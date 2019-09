Nu rata cel mai important eveniment al specialistilor in Facility & Property Management

Structurata pe 4 sesiuni de prezentari si dezbateri, conferinta va aborda subiecte precum:* Trenduri bazate pe nevoile chiriasilor* Modul in care influenteaza noile tendinte performanta cladirilor* Reglemenatari in industrie* Managementul facilitatilor* Avantajele transformarii digitale* Noi tendinte globale si localeConferintava dezvalui modul in care digitalizarea cladirilor duce la rezultate mai bune in intretinerea si administrarea cladirilor si cum inovatia va influenta performanta cladirilor.Printre primii vorbitori confirmati se numara: Maarten Oonk - Director New Business, Deloitte Center for the Edge EMEA, Razvan Iorgu - Managing Director, CBRE Romania, Luiza Moraru - Head of Property Management CEE, CBRE Romania, Fulga Dinu - Country Manager Operations, Immofinanz Romania, Laurentiu Lazar - Managing Partner, Colliers Romania, Andrei Postelnicu - Managing Director, CBRE Global Workplace Solutions (GWS), Oana Adjudeanu - Director Property Management & Real Estate Management Services, Colliers International Romania, Ana Dumitrache - Country Head Romania, CTP Romania, Paul Dragoiu - General Manager, BSS.Invitatul special al acestei editii este Maarten Oonk, Director New Business la Deloitte Center for the Edge pentru regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu, Africa). Martin a absolvit studii de inginerie si este expert in transformare strategica si tehnologii exponentiale.Dupa 4 ani in care a dezvoltat proiectele Center for the Edge de la biroul din Amsterdam, el a preluat si coordonarea Center for the Edge in Europa Centrala. De asemenea, lucreaza indeaproape cu practica de consultanta a Deloitte in domeniul imobiliar pentru proiecte de orase inteligente (smart city).Maarten va prezenta povestea cladirii The Edge, cea mai digitalizata si mai sustenabila cladire de birouri din lume. Fiind una dintre cele mai inteligente cladiri de birouri existente, cladirea produce mai multa energie electrica decat consuma; apa de ploaie este colectata si este folosita la utilitatile cladirii, sistemul de iluminare este cu 80% mai eficient decat iluminarea conventionala, digitalizarea spatiului de lucru prin alocarea preferentiala si controlul personalizat al luminii si climatizarii, garaj de inalta tehnologie cu identificarea vehiculelor si alocarea de locuri de parcare disponibile.este un eveniment organizat de Evensys in parteneriat cu CBRE Romania, BSS, Colliers Romania si Nespresso.Mai multe detalii despre inscrieri si program sunt disponibile pe site-ul oficial