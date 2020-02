Oana Sav, Institutul de Marketing: M-am reintors cumva la prima meserie, in care inveti ca sa-i inveti si pe altii #Interviu

Arhitect al marketingului bine facut

Pentru inceput as vrea sa ne spuneti cateva cuvinte despre evolutia dvs. profesionala.

Cand ati descoperit pentru prima data farmecul marketingului bine facut?

Cand si cum s-a nascut Institutul de Marketing?

Spuneti-ne mai multe despre cursurile pe care le oferiti, despre testari si diplomele pe care le primesc cursantii la final.

Cati cursanti v-au trecut pragul pana acum? Care sunt cele mai cautate cursuri?

Credeti ca sistemul de invatamant romanesc asigura pregatirea profesionala suficienta pentru viitorii oameni de marketing din companii, sau din contra, insuficienta?

Dar din perspectiva marketingului digital? Tine scoala romaneasca pasul cu noile tehnologii?

Ce solutii au cei care vor sa performeze la locul de munca?

Ce planuri aveti pentru Institutul de Marketing?

Spuneti-ne si cateva lucruri de spre proiectul dvs. de suflet, cel care vizeaza promovarea patrimoniului din Apuseni.

Institutul asigura astazi toate nevoile specialistilor, inclusiv Diploma Profesionala in Marketing "In orice disciplina este nevoie de pregatire continua, mai ales in domenii atat de dinamice cum este marketingul, iar aici noi venim cu solutii mai adaptate realitatilor internationale de business", explicaIntr-adevar, mi-am facut o puternica deviza si chiar o mantra din vorbele: "". Si am fost norocoasa ca acest traseu a fost si este permanent ghidat sau inspirat de intalniri esentiale. Cu profesori, cu mentori sau pur si simplu cu acei oameni speciali care apar chiar si pasager in viata ta, atat cat sa-ti deschida un drum, sa-ti dea speranta cand ai nevoie si sa te inspire prin propriile alegeri.Am fost, pe rand si uneori in acelasi timp, dascal, specialist in comunicare si relatii publice, coordonator sau "expert" marketing, - acel eufemism folosit pentru cei care fac de toate intr-o companie - trainer, consultant, fundraiser si antreprenor.Am avut norocul sa urmez o formare pedagogica la Blaj cu profesori foarte buni si un curriculum care-ti asaza mintea intr-o structura, care te ajuta sa vezi ulterior si proiectele, experientele de tot felul ca proces in continua evolutie, care trebuie hranit permanent cu feedback si imbunatatit.Experienta foarte austera a caminului cu 50 in camera m-a calit, mi-a dat disciplina, perseverenta si senzatia ca tot ce a urmat, ca student caminist sau chirias cu bagaje a fost infinit mai usor si mai placut.A contat mult si anul 1989 si perioada de dupa, cu tot ce a adus bun: acces la informatie, schimb de know-how cu oameni din vest, veniti aici sa-si impartaseasca experienta.Evolutiile nu sunt intotdeauna ascendente, precum idealul comunist al progresului. Cazi, te intorci, te ratacesti, revii si iti cauti drumul si, daca ai noroc, pasiunea.Am fost norocoasa sa am tot timpul un combustibil mare de entuziasm si curiozitate si oameni care m-au reenergizat la nevoie si ca mi-am descoperit o vocatie din a impartasi ceea ce invat si altora si de a-i inspira sa progreseze.M-am reintors cumva la prima meserie, in care inveti ca sa-i inveti si pe altii. O zona in care poti sa fii de folos unor oameni care vor sa creasca, sa progreseze ca profesionisti, sa fie mai buni in ceea ce fac.Am descoperit marketingul bine facut intai in carti si manuale americane de care faceam rost cu greu acum 20 ani.M-a fascinat ca poate fi o cheie universala care poate aduce valoare in orice domeniu, ca pune la dispozitie instrumente care, folosite responsabil, pot oferi satisfactie, solutii, confort oricui si, de ce nu, care ar putea face si lumea putin mai buna.Ma gandesc la companiile de marketing social, cultural sau marketingul cu cauza. In Marea Britanie, organizatiile non-guvernamentale sunt a doua cea mai mare categorie a celor care investesc in publicitate, iar campaniile sunt integrate in planuri de marketing foarte bine gandite si coordonate, in care conteaza mult cum fiecare ban investit, aduce inapoi donatii sau resurse.Cuantificarea rezultatelor, vanzarea si contribuitia foarte clara la cresterea business-urilor sau a organizatilor sunt iar aspecte ale marketingului bine facut care m-au atras, spre deosebire de PR unde