Romanul care creeaza ceasuri elvetiene a dat din nou lovitura cu un model automatic inspirat de Lacul Dracului

Pentru inceput, te rugam sa ne pui la curent cu evolutia business-ului tau si a proiectelor despre care am mai vorbit in anii trecuti.

La ce valoare s-au ridicat vanzarile de ceasuri Peren in tot acest timp?

Spune-ne mai multe despre ceasul Peren Nera, inspirat din Lacul Dracului.

De ce ai ales tocmai Lacul Dracului ca sursa de inspiratie?

Cat costa si ce trebuie sa faca cei care si-ar dori sa aiba deja acest ceas?

In acest moment, 50 de oameni au achitat deja 325 de euro pentru a avea acest ceas la mana in mai 2018. Cand ati lansat proiectul? Cum au decurs primele rezervari?

Din ce tari sunt clientii care au comandat pana acum ceasurile Peren?

Ce proiecte mai ai in plan?

Judecand dupa anii de experienta pe care ai acumulat-o in colaborarea cu aceasta platforma, ce impact s-a dovedit ca are Kickstarter asupra genului tau de business?

Strategia lui a dat roade inca de la primul proiect: cu studii si experienta in manufacturarea de ceasuri elvetiene, Andrei creeaza adevarate opere de arta impreuna cu orologerii elvetieni, inspirandu-se din magia plaiurilor natale: Transilvania.Romanul expune apoi proiectul pe platforma de finantare in masa Kickstarter, unde viitorii clienti isi rezerva cate un ceas. Astfel, el reuseste sa stranga banii necesari inainte sa produca ceasurile, diminuand considerabil riscurile unei productii standard.Ideea sa are cel mai mare succes la clientii din SUA, iar ultimul sau ceas, Peren Nera, inspirat din Lacul Dracului (Cheile Nerei) si, se anunta a fi, din nou, un succes: 50 de clienti au achitat deja cate 325 de euro (400 de dolari) ca sa puna mana pe el, inca din prima zi de lansare a proiectului.In clipa de fata,are deja 96 de clienti sustinatori pe Kickstarter si a reusit sa adune peste 40.000 de dolari, desi conform planului initial ar fi fost de ajuns si 15.000 pentru a demara proiectul.Peren a luat fiinta in anul 2014 din dorinta de a creea obiecte de masurare a timpului prin care romanii sa isi poata exprima caraterul nationalist. Aceasta idee este la baza fiecarui proiect Peren.Dupa ce primul proiect a fost finantat pe platforma de finantare online Kickstarter, a urmat un al doilea proiect, finantat pe aceeasi platforma de finantare in masa, care a facilitat productia la un nivel avansat al unui al treilea proiect pentru un ceas automatic.Evolutia proiectelor Peren este una progresiva incepand de la un design generic cu un mecanism quart cronograf si continuand cu un design unic cu un mecanism quart cronograf cu functii speciale precum expunerea fazelor lunii.In acest al treilea proiect peren este vorba despre un ceas cu un design unic inspirat din Cheile Nerei, mai precis Lacul Dracului , avand un mecanism automatic ETA 2824-2 Swiss Made.Insumand toate campaniile de finantare pe diferitele platforme online, se ajunge undeva in jurul sumei deCeasul Peren Nera este transpunerea Lacului Dracului din Cheile Nerei, intr-un obiect perpetuu de masurare a timpului.Ceasul a fost dezvoltat impreuna cu compania Fashiontime Ltd. din Elvetia, acolo unde este astazi si sediul Peren.Designul de baza al ceasului a pornit de la modelul onorific conceput de catre Fashiontime pentru asa-numitul parinte al ceasurilor de scufundare, si anume Tornek-Rayville.Carcasa reimaginata a ceasului este facuta din otel inoxidabil si este o imbinare a unor trei executii si anume sablat, mat si lustruit.Nera are incorporat un mecanism automatic elvetian cu o rezerva de mers de 40 de ore.Piesele care alcatuiesc produsul finit sunt selectate de la diferite companii de manufacturare si asamblate manual de catre un orologier certificat la sediul Peren in Elvetia.Fiecare ceas este tesat sa reziste la apa la 200 metri si este conceput urmand ringurozitatea standardelor elvetiene de calitate astfel incat poate purta pe cadran mult ravnita inscriptie "Swiss Made".Lacul Dracului din Cheile Nerei este inspiratia perfecta pentru un ceas de scufundare elvetian cu suflet romanesc.Carcasa ceasului, fiind inspirata dupa celebrul Tornek-Rayville conceput pentru marina militara americana, impunea o inspiratie dintr-o zona acvatica din Translivania, deoarece toate ceasurile Peren sunt inspirate atat din natura cat si din misticitatea Transilvaniei si a Romaniei.Ceasul este disponibil pentru precomanda pe site-ul de finantare in masa Kickstarter cu preturi incepand de la 325 de euro. Tot ceea ce trebuie sa faca este sa intre pe pagina de Kickstarter si sa isi aleaga o varianta de comanda dintre cele existente.Proiectul a fost lansat la inceputul lunii, iar prima varianta de recompensa a fost deja epuizata in prima zi a proiectului.Aceasta varianta inca poate fi selectata in cazul in care unul dintre cei care au selectat aceasta varianta decide sa isi retraga precomanda.Ceasurile Peren au fost comandate din diferite tari, din intreaga lume, insa cei mai activi clienti sunt cei din Statele Unite ale Americii.Pentru acest an centenar al Romaniei va fi conceputa o editie limitata de 100 de piese care sa sarbatoreascaDupa acest proiect este pregatit un alt proiect inspirat de catre unul dintre primii ceasornicari din Romania, si anume fagaraseanul, iar mai apoi un ceas inspirat din sistemul de masurare a timpului de laKickstarter este o platforma de finantare in masa care are un impact extraordinar in acest tip de business, deoarece ofera posibilitatea producerii prefinantate de ceasuri diminuand astfel riscurile unei productii de tip standard.Este o platforma care ofera posibilitatea cooperarii directe cu clientul si faciliteaza identificarea publicului tinta al brand-ului.