sprijinul oferit de un magazin online de cadouri nu se compara cu alta tematica de afaceri. Cadourile de barbati, femei, copii au reusit sa isi creasca miza de cumparare prin diversitatea oferita. Fie ca este Craciunul, Anul Nou, Pastele, ziua sfanta de 14 februarie sau alte ocazii de seama (precum zilele onomastice), orice poate fi gasit - oricand si oriunde, indiferent de ora, oras sau anotimp!Bineinteles, pretentiile fiecaruia in materie de cadouri se pot echilibra in functie de preturile puse la bataie de fiecare comerciant online. Din acest punct de vedere un "jucator-antreprenor" al nisei poate gasi tematici hazlii si de ce nu unice care trebuie sa aduca un profit destul de avantajos.De la obiectele de birou unice pana la decoratiuni sofisticate sau bijuterii, pana si cei mai pretentiosi cumparatori se pot bucura de calitate si lunga durata. Chiar si bunurile reprezentate de o tematica vintage sunt la mare cautare; ele fiind unele dintre cele mai sofisticate cadouri care for reusi sa maximizeze bucuria destinatarului.Complexitatea unui cadou difera de la caz la caz si bineinteles, de la buget la buget, motiv pentru care o afacere unica poate atinge succesul mult dorit. Astfel, popularitatea antreprenorilor se poate face remarcata in orice moment. Ideile stralucite si exclusiviste vor castiga teren in fata celor aflati in cautarea unei "potiuni" perfecte pentru succes.Segmentul acestei piete de comert este in plina ascensiune in aceasta perioada, motiv pentru care antreprenorii experimentati sau noi trebuie sa profite la maximum de posibilitatea dezvoltarii afacerii. Potentialul de vanzare poate creste, dupa cum spun si englezii de la "o to hero" cu ajutorul unui singur cuvant: "varietate".Oamenii cauta cadouri care sa serveasca un anumit scop si care sa ofere bucurie persoanei caruia ii va fi daruit - motiv pentru care, aceste detalii pot face o afacere de top sau nu.Felul in care este intocmit planul de afaceri va avea un rol critic. Provocarile venite odata cu acest domeniu de activitate pot fi usoare au grele, in functie de timpul oferit dezvoltarii sale.Chiar daca este vorba de un magazin de cadouri sau de haine, principiile de baza sunt respectate de la A la Z, alaturi de pachetul de beneficii la care orice antreprenor se poate astepta. Acestea se pot regasi si in randurile de mai jos.- stabilirea unui magazin cu o tematica fixa poate fi oricand schimbata in functie de profitul acumulat. Schimbarile insotite de produse noi pot deveni in mod definitoriu piatra de temelie a unei afaceri de acest tip. Totul tine de alegerile fiecarui antreprenor roman care isi doreste o continuitate frumoasa in aceasta nisa.Totodata, publicul caruia i se adreseaza domeniul de activitate poate avea un rol important. Foarte multi oameni de succes sfatuiesc tinerii antreprenori sa gaseasca obiecte/produse/servicii/bunuri versatile, perfecte pentru orice varsta. Astfel, potentialul vanzarilor poate creste in doar cateva momente.Spre exemplu, un set de ingrijire pentru femei poate fi oferit atat tinerelor cat si doamnelor mature sau in varsta (acelasi lucru se poate aplica si in cazul barbatilor) . Arta, tricouri personalizate, obiecte dedicate infrumusetarii sau intretinerii pot fi esentiale pentru un magazin online de cadouri si nu numai.- nu este necesara inchirierea unui spatiu comercial pentru afacerile mici sau mari. Felul in care va fi abordata promovarea este esentiala. Practic, cei interesati renunta la un spatiu terestru, destul de costisitor pentru unul online care poate fi de 50 de ori mai ieftin (costurile fiind reprezentate de realizarea site-ului, achizitionarea produselor de la diversi furnizori, actele necesare pentru infiintarea firmei etc).Bineinteles, economia facuta in acest fel nu va fi de natura invizibila, ci din contra va putea fi vazuta si folosita pentru crearea unui business mult mai cunoscut in mediul online (care este cu adevarat un punct de sprijin pentru toti antreprenorii in zilele de astazi).Limita de stoc sau strategia de amplasare a acestui business nu va fi o problema, insa pentru incepatori este de preferat sa apeleze la sfaturile unor specialisti pentru a investi banii inteligent si responsabil.Pe langa acest beneficiu, prezentarea propriu-zisa a produsului se face prin intermediul unor fotografii de rezolutie inalta (de preferat cat mai clara si realizata de un fotograf cu experienta) . Astfel, un singur click va fi suficient pentru ca fiecare client as observe detaliile meticuloase care inglobeaza produsul propus de a fi cumparat.Plimbarea prin magazine nu mai este atat de iubita din cauza rapiditatii care se fac cumparaturile in mediul online. Timpul alocat pentru comenzi variaza de cele mai multe ori intre 5-40 de minute - interval mult mai scurt de timp comparativ cu drumurile facute de cumparator prin marile unitati comerciale.