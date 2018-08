Pasi privind organizarea unui depozit

Cantitatea de produse si rotatia acestora

Ordine, curatenie si securitate

Operatiuni care vor fi desfasurate

Flexibilitate si externalizare

Iata cativa dintre pasii care trebuie urmati pentru organizarea corespunzatoare a unui depozit:1. Unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le luati in considerare este cantitatea de produse pe care o veti avea in depozitul vostru, greutatea lor, volumele si marimea acestora. Toate aceste caracteristici fizice vor determina marimea depozitului de care compania va avea nevoie. Produsele voluminoase sau grele difera mult de produsele mici si putin voluminoase.2. In afara de aceste informatii, exista si un alt aspect important, care trebuie luat in considerare. Este vorba despre rotatia si vanzarea fiecarui produs sau despre categoriile de produse care vor defini locul in care se afla. Astfel, produsele care sunt vandute cel mai mult, trebuie amplasate intr-un loc foarte accesibil clientilor.Aceasta imbunatatire reprezinta o crestere a productivitatii, deoarece clientii vor avea mult mai rapid acces la ele. Rotatia produsului astfel incat clientul sa aiba acces rapid la el, duce la economie de timp care are impact, de asemenea, la nivel economic.Daca va ganditi sa schimbati rafturile din depozit, trebuie sa alegeti modele care sa va permita sa efectuati operatiuni cu o productivitate mai mare. O gama variata de rafturi de cea mai buna calitate, care va permit sa cresteti productivitatea gasiti in magazinul rafturionline.ro , detinut de Frameworks Srl, compania care comercializeaza si livreaza la nivel national rafturi metalice pentru uz comercial si industrial Specialistii Frameworks va pun la dispozitie cele mai bune rafturi metalice cu scopul de a va organizat eficient depozitul. Ei va ofera, dar sisi multe alte produse utile pentru spatii comerciale si industriale.Daca magazinul dvs. are dimensiuni mari, trebuie sa luati in considerare un sistem de management al depozitului. Este un instrument pe care multe companii il iau in considerare pentru reorganizarea depozitelor si optimizarea operatiunilor, deoarece ajuta angajatii sa se orienteze mai bine in timp ce desfasoara diferite activitati in depozit.Cu cat operatiunile din depozit se desfasoara intr-un mod optim, cu atat totul totul merge mai bine la intrarea in depozit si iesirea produselor din depozit.5. Pare evident, dar nu este. In depozite maxima trebuie sa fie ordinea si curatenia, avand in vedere ca este esentiala. Dezordinea si lipsa curateniei contribuie la scaderea productivitatii.6. Siguranta si ergonomia sunt un alt punct important si necesar in locurile in care se stocheaza o multime de marfuri, greutate si valoare. Acest punct este deseori neglijat de companii si poate genera conotatii care, daca le-ati masura, v-ar ingrijora si mai mult.Atunci cand vorbim de siguranta, ne referim nu doar la operatori, ci si la produse. Deoarece, in cazul in care acestea atrag atentia hotilor, trebuie sporita siguranta cu camere sau supraveghere suplimentara.7. Cand vine vorba despre reorganizare in depozite, trebuie acordata o atentie deosebita protocoalelor de pregatire. Angajatii trebuie sa imparta operatiunile care vor fi desfasurate astfel incat operatorul sa preia mai multe comenzi simultan. De asemenea, acestia trebuie sa fie capabili sa preia marfa care vine de la operator si sa ia toate masurile necesare pentru imbunatatirea productivitatii.8. Daca scopul vostru este o crestere a productivitatii, trebuie sa analizati operatiunile care urmeaza sa fie implementate, in fiecare caz, pentru a reduce timpul de pregatire. Fiecare operatiune desfasurata este complet diferita.Operatiunile de organizare a paletilor, de strangere a cutiilor, cele de e-commerce sau de strangere a unitatilor sunt complet diferite. Fiecare operatiune are particularitatea sa care trebuie studiata cu atentie.9. In organizarea depozitelor, precum si in afaceri, este esential sa contati pe valoare adaugata care asigura cea mai mare flexibilitate ceruta de piata sau de clientul vostru.10. Daca credeti ca nu veti putea satisface toate cerintele si sarcinile pe care implica rationalizarea unui spatiu atat de productiv ca si depozitul companiei voastre, puteti cere sfatul unor profesionisti care va vor oferi cele mai bune sfaturi privind amenajarea eficienta a unui depozit.Specialistii Frameworks sunt cei care, datorita celor peste 10 ani de experienta, sunt pregatiti sa va ofere cele mai bune sfaturi privind amenajarea depozitelor si spatiilor comerciale.De asemenea, va ofera si o gama larga de produse care va vor ajuta sa transformati spatiul de care dispuneti intr-unul organizat pentru a-l folosi intr-un mod cat mai eficient. Succes!