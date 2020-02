Real Estate & Construction Forum a ajuns la cea de-a X-a editie

ANA DUMITRACHE Country Head Romania, CTP INVEST;

COSTIN BLIDEANU, Head of Leasing Retail Division, AFI EUROPE ROMANIA;

RALUCA STANISLAV, Business Development Manager, Skanska ROMANIA;

EMMA TOMA, Head of Office Division, AFI EUROPE ROMANIA;

BOGDAN VOICA, Asset Director, ANA TOWER OFFICES;

LUCIAN ANGHEL, Founder & CEO, ENERGYPAL - TIMEPAL ROMANIA & FMS;

SINZIANA PARDHAN, Country Head, P3 ROMANIA;

CLAUDIU BISNEL, Partner & Co-Founder, BRISK GROUP;

DAN UNGUREANU, Business Development Coordinator, AON RISK SOLUTIONS;

VENERA MUNJEV, Senior Associate | Retail Agency, COLLIERS INTERNATIONAL ROMANIA;

CRISTIAN TURCULET, Expansion Director Romania & Bulgaria, AMREST (Starbucks, Burger King);

SERBAN JUVERDEANU, Head of Development, GLOBAL VISION;

DIMITRIS PERGAMALIS, Head Of Construction & Development, GLOBALWORTH

STEPHEN BURKE, Construction Director, FORTE PARTNERS

BEATRICE DUMITRASCU, Vice-President Residential Sales, ONE UNITED PROPERTIES

ANTOANELA COMSA, General Manager, GRANVIA ROMANIA; Presedinte, AREI

MIHAI PATRULESCU, Senior Associate, Investment Services, COLLIERS INTERNATIONAL ROMANIA

Cei mai importanti jucatori din industrie se vor reuni la Hotel Raddison Blu din Bucuresti, unde vor analiza situatia actuala a pietei de real estate, noile proiecte anuntate, asteptarile si provocarile anului 2020 pentru fiecare segment in parte: retail, industrial & logistics, office & residential.Au confirmat participarea la eveniment, in calitate de speakeri:Astfel, ei vor aborda subiecte de interes pentru profesionstii din domeniu, precum: influenta noilor tehnologii asupra profitabilitatii investitiilor si redefinirea experientei utilizatorilor; pozitionarea si avantajele Romaniei fata de pietele din regiune, nivelul chiriilor si evolutia preturilor, comparativ cu alte tari europene; tehnologii inovatoare pentru cladirile inteligente; analiza pietei spatiilor de coworking; eficienta si sustenabilitatea cladirilor.