intepretarea rezultatelor este mai fluida.Cred insa ca inca suntem departe de marketingul bine facut si aici si la nivel international.Exista inca o mare discrepanta intre modul in care credem noi, ca si organizatii sau ca oameni de marketing, ca facem lucrurile si cum le vad clientii.Pe urma, ca orice arma sau instrument, trebuie folosita cu bune intentii, cu etica si responsabilitate.Ca si social media, exista o parte intunecata si manipulatoare fata de care ar trebui sa reactionam mai responsabil si mai atent, ca breasla. Institutul de Marketing s-a nascut in 2011 din dorinta de a oferi sprijin si in Romania celor care isi doreau sa se perfectioneze in marketing in programe profesionale certificate international.Pana atunci, cei care se dezvoltasera in aceasta directie erau niste pionieri si mentori, precum Aneta Bogdan, primul profesionist certificat si primul Chartered Marketer de la noi, care ne-a inspirat pe cei din primele promotii.Acest statut de Chartered Marketer este acordat doar celor care au finalizat cu succes un program de certificare, dar si un program de pregatire continua (professional development, CPD) pe care il are, la nivel international orice breasla care se respecta, de la medici la profesionisti in finante.Dupa ani de efort, am reusit sa-i conving sa ne dea o sansa in Romania si Europa de Est, sa extindem suportul de training la zi si la Bucuresti si sa aducem "Muntele la Mahomed" adica tutori din Marea Britanie in Romania.Dupa aproape 10 ani de activitate in Romania, ne bucuram sa spunem ca suntem principalul partener pentru solutii de training de marketing, atat pentru profesionistii de marketing, cat si pentru companii.Sunt programe de training profesionale, care combina teoria cu practica si adaptate pentru fiecare nivel de pregatire si experienta.Avem programe care astern baza pentru cei care vin din domenii colaterale marketingului, altele care ii ajuta sa se perfectioneze pe cei cu experienta si programe dedicate de leadership de marketing pentru cei care conduc echipe si vor sa aiba un rol central in cresterea si dezvoltarea companiilor in care lucreaza si o voce puternica la nivelul board-ului.E o satisfactie sa vedem ca sunt peste 2.000 de oameni care au studiat cu noi, fie la cursuri scurte sau programe de training speciale si aproape 100 de profesionisti pe an care se inscriu in programele de certificare.Cel mai cautat curs este in prezent Diploma Profesionala in Marketing Este un program robust, cu module care ofera cursantilor atat informatie teoretica foare bine structurata, cat si posibilitatea de a o aplica in planuri de marketing concrete in organizatiile in care lucreaza.Avem module de marketing strategic si digital, management de brand, management de resurse, experienta digitala si un modul dedicat inovatiei de marketing.Speram ca in urmatoarea perioada sa creasca si Certificatul Profesional pe care l-am neglijat in primii ani.De asemenea, programul de leadership in marketing care este in prezent apanajul unei foarte restrase elite si pe care nu l-am promovat, desi este o alternativa foarte buna la programele de MBA pentru cei care vor sa ramana in zona marketingului, chiar si la nivel avansat in ierarhie sau care aspira sa lucreze la un moment dat in consultanta.Zona acadamica si cea profesionala sunt diferite. Fiecare are rolul sau iar sistemul de invatamant nu poate inlocui practica si nu are cum sa asigure competente profesionale pe care le cer companiile, fiecare cu industria si specificul ei, intr-un mediu atat de dinamic.Facultatile asigura primele notiuni pe care fiecare le dezvolta si le imbogateste pe parcurs.Sistemul de invatamant romanesc are rolul si provocarile lui, la orice nivel si, evident, nu le poate face pe toate. Multi se plang ca este paralel cu realitatea din organizatii.Sunt cursanti care vin spre noi exasperati de sisteme obosite si manuale invechite. Ei spun ca facultatea iti da ceea ce stiu profesorii ei sa predea, CIM-ul, ce au nevoie companiile sa stii.Cred ca solutiile stau in colaborare intre mediul academic, companii si practicieni, in asa fel incat fiecare sa contribuie cu ce are mai valoros.In plus, in orice disciplina este nevoie de pregatire continua, mai ales in domenii atat de dinamice cum este marketingul, iar aici noi venim cu solutii mai adaptate realitatilor internationale de business.Nu putem sa