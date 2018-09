Tehnica dentara, terenul unor afaceri de mare succes in Romania: Povestea primului milion de euro, cu ieseanul Dan Draghici #Interviu

Pentru inceput am vrea sa ne spuneti cateva cuvinte despre parcursul dumneavoastra profesional.

Cum ati facut trecerea de la multinationala la afaceri in domeniul medicinei dentare?

Ce v-a convins ca este o zona ce poate fi exploatata din plin in Romania?

Va invit sa dezvoltam acest subiect. Care este comportamentul romanilor cand vine vorba despre igiena dentara si investitiile in sanatatea dentara?

Care a fost investitia initiala in Draghici Dental in si unde ati ajuns in ziua de astazi cu expansiunea afacerilor?

In 2018 ati initiat evenimentul anual "Dental Future". Ce v-ati propus sa realizati prin acest eveniment? Ce planuri mai aveti?

Ce cifra de afaceri ati inregistrat in 2017 si ce estimari aveti pentru 2018?

Cum arata piata pe care va dezvoltati, in 2018?

Ce planuri aveti pentru afacerile dumneavoastra, si implicit, pentru Romania?

Totul a inceput in urma cu 11 ani cu un credit de 30.000 de euro si economiile din bonusurile stranse de-a lungul anilor, toate investite intr-un domeniu eminamente privat in Romania: tehnica dentara."Acest lucru nu este specific altor zone ale medicinei, unde avem sistemul public de sanatate si abia apoi medicina privata", explica antreprenorul iesean.Astfel, el a venit cu experienta in vanzari si gandirea statistica, sotia cu know-how-ul medical si asa a luat nastere Draghici Dental Dar lucrurile nu s-au oprit aici. De la un business timid si "romantic", antreprenorul Dan Draghici a dezvoltat pana in 2018 un grup intreg de firme a caror afacere urmeaza sa depaseasca pragul de un milion de euro in 2018.Am lucrat multi ani in domeniul vanzarilor pentru companii mari, in domeniul retail si al carburantilor. Am inceput de jos si am urmat toate etapele pana la pozitia de Area sales Manager, lucru care m-a format si m-a ajutat sa inteleg functionarea unui business sub toate aspectele sale.In plus, am avut oportunitatea de a forma si coordona echipe mari, o experienta esentiala in momentul in care intri in antreprenoriat, iar rezultatele tale depind in mod direct de performanta angajatilor tai, precum si de calitatea umana a acestora.Sunt absolvent al Facultatii de Economie, dar nu am profesat niciodata in domeniul contabilitatii. Cu toate astea, gandirea statistica m-a ajutat mult atat corporatie, cat si in antreprenoriat.Trecerea nu a fost una foarte brusca, intrucat multi ani am continuat sa fiu atat angajat, cat si antreprenor. Nu este foarte usor sa renunti la "plasa de siguranta" oferita de un job, fara ca acesta sa fie neaparat stabil, caci am cunoscut foarte repede politica "ofertelor de exit".In compania pentru care lucram, dinamica in zona de resurse umane era una semnificativa, nu am avut niciodata iluzia ca voi iesi de acolo de la pensie."Plasa de siguranta" se traducea, mai degraba, prin venitul stabil. O parte din salariul si bonusurile de la corporatie le-am folosit pentru a investi in business.In momentul in care laboratorul de tehnica dentara Draghici Dental a ajuns la maturitate si am deschis prima clinica dentara, "Junior Clinic", predecesoarea lantului de clinici "Junior&Family Dental Center", mi-a fost clar ca trebuie sa ma dedic in totalitate antreprenoriatului si planurilor de extindere si consolidare.In urma cu 11 ani, am deschis laboratorul Draghici Dental impreuna cu sotia mea, Raluca. Ea era tehnician dentar la acea vreme. Ulterior, avea sa devina medic stomatolog, iar in momentul de fata este directorul medical al clinicilor Junior&Family.A fost, prin urmare, o investitie inspirata de meseria sotiei mele si de dorinta de a avea un business propriu, pe care sa il crestem organic. Inceputul a fost unul cat se poate de "romantic", cu un spatiu foarte mic inchiriat in cladirea unei foste fabrici de lapte in Iasi. Noi faceam aproape tot singuri.Domeniul tehnicii dentare este eminamente privat in Romania. Acest lucru nu este specific altor zone ale medicinei, unde avem sistemul public de sanatate si abia apoi medicina privata.Prin urmare - fiind o ramura a medicinei aproape integral privata, dezvoltarea sa a fost una accelerata in Romania, iar competitia a pus presiune pe medici si pe tehnicienii dentari. Prin jocul pietei libere, s-a mers foarte mult spre performanta in beneficiul pacientului.Mai exista si un specific local ingrijorator la nivel de societate: igiena dentara precara. In lipsa preventiei, romanii ajung sa aiba devreme nevoie de interventii complicate (inserare de implanturi, restaurari complete), foarte costisitoare chiar raportat la veniturile medii. In acelasi timp, pentru medici, tratarea cazurilor complexe este o provocare. Acesta e un vector important al dezvoltarii domeniului si un