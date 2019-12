Rezultatele Office Barista pe 2019: cifra de afaceri de 2,5 milioane euro din distributia de cafea si apa in corporatii

Miza pentru 2020: continuarea extinderii in Romania si o cifra de afaceri de 3,5 mil. euro

Compania furnizeaza solutii premium, in colaborare cu parteneri recunoscuti pentru calitatea serviciilor precum Franke, pentru espressoare, Waterlogic pentru dispensere de apa, si TeaPigs pentru selectia de ceaiuri.In medie, conform calculelor Office Barista , o corporatie din Romania investeste intre 1 si 2 euro pentru apa, lunar, per angajat, in timp ce pentru cafea costul e intre 3 si 5 euro.Scopul Office Barista este sa le ofere clientilor sai produse si servicii la cele mai inalte standarde de calitate, care sa imbunatateasca viata de la birou a angajatilor.De la cafeaua proaspat prajita, cu aroma puternica, pana la apa din sursa controlata si purificata cu ajutorul tehnologiilor inovative, serviciile Office Barista se adreseaza companiilor care isi pun angajatii pe primul loc.Raspunsul pana acum din piata a fost excelent si o parte din feedback-ul pozitiv se bazeaza pe strategia aplicata de Office Barista: solutii adaptate in functie de nevoile fiecarei companii si a angajatilor acesteia.Pentru a face acest lucru posibil, Office Barista ofera gratuit o saptamana de acces complet la serviciile sale , astfel ca oferta finala este construita in functie de preferintele pe care le au angajatii fiecarei companii.Investitia in timp si atentia pentru acest proces ofera libertate clientilor de a decide daca solutiile propuse sunt cele care ii avantajeaza.Mai mult decat atat, fiecare pachet ales include gratuit servicii de consultanta, mentenanta si service al aparatelor.", a declaratOffice Barista incheie 2019 cu o cifra de afaceri de 2,5 milioane de euro si servicii furnizate in Bucuresti, dar si in alte orase din tara precum Brasov, Iasi, Timisoara si Cluj-Napoca.Planul pentru 2020 este consolidarea prezentei in plan national prin angajati si traininguri locale, astfel incat zona operationala sa fie acoperita cu oameni care pot raspunde imediat cerintelor partenerilor din corporatii.Raspunsul din orasele in care Office Barista este deja prezenta a fost foarte bun si estimarile pentru cifra de afaceri pe 2020 se duc catre 3,5 milioane euro.Aceasta crestere estimata se datoreaza si investitiilor pe care compania le-a facut in tehnologie, prin digitalizarea proceselor de business - un CRM cu ajutorul caruia sa fie gestionate toate relatiile cu clientii, dar si prin optimizarea prezentei online, care sa deserveasca mai eficient clientii, in special cei din orasele care nu au inca alocat un reprezentant local.Office Barista a preluat Waterpure Office Systems in 2018, devenind astfel unul dintre cei mai mari integratori de solutii de cafea, apa si ceai pentru spatiile de birouri din Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi.Office Barista reuneste trei linii de business: solutii de vanzare si livrare a cafelei pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu Franke - lider global pe segmentul de echipamente de pregatire a cafelei; solutii de servire a apei potabile pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu Waterlogic - lider global in domeniu; solutii de vanzare si livrare a ceaiului pentru spatiile de birouri, prin parteneriatul cu englezii de la Teapigs.Mai multe informatii si pe www.officebarista.ro