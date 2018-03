Romanul care a vandut anul trecut Coffee 2 Go de un milion de euro isi dezvaluie reteta succesului #Interviu

Cum s-a nascut conceptul Coffee 2 go? Ce v-a inspirat?

Cand ati pus in practica ideea si cat ati investit in ea?

Cum reusiti sa asigurati cafea proaspat prajita in toate locatiile din tara?

Este vizibil ca puneti accent pe design, culoare si tendinte. Sunteti pasionat de acest aspect sau face, pur si simplu, parte din conceptul creat de la bun inceput? Cine este responsabil cu acest aspect?

Cum a evoluat cifra de afaceri a grupului Coffee 2 Go de la an la an?

Care a fost momentul in care ati decis sa francizati proiectul Coffee 2 go?

Spuneti-ne mai multe despre investitia, costurile si avantajele celor care ar vrea sa cumpere o franciza Coffee 2 go.

Care sunt orasele care au deja o franciza Coffee 2 go si care sunt cele in care at fi interesati sa va extindeti?

Care e secretul care face sa mearga atat de bine acest business?

Ce planuri de business mai aveti in continuare?

Vlad Timaru, fondator si actionar, vorbeste intr-un interviu acordat Business24 despre ideea sa, povestea afacerii cu cafea proaspat macinata de catre furnizorul oficial al Casei Regale si le ofera sfaturi celor ce isi doresc sa investeasca intr-o astfel de franciza.Vlad Timaru este economist, licentiat in Contabilitate si Analiza financiara, pasionat de psihologie si filosofie. La sfarsitul facultatii, a vrut sa se angajeze contabil, fara succes insa, pentru ca i se cerea experienta, si a fost nevoit sa gaseasca alte drumuri.Cel mai natural atunci i s-a parut drumul antreprenoriatului, chiar si fara experienta si fara resurse, avand ca atu doar puterea de munca si dorinta de a face ceva care sa conteze.Acest vis s-a materializat abia in anul 2011 cand, impreuna cu sora si cumnatul sau, au pus bazele unui magazin online care a vandut produse agricole de aproximativ 3.000.000 euro in doar 20 luni.In 2013 au ales sa faca exit din acest business, in favoarea a ceea ce era (la inceput) un hobby, Coffee 2 Go. Ulterior, acest hobby s-a transformat in business-ul principal caruia i-au alocat toate resursele.Odata cu trecerea anilor, am fost din ce in ce mai preocupat de dorinta de eficientiza orice activitate, de a reduce consumul de resurse obtinand, cel putin, aceleasi efecte.La Coffee 2 Go tocmai asta facem; minimizam consumul inutil de timp si bani dedicat satisfacerii unei nevoi zilnice, si anume, nevoia unei cafele de calitate.Coffee 2 Go s-a nascut atunci cand am realizat faptul ca a bea cafea este pentru foarta multa lume un ritual zilnic, o rutina, o obisnuinta pentru care se aloca prea mult timp din putinul timp liber pe care il avem dimineata.Ideea unuiin forma de pahar de cafea, impreuna cu brandul acestuia, "Coffee 2 Go", elocvente pentru ceea ce vindem, au fost avantaje competitive menite sa convinga consumatorul sa-si schimbe obiceiul de consum, oferindu-i aceasta alternativa, de a-si bea cafeaua in drum spre serviciu, tren, parc..etc, economisind astfel timpul pe care l-ar fi alocat acestei activitati zilnice. Pe scurt, m-a inspirat ideea de a putea economisi zilnic cel putin 5 minute din timpul oricarui amator de cafea.Am deschis prima locatie Coffee 2 Go de Valentine's Day, pe 14 februarie 2013. Investitia initiala a fost de 12.000 euro, cheltuieli care au fost necesare pentru realizarea si amenajarea primului punct de vanzare sub forma unui pahar urias de cafea.Aceasta suma a fost necesara doar pentru a pune in practica