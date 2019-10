PIATRAONLINE, pe lista scurta la categoria "Afacerea anului" in competitia European Business Awards 2019

Compania care detine brandul PIATRAONLINE a fost selectata din 2.753 de afaceri inscrise in competitie, intrate pe lista "Ones to Watch" - o lista pentru excelenta in business, publicata in luna iulie. Selectia a fost facuta de catre un juriu international format din oameni de afaceri, membri ai mediului academic sau politic.PIATRAONLINE a fost nominalizata la categoria "Afacerea anului cu o cifra de afaceri de pana la 25 milioane euro" si urmeaza sa reprezinte Romania in ultima etapa a competitiei. La aceeasi categorie mai sunt numite alte sapte companii locale din 39 inscrieri din tara.Sesiunea de vot este deschisa pana pe data de 26 noiembrie 2019, ora 17, si se poate realiza accesand pagina European Business Awards. Aici este necesara includerea adresei de e-mail in campul destinat si confirmarea votului prin mesajul primit in inbox.", a declaratCeremonia finala, unde vor fi anuntati castigatorii pentru fiecare categorie din acest an, va avea loc pe 3 si 4 decembrie, la Varsovia, in Polonia.Selectia si participarea la European Business Awards este o recunoastere a inovatiei in business, etica si succes, si una dintre competitiile foarte importante pentru mediul de afaceri la nivel mondial. Anul acesta, European Business Awards se afla la a 12-a editie.Infiintat in 2007, PIATRAONLINE este primul si cel mai mare magazin online de piatra naturala din Romania. Compania importa piatra naturala din toate colturile lumii, avand furnizori in tari precum India, Brazilia, Spania sau Vietnam.Pe langa magazinul online - www.piatraonline.ro - compania detine si un showroom integrat cu depozit si platforma logistica in Bucuresti, cu o suprafata de peste 1.800 mp, unde clientii pot gasi peste 1.500 de repere.