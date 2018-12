Office Barista preia Waterpure Office Systems si anticipeaza venituri de 1,5 milioane euro in 2018, dublu vs 2017

Waterpure Office Systems este unul dintre principalii jucatori pe piata locala pentru solutiile de servire a apei pentru companii, distribuitor exclusiv al Waterlogic International, liderul mondial pentru solutii de servire a apei la birou.Compania ofera cele mai inovatoare sisteme de filtrare si purificare a apei, brevetate de Waterlogic si certificate de cele mai renumite organizatii din industrie.Office Barista a incheiat 2017 cu vanzari deiar acum, la momentul preluarii Waterpure, estimeaza pentru anul in curs o cifra de afaceri dubla, deMai mult, ca urmare a cererii tot mai mari pe segmentul de cafea, previziunile pentru 2019 indica afaceri deTotodata, n, care in ultimii 10 ani a condus departamente de vanzari si marketing in cadrul Austral, UPC si Whirpool. Obiectivul noului CEO este sustinerea strategiei de crestere a companiei siServiciile Office Barista sunt reprezentate de abonamente specifice pentru cafea, apa si ceai. Pachetele includ toate aspectele care tin de buna functionare a aparaturii - instalare, mentenanta, inlocuire si asigurarea consumabilelor aferente.- Solutii de servire a apei potabile pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu Waterlogic, lider global in domeniu;- Solutii de vanzare si livrare a cafelei pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu Franke, lider global pe segmentul de echipamente de pregatire a cafelei;- Solutii de vanzare si livrare a ceaiului pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu englezii de la Teapigs.Office Barista are acoperire nationala, deservind pestemedii si mari din toate regiunile tarii.Ponderea cea mai mare a clientilor este redata de marile centre economice - Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi, acolo unde se afla cea mai mare densitate de cladiri de birouri.Abonamentele pentru apa si cafea reprezinta cate, iar abonamentele pentru ceai, recent introduse in gama de servicii, vor genera anul viitor 10% din totalul vanzarilor, potrivit estimarilor companiei.Obiectivele companiei pe termen scurt si mediu sunt consolidarea prezentei pe pietele din Iasi, Cluj, Brasov si Timisoara, precum si extinderea in regiune, intr-o prima etapa in, acolo unde clientii din plan local ai Office Barista sunt prezenti cu filiale. Compania vizeaza, de asemenea, extinderea pe segmentele de HoReCa si retail."Cresterea accelerata din fiecare an a venit datorita popularitatii tot mai mari a conceptului de well-being la birou, in cazul nostru aducerea conceptului dein interiorul companiei. La aceasta adaugam si parteneriatele noastre cu Waterlogic si Franke, lideri globali in domeniile lor, fapt care asigura cea mai buna calitate a produsului finit ce ajunge in paharul sau cana clientului final. Suntem pe drumul cel bun si avem toata increderea ca ne vom indeplini obiectivele financiare si de extindere", declara