- un astfel de tip de afacere este destul de fiabila atat pentru producator, furnizor si cumparator. Promitand multe, domeniul e-commerce poate atinge cote maxime in ceea ce priveste versatilitatea unui magazin online.Bugetul alocat domeniului poate incepe chiar si cu 4000 de euro. Bineinteles, acest buget variaza in functie de clasa caruia i se dedica in totalitate nisa aleasa de antreprenor. Daca produsele achizitionate vor fi de tipul "high-class", atunci bugetul de incepere poate fi de 5-6 ori mai mare decat unul pentru "medium-class".In ceea ce priveste un magazin online, cele mai mari cheltuieli sunt alocate produselor achizitionate direct de la furnizori, promovarii online cat si designul-web creat de un profesionist. Cu cat va arata mai bine site-ul, cu atat va atrage cat mai multi cumparatori.Culorile, textele, promotiile si multi alti factori fac ca o platforma online sa devina din ce in ce mai atractiva pentru cei care o vor vizita - lucru care inseamna ca rata de vanzare poate creste sau scade. Deci, cu alte cuvinte, o afacere manevrata cu pasi inteligenti poate avea un viitor stralucit.- in functie de sezonul estival, antreprenorii trebuie sa cerceteze care sunt cele mai in voga cadouri/produse/bunuri care se cauta in mod special de tot mai multi utilizatori. In acest sens timpul de documentare alocat pentru fiecare businessman poate fi redus drastic.In ceea ce priveste un magazin online de cadouri, treburile se pot schimba de la an la an. Intocmirea unui studiu eficient poate creste cifra de afaceri in doar cateva secunde. Sfatul de aur in aceasta privinta este cererea unui consultat al acestui domeniu. Acesta este singurul care are capabilitatea de a oferi sfaturile necesare celor care isi doresc sa porneasca o afacere online.- in privinta celor care detin o afacere online, achizitionarea de produse se poate face cu rapiditate de la furnizorii din Europa sau din Asia (si nu numai) . Totusi, acest pas necesita sa fie facut din timp pentru a eficientiza timpul de asteptare a bunurilor si a costurilor regasite pe piata de profil.In privinta cumparatorului, lucrurile sunt mult mai simple. Cei care vor sa cumpere un produs online, trebuie sa aiba 2 lucruri: o conexiune puternica la internet si un laptop/PC - apoi, trebuie sa isi selecteze produsul pus la bataie de firma si sa il puna direct in cos. In general, o persoana de la asistenta-clienti va raspunde intrebarilor acestora. Apoi, compania de livrare va asigura transportul produselor aflate in cosul clientului.- un magazin online ofera stabilitate din punct de vedere al controlului. Cumparaturile conventionale vin insotite de un plan facut din timp de cumparator pentru a beneficia de cele mai bune preturi si oferte. Nu este un secret ca antreprenorii de succes iau in considerare acest lucru si formeaza preturi foarte bune pentru produsele avute.Astfel, tot ma multi oameni isi vor dori sa intre in posesia unor cadouri perfecte pentru cele mai dragi persoane din viata lor. Mediul online nu este necesar sa fie lasat dictarii stocului unor produse, deoarece fiecare client si le poate alege doar in limita stocului disponibil.In concluzie, un magazin online de cadouri poate deveni o afacere de o importanta esentiala. Cei care apeleaza la acest business pot avea un potential imens chiar si in Romania. Totul depinde de produsele selectionate, de promovarea in mediul online si de preturile impuse.Indiferent de situatie, concurenta va fi intotdeauna acerba, insa nu este de neinvins. Aici,conceptele bine definite si atentia acordata fiecarui detaliu organizatoric sunt cheia succesului.Magazinul Deliverybox.ro este dezvoltat de firma web design Websignal.