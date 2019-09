Originile serigrafiei

Cuvantul "serigrafie" a fost inventat la inceputul secolului trecut pentru a distinge utilizarea artistica de scopul sau comercial mai comun.Cresterea serigrafiei ne este familiara in nenumarate moduri. Este folosita pentru aproape orice, de la logo-urile tricourilor la afise.Isi are orginile in adancul istoriei antice, originare din China si Japonia ca tehnica de aplicare a stenculelor pe tesaturi si ecrane.Serigrafia este folosita la imprimarea cu blocuri de lemn, care a aparut pentru prima data in aceste tari pentru scopuri similare. Ambele tehnici au fost adoptate de artisti si artizani europeni in secolul al XV-lea si au fost dezvoltate pentru o mare varietate de aplicatii decorative si artistice.Serigrafia dateaza insa doar din primii ani ai secolului XX. In 1907, Samuel Simon din Manchester, Anglia, a primit primul brevet cunoscut pentru acest proces, care a obtinut rapid o larga utilizare in aplicatiile comerciale.Abia la mijlocul anilor '30, potentialul artistic al a fost recunoscut de un grup de artisti WPA (Works Progress Administration) (WPA) din Statele Unite. Atunci s-a nascut serigrafia adevarata Serigrafia a luat nastere in anii '60, odata cu aparitia Pop Art si Op Art. Artisti precum Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Josef Albers, Peter Max si Richard Anuzkiewicz au vazut comercialismul - care a functionat anterior impotriva acceptarii sale artistice - ca un atu pozitiv. Acesti pictori au exploatat, printre altele, potentialul tehnic si asociatiile culturale ale serigrafiei, atribute care au rezonat cu spiritul vremurilor.Serigrafia s-a dovedit extrem de populara, in special la artistii mai tineri, deoarece procesul general necesita o cantitate minima de echipamente si materiale, spre deosebire de majoritatea celorlalte forme de imprimare.Serigrafia are o calitate aproape cameleonica, si asta pentru ca se pot utiliza multe materiale si tehnici inrudite. De exemplu, designul poate fi transferat dintr-un studiu original folosind fotografie, sau filmul de lac poate fi inlocuit cu matase.Cu toate ca majoritatea serigrafelor provin din stencule negative, care sunt inversul tiparitului final, in aparenta, un stencil pozitiv care arata exact ca produsul final poate fi realizat din aceleasi cerneluri grase (cunoscute sub numele de tusche) utilizate in litografie.In serigrafie, sunt implicate deseori mai multe culori, fiecare culoare fiind aplicata separat pentru a obtine o imagine perfecta.Posibilitatile tehnice sunt aproape nelimitate, precum si efectele, care variaza de la culori plate, simple, pana la suprafete bogat texturate.