ideea.Mai departe, in timp, am reinvestit tot profitul, deschizand inca 27 de coffee spot-uri, atat in forma initiala, de Kiosk, cat si in varianta de mini cafenea, Inside.Orice afacere are nevoie de resurse (timp, bani), capital uman si un gram de noroc.Noi am avut sansa sa-l intalnim pe dl Mihai Florescu, furnizor oficial al Casei Regale, exact atunci cand cautam un furnizor de cafea pentru primul Coffee 2 Go.Spun "sansa" pentru ca dl Florescu a fost primul si singurul furnizor de cafea caruia i-am cerut o oferta comerciala; propunerea acestuia a fost intr-atat de convingatoare incat sa nu mai fie nevoie sa mai cautam si in alta parte.De cinci ani, fara intrerupere, acesta ne furnizeaza saptamanal, cafea proaspat prajita.Modul de lucru este urmatorul: noi comandam marti, el o prajeste miercuri si ne-o livreaza joi. De cinci ani, fara pauza. Cafeaua livrata intra intr-un "stoc tampon", pentru cateva zile, urmand ca abia apoi sa o trimitem la fiecare dintre locatii (in Bucuresti si in tara).De ce? Cafeaua are nevoie de 1-2 saptamani de "odihna" imediat dupa ce este prajita, pentru a-si stabiliza aromele, uleiurile si gustul. Avand un astfel de furnizor partener, nu a fost nevoie sa investim in echipamente. Avem propria noastra cafea (doua blenduri personalizate), prajite de catre o legenda a cafelei in Romania, Dl Mihai Florescu.Ca sa poti vinde intr-o piata atat de dinamica cum este cea a cafelei, trebuie sa te diferentiezi; desigul este unul dintre aceste aspecte (dar nu singurul) care fac diferenta dintre noi si ceilalti. Inca din primul moment am pus pret pe aspectul exterior, venind pe piata cu o forma unica de locatie mobila, in forma de pahar supradimensionat.Ulterior, odata cu aparitia coffee spot-urilor Inside, a trebuit sa invatam cate ceva si despre designul interior. Culorile folosite astazi la Inside sunt vesele, atragatoare, si de asemenea, am personalizat paharele cu aceleasi nuante puternice.Unul dintre obiectivele acestui an este sa redesenam aspectul exterior al locatiilor mobile; daca acum cinci ani, culoarea neagra parea mai potrivita pentru a iesi in evidenta, astazi gusturile consumatorilor si implicit culorile de care sunt acestia atrasi, s-au schimbat. Vom evolua si noi, adaptandu-ne schimbarii.Responsabili dar si "vinovati" pentru designul brandului Coffee 2 Go suntem noi, partenerii acestei afaceri, realizand tot ce tine de identitatea vizuala a acestei marci.De la logo, flyere, pahare, interior si exterior, toate sunt rezultatul inspiratiei mele transpusa pe un monitor si validate de catre colegul si asociatul meu, Mircea Radulescu. Dar, cum nimeni nu s-a nascut invatat, exista si destule momente in care nevoia excede cunostintele noastre, apeland la unul dintre arhitectii colaboratori.Concret, in perioada 2013-2017, Coffee 20 Go are ca cifre de afaceri (la nivel de grup): 40.000 - 100.000 - 330.000 - 666.000 -Analizand cresterea, in 2017 am inregistrat odecat in 2013, de 10 ori mai mare decat in 2014, de 3 ori mai mare decat in 2015 si cu 50% mai mare decat in 2016. Estimam in 2018 o crestere cu 30% fata de anul 2017.Stiam inca de la inceput ca singura solutie pentru o extindere la nivel national este implementarea unui sistem de francizare.Am demarat franciza Coffee 2 Go atunci cand am fost pregatiti, la doi ani dupa ce incepusem, atunci cand am putut dovedi cu cifre, si nu cu povesti, ca e o afacere profitabila. Din punct de vedere etic, a fost momentul potrivit; poate din punct de vedere economic, ar fi trebuit s-o facem mai devreme, asumandu-ne riscurile, atat noi cat si francizatii.Cereri