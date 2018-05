Semnificatia si modalitatea de functionare a sistemului de securitate pentru locuinta

Ce este un sistem de securitate pentru locuinta

un panou de control, care reprezinta principalul dispozitiv de control al sistemului de securitate

senzori pentru usi si ferestre

senzori de miscare, de interior si exterior

camere de supraveghere wireless sau prin cablu

sirena sau alarma cu un numar mare de decibeli

panou de exterior sau sticker pentru fereastra

Cum functioneaza un sistem de securitate

Monitorizarea profesionala a sistemelor de securitate

linii fixe de telefonie

wireless prin telefonie mobila

prin VoIP (Voice over Internet Protocol)

prin internet

Definitia de baza a oricarui sistem de securitate poate fi identificata in numele sau. Sistemul de securitate este pur si simplu o metoda sau un mijloc prin care este asigurata securitatea prin intermediul unui sistem de dispozitive si componente interconectate.In acest caz, vorbim despre un sistem de securitate pentru locuinta, care este o retea de dispozitive integrate care functioneaza impreuna pe baza unui panou de control central cu scopul de a proteja locuinta contra hotilor sau contra altor intrusi.Toate sistemele de securitate pentru locuinta functioneaza pe baza aceluiasi principiu de securitate al asigurarii punctelor de intrare, precum usi si ferestre, spatiu interior in care exista obiecte de arta, computere, arme si colectii de monede.In ceea ce priveste dimensiunea locuintei, numarul usilor si ferestrelor sau camerelor pe care proprietarul locuintei vrea sa le protejeze, singura diferenta reala este numarul componentelor de securitate amplasate in locuinta si monitorizate de panoul de control.Sistemul de securitate pentru locuinta functioneaza pe baza unui concept simplu de securitate al asigurarii punctelor de intrare cu senzori care comunica cu panoul de control sau cu centrul de comanda instalat intr-un loc convenabil din casa.Senzorii sunt de obicei plasati in usi, dar si la ferestre usor accesibile, mai ales cele care se deschid, in special cele de la parter. In spatiile deschise din interiorul casei pot fi plasati senzori de miscare.: Panoul de control este computerul care armeaza si dezarmeaza sistemele de securitate, comunica cu fiecare componenta instalata, aude alarma atunci cand o zona de securitate este incalcata si comunica cu o companie de monitorizare a alarmei, precum compania Caldo Privat Security De obicei, acestea dispun de un touchpad pentru o programare si o interactiune usoara, unde sunt introduse codurile de acces pentru armare si dezarmare a sistemului, pot functiona pe baza unor comenzi vocale si pot fi programate sa functioneze cu telecomenzi wireless.: Senzorii pentru usi si ferestre sunt alcatuiti din doua parti instalate adiacent. O parte a dispozitivului este instalata pe usa sau fereastra, iar cealalta pe tocul usii sau pe pervazul ferestrei. Atunci cand o usa sau o fereastra este inchisa, cele doua parti ale senzorului sunt legate, creand un circuit de securitate.Cand sistemul de securitate este armat la panoul de control, acesti senzori comunica cu acesta, raportand ca punctul de intrare este sigur. Daca se deschide brusc o usa sau o fereastra monitorizata, circuitul de securitate este intrerupt si panoul de control interpreteaza acest lucru ca o incalcare a unei zone securizate. Se aude alarma si in majoritatea cazurilor compania de monitorizare a alarmei este anuntata automat.: Aceste componente de securitate, atunci cand sunt armate, protejeaza un anumit spatiu prin crearea unei zone invizibile care nu poate fi incalcata fara sa se auda alarma. Senzorii de miscare sunt utilizati in mod obisnuit pentru a proteja incaperile care contin obiecte de valoare, precum si zonele mai putin frecventate din casele mai mari.: Exista atat camere de supraveghere wireless, cat si prin cablu. Acestea pot fi utilizate in mai multe moduri, ca parte a unui sistem global de securitate.Camerele de supraveghere pot fi accesate de la distanta, de pe computere, smartphone-uri si tablete. Ele sunt adesea folosite astfel atunci cand proprietarii locuintei sunt in afara orasului. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a inregistra orice incalcare a proprietatii de catre hoti. In plus, pot surprinde imagini cu masina condusa de acestia.Alarmele de securitate sunt montate din diferite motive. In primul rand, ele avertizeaza oamenii din interiorul casei ca a aparut o problema. Ele pot, de asemenea, sa puna pe fuga hotii si sa alerteze vecinii cu privire la situatia creata.In prima faza, aceste elemente ar putea parea doar niste instrumente de marketing pentru companiile de securitate, dar joaca un rol important in ceea ce priveste securitatea casei.Daca, de exemplu, proprietarul unei locuinte plaseaza stickerul companiei Caldo Privat Security la fereastra si pune si un panou de exterior in curtea din fata, hotii sunt avertizati ca locuinta este protejata de catre o companie de securitate, iar tentativa de efractie nu este indicata.Aceste elemente sunt foarte eficiente in transmiterea acestui mesaj si ar trebui sa fie utilizate in conformitate cu recomandarile companiei de securitate.In cazul in care sistemul de securitate este monitorizat de catre o companie de securitate precum, dispecerii de serviciu sunt alertati cand exista o problema de securitate.Un expert in securitate va incerca sa comunice cu proprietarul prin intermediul panoului de control daca este setat sau va suna la numarul trecut in cont.Aceste tipuri de sisteme de securitate comunica cu compania de monitorizare prin mai multe metode:In cazul unei urgente reale, compania de monitorizare va transmite alarma la politie, pompieri, paramedici. Compania de monitorizare va continua sa comunice cu proprietarul casei pana cand echipele de interventie ajung la locuinta acestuia.