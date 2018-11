Specialisti din toata lumea prezinta viitorul stomatologiei si al tehnicii dentare la DENTAL FUTURE 2019

Evenimentul va fi structurat pe doua sectiuni - conferinta generala si o zi dedicata workshop-urilor. Vor fi doua zile de informatii teoretice si de sesiuni practice sustinute de specialisti de top din sase tari si de pe doua continente.Cele mai noi tehnici si ultimele tendinte din domeniile stomatologiei si al tehnicii dentare vor fi in prim-plan intr-un eveniment care urmareste interactiunea directa intre specialistii romani si cei straini si consolidarea colaborarii intre medicul dentist si tehnicianul dentar in beneficiul pacientului.Printre invitatii editiei din acest an se numara: Dr. Alvaro Bastida Freijedo - Spania, membru de onoare si speaker international al Open Dental Community, autor al protocolului FILO pentru Implantologie minim-invaziva, Dr. Daniel Rodriguez Riquel - Spania, expert universitar in periodontie al Universidad Europea de Madrid, Dr. Federico Mandelli - Italia, indrumator in cadrul Departamentului de Chirurgie Orala Avansata din cadrul clinicii dentare de la Departamentul de Tehnologii ale Sanatatii, Universitatea din Milano, Dr. Andrea Mastrorosa Agnini - Italia, fondator al "Digital Dental Revolution Education", coautor a numeroase publicatii stiintifice din Italia si internationale, Dr. Robert Ciocirlan - Romania, specialist in medicina dentara restaurativa si protetica dentara, Dr. Eliza Dragan - Romania, medic Specialist in Chirurgie Dento-Alveolara.il va gazdui la Iasi pe unul dintre primii trei tehnicieni din lume, Show Yamamoto, din Japonia. Realizarile sale profesionale cuprind cateva decenii de activitate, precum si numeroase certificari si atestari: Certified trainer - Japan Academy of Esthetic Dentistry, Masterlab of VITA, VITA International Speaker, Active Member of International Academy for Digital Dental Medicine.ii mai cuprinde pe Simone Maffei - Italia, Maffei Dental Laboratory, Modena, Castigator al AIOP International Award 2014, Kyriakos Drivas - Grecia, instructor al Asociatiei Internationale "Immediate Team", specializat in diverse sisteme all-ceramic, estetica dentara, tehnologie digitala si implanturi dentare, Lucian Dansorean - Romania, care de-a lungul anilor a format un numar considerabil de tehnicieni dentari, a dezvoltat o serie de metode si concepte tehnice, unele deja brevetate si transformate in cursuri sub egida "Practici avansate in tehnica dentara", Mihail Sledkov - Lituania, Director al laboratorului de tehnica dentara Mihail Sledkov.Lista invitatilor ramane deschisa, organizatorii urmand a anunta si alte nume cat de curand.Peste, in cadrul programului de responsabilitate sociala al Conferintei. Banii vor fi folositi pentru a sustine un numar important de elevi in cadrul programului Fondul de Burse, un program construit de iesenii care au ales sa sustina si sa sprijine material viitorul tinerilor straluciti, exact atunci cand sprijinul lor conteaza cu adevarat, cand se incheaga caracterul si se formeaza harta deciziilor de viata.In 2018, DENTAL FUTURE a reunit peste 200 de participanti, parteneri si colaboratori. La eveniment au participat 12 speakeri din 8 tari, respectiv Luxemburg, Italia, Grecia, Ungaria, Germania, Spania, Coreea de Sud, alaturi de specialisti romani cu vizibilitate europeana.este organizat de echipele Draghici Dental, Safra Dental si Junior & Family Dental Center. Draghici Dental are o experienta de peste 11 ani in domeniul tehnicii dentare, iar calitatea serviciilor si tehnologiilor folosite au ajutat compania sa asigure lucrari dentare si consultanta de specialitate pentru aproximativ 400 de medici stomatologi din Bucuresti si 10 judete din Estul Romaniei. Reteaua de clinici Junior & Family Dental Center numara trei clinici in Romania, doua in Iasi si una in Bucuresti.