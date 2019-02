Te afli la inceput de drum in business? Iata cateva lucruri de care ar trebui sa tii cont

Insa, ca in orice loc de munca, orice business, vom intampina greutati si provocari de care nu ne-am lovit pana acum.Iata doar cateva dintre lucrurile cu care te vei confrunta, daca alegi sa mergi pe cont propriu in afaceri:Atunci cand infiintezi o afacere, cand ai propriul tau business, esti ca intr-un roller coaster care nu se opreste. Am avut unele din cele mai bune si fericite momente pe care mi le pot aminti in timp ce imi conduceam afacerea, dar la un moment dat au venit si cele mai rele momente, care m-au costat nopti nedormite si un nivel de stres pe care nu stiam ca il pot avea. In orice business vor exista parti bune si parti mai putin bune, important este sa le echilibram si sa ne bucuram chiar si de cele mai mici victorii.Am inceput ca antreprenor in urma cu 5 ani cand am infiintat Fitness Education School, scoala de fitness care ofera cursuri de Instructor Fitness, Instructor Aerobic si Tehnician Nutritionist. In primele 6 luni a fost destul de greu, scoala s-a dezvoltat lent. Insa atunci cand am inceput sa ma alatur grupurilor de fitness, atunci cand am inceput sa cunosc mai multa lume in domeniu, sa aduc in echipa mea campioni de fitness si doctori in nutritie, scoala a decolat imediat si in 5 ani de zile am reusit sa tinem peste 300 de cursuri in 13 orase din Romania, cu peste 2500 de absolventi. Trebuie intotdeauna sa ne inconjuram de oamenii potriviti de la bun inceput: echipa ideala, clienti ideali si oameni care sa aiba aceeasi viziune ca si noi.Mi-as fi dorit ca cineva sa imi fi spus de la inceput sa fiu pregatit pentru un sentiment de izolare ca si antreprenor. Am crezut la inceput ca le pot face pe toate singur. In fiecare zi, ca antreprenor, ma confrunt cu noi provocari, dintre care multe trebuie sa le rezolv singur. Insa daca am o echipa puternica alaturi de mine, ma ajuta la construirea si consolidarea afacerii. Trebuie sa stim sa delegam, sa ne folosim de echipa si sa avem incredere ca doar impreuna putem ajunge la succes.Avand o persoana alaturi de tine care a parcurs calea de antreprenoriat este vital. Puteti obtine intelepciune din experienta mentorului vostru si sa descoperiti perspective pe care nu le-ati avut inainte. Avem nevoie de cineva care sa ne sfatuiasca la inceput de drum, cineva care a mai trecut prin toate etapele unui business. A avea un mentor este imperativ si poate cuvantul "mentor" nu este neaparat cea mai buna alegere. Avem nevoie de un exemplu.Intotdeauna plecam cu vise mari si stim exact cum sa ajungem acolo - pana se schimba totul. Este perfect sa avem un plan de afacere si o strategie, insa trebuie sa fim constienti ca planurile se schimba, fie ca vrem sau nu. Si asta e ceva perfect normal. Nu trebuie sa ne fixam pe o anumita cale. Ca si in viata, nu stim exact ce ne asteapta si trebuie sa fim pregatiti sa schimbam directia daca este necesar. De fapt, asa poti atinge succesul, daca este deschis la schimbari.Nu ma intelegeti gresit, imi place ceea ce fac, sunt implicat trup si suflet in afacerile mele, le-am crescut de la 0 si ma mandresc cu ele. Dar nimeni nu mi-a spus vreodata ca cele 40 de ore de munca pe saptamana se vor transforma in 100 de cand sunt antreprenor. Trebuie sa fim constienti de faptul ca vom investi din ce in ce mai mult timp si din ce in ce mai multe resurse in afacerea noastra ca ea sa fie fructuoasa. Daca ne dorim sa fim antreprenori, trebuie sa ne asumam faptul ca timpul nostru liber va fi transformat tot in timp de munca. La urma urmei, muncim pentru noi nu pentru altii.Chiar daca ai o echipa in spatele tau, chiar daca ai un departament de marketing, publicitate, relatii clienti, promovare online sau o agentie de publicitate, trebuie sa cunosti cate putin din toate. Da, trebuie sa imparti sarcinile mai departe, dar ca antreprenor si sef, trebuie sa ai cunostinte din toate domeniile ca sa poti sa verifici resursele investite.Cand incepem o afacere noua si avem deja succes, trebuie sa fim dispusi sa avem grija la ego-ul nostru si sa tinem cont de viziunea initiala. Am invatat aceasta lectie cand am inceput sa imi focalizez atentia pe prea multe lucruri de-o data, sa ma implic in prea multe proiecte si am realizat ca nu le puteam face fata. Abia atunci mi-am dat seama ca lucrurile se fac structurat, in timp si cu rabdare. Roma nu a fost construita intr-o zi, la fel cum nici un business nu se construieste peste noapte. Rabdarea e cheia succesului si trebuie sa ne inarmam cu multa ca sa putem avea succes.Este logic ca la inceput vom avea nevoie de bani pentru a incepe o afacere. Dar banii vor fi necesari pentru "supravietuire" cel putin la inceput. Cu cat investesti mai putin, cu atat afacerea va avea din ce sa supravietuiasca. De aceea sfatul meu este sa inchiriati spatiul de lucru, nu sa il cumparati. Nu puteti sa investiti mai bine de jumatate din buget in cumpararea spatiului. Asta inseamna pastrarea cheltuielilor de capital la un minim absolut - inchirierea spatiului, inchirierea echipamentelor. Asftel veti pastra la minim cheltuielile in avans si veti pune de-o parte buget pentru "supravietuire".Atunci cand iti place ceea ce faci si iti doresti din tot sufletul sa obtii cele mai bune rezultate, este usor sa te inchizi intr-o camera si sa lucrezi zi si noapte. Insa nu uita ca si creierul tau are nevoie de odihna. Deconectarea iti reimprospateaza gandirea, lucru care poate fi necesar in rezolvarea unor probleme importante. Nu uita ca sanatatea este cea mai importanta. Poti fi cea mai de succes persoana din lume, acest lucru nu va conta daca nu ai sanatate.