cerem totul de la scoala romaneasca. Se fac si acolo progrese, cu limitele si obstacolele unui sistem anchilozat si invechit si in lipsa unei strategii de tara competitive.Cumparam rachete in loc sa investim in zone in care avem potential si care pot crea valoare: educatie, inovatie, tehnologie, infrastructura, digitalizare.Si marile companii, deloc private de resurse, cauta inca sa tina pasul cu noile tehnologii si sa exploateze cu adevarat potentialul canalelor digitale. Deocamdata, scoala romaneasca nu are cum sa le intreaca.In plus, incepe sa se vada ca multe solutii digitale au fost supraevaluate si ca doar tehnologia, nu poate rezolva provacarile de business. Este doar un enabler si nu ne scuteste de eforturile "traditionale" de a gandi si regandi business-urile din perspectiva clientilor, indiferent de canale si tehnologii.Toate programele noastre au fost concepute pentru cei care lucreaza si vor sa se perfectioneze ca profesionisti activi, care lucreaza. Daca nu in marketing, cel putin in domenii colaterale, vanzari, management, relatii cu clientii.Avem un sistem de cursuri online combinate cu weekenduri intensive si workshop-uri si suport individual de la tutori din Marea Britanie, care le permite sa progreseze, chiar daca lucreaza full time si le ofera flexibilitate in cazul in care intervin diverse evenimente in viata lor personala sau profeisonala: schimbari sau perioade aglomerate la job.Pentru urmatorii patru ani, o mare parte din planuri sunt trasate chiar de Chartered Institute of marketing (CIM), cei care ne evalueaza studentii si actualizeaza si modifica, periodic, programa, pentru a fi la zi cu schimbarile din piata, cu tehnologia, cu cerintele angajatorilor.Avem sapte module de training noi, de la Customer Insights la Digital Marketing Tehniques.Un alt plan este lansarea Certificatului Profesional in Marketing in varianta blended learning si cresterea programelor de training pentru acest nivel.Acest lucru inseamna mai mult suport local pentru cei care vor sa isi asigure o baza solida de cunostinte de marketing sau doresc sa intre in zona marketingului dintr-un alt domeniu.In paralel, dorim sa crestem numarul si calitatea programelor de training locale prin care sa oferim solutii flexible celor care nu urmeaza un program certificat sau companiilor pentru care doar aceste programe nu ofera suficient suport.Din acest motiv am creat noi cursuri si workshop-uri: de la marketing prin Google/ SEO sau Product Management la Customer Journey Mapping sau Customer Experience Metrics.Un alt plan este sa mentinem si mai vie si mai activa comunitatea noastra. Ne place sa spunem ca asiguram partenerilor nostri "cei 3 C": cunostinte, certificare si comunitate.Descoperim cat de valoroasa si importanta este cea din urma si dorim sa alocam mai multe resurse pentru ca sa o pastram si sa o crestem.Oamenii au nevoie sa fie impreuna in jurul profesiilor lor, sa schimbe informatii si ponturi, sa se consulte. E important sa mentinem acest cadru si ne vom stradui sa facem acest lucru.Se numeste MOTZart si a aparut din convingerea ca arta motilor este universala si geniala si trebuie sa dainuiasca si sa comunice viu si liber cu alte arte si artisti.Este un proiect de marketing cultural pe care am ajuns sa-l sustin inca din 1998 prin simplul fapt ca eram studenta in Bucuresti si puteam ajuta cu diverse diligente sau, pana ma "odihneam" mai puteam scrie un comunicat de presa legat de pastrarea patrimoniului cultural din Muntii Apuseni.A fost initiat de primul ONG din Tara Motilor, Uniunea Muntii Apuseni, cu deviza latina "nihil de nobis sine nobis" si avand ca slogan celebrul "No hai!" al lui Avram Iancu.A fost o intiativa laudabila a lui Ioan Bec, mot traitor in Germania, care a dorit sa-si puna experienta in slujba celor din zona in care s-a nascut si a carui misiune, din pacate, e departe de a fi incheiata.Este un proiect pe care imi permit sa-l sustin acum doar sporadic cu mici initiative de fundrasing si suport pentru evenimente si tabara anuala de tulnic, instrumentul simbol al zonei.Bunavointa nu inlocuieste profesionalismul. Si in business si in organizatiile non profit este nevoie de oameni dedicati, full time, pe langa voluntari. In ONG-urile in care am lucrat in calitate de expert, chiar cu resurse putine, echipa permanenta si existenta unui coordonator de voluntari faceau diferenta.