de franciza au fost inca din primul an dar la acel moment noi inca puneam bazele unei strategii astfel incat sa obtinem un profit stabil, pe temen mediu - lung si n-am fi stiut cum sa-i indrumam pe eventualii francizati de atunci.Franciza Coffee 2 Go include doua tipuri de coffee spot-uri: locatie mobila, Kiosk, si mini cafenea, Inside.Costurile de franciza (taxa de franciza, investitie initiala, autorizari, amenajare, stoc initial) sunt suportate in totalitate de catre francizat.Redeventa lunara, asa cum este ea definita prin lege, reprezintand contravaloare serviciilor de know-how (brand, retetar, consultanta...etc), transfer de proprietate intelectuala, apartenenta la un grup de societati similare de succes..etc, este in cuantum fix, si nu prin procent din vanzari.Aceasta este de 200 euro la franciza tip Inside, si de 300 euro la cea tip Kiosk. Diferenta vine din drepturile de proprietate intelectuala cedate temporar pe durata contractului (marci si desene industriale inregistrate).Daca la Coffee 2 Go Kiosk costurile sunt aproximativ similare, la Inside cheltuielile de amenajare pot diferi destul de mult in functie suprafata si starea spatiului ales.Astfel, la Kiosk investitia initiala (aceasta incluzand totalitatea echipamentelor, personalizare, transport, training, taxa de intrare in franciza, chirie spatiu, cheltuieli de racordare la utilitati, costuri de autorizare,...etc) se ridica la cca 12.000 euro + TVA.Pentru un Coffee 2 Go Inside de (exemplu) 20 mp, investitia initiala totala poate ajunge la 13.000-14.000 euro + TVA.A deschide un coffee shop sub umbrela Coffee 2 Go atrage o suma de avantaje competitive.Francizatul beneficiaza de toate avantajele ce decurg din functionarea sub un brand cu experienta si validat in timp de catre consumatori.Preturile de achizitie pentru echipamente, utilaje, materii prime si materiale sunt aceleasi pe care le are tot grupul Coffee 2 Go, avand atuul unui discount preferentiale datorita cantitatilor foarte mari comandate.Apartenenta la acest grup are beneficiile muncii de echipa, la nivel national, in care fiecare munceste pentru el dar si pentru promovarea brandului, respectand standardele de calitate impuse in prepararea si servirea bauturilor.Nu in ultimul rand, francizatul primeste consultanta permanenta pe perioada contractuala, in orice domeniu al activitatii lui, de la infiintarea societatii comerciale pana la detalii de inregistrare contabila.Coffee spot-urile nostre sunt prezente astazi in Bucuresti, Constanta, Brasov, Pitesti, Piatra Neamt, Iasi, Braila si Cluj-Napoca.In acest an intentionam sa punem pe harta Coffee 2 Go Timisoara, Targoviste, Galati si Oradea, dar nu excludem niciun oras cu mai mult de 70.000 de locuitori, daca se va ivi oportunitatea sau cererea de franciza.Daca ar exista vreun secret, l-am vinde odata cu franciza. Dar nu exista; reteta succesului, indiferent de cum l-ai defini, este formata dintr-o suma de conditii ce trebuiesc indeplinite simultan. Invata din experienta altora, fii deschis la nou, reinvesteste, implica-te activ, ai rabdare, cizeleaza-ti cunostintele... cam astea sunt indemnurile pe care le-am adresa tuturor celor care ar vrea sa intre in acest domeniu.Vom continua sa investim in Coffee 2 Go; suntem in etapa de tranzitie de la start-up la scale-up, ceea ce implica niste eforturi poate mai mari decat cele de pana acum.Desi am destule idei pentru alte afaceri, nu le vom pune in practica, atata vreme cat la Coffee 2 Go, chiar si dupa cinci ani, suntem inca la inceput. Partea frumoasa abia de acum urmeaza. Sau cel putin asa mi s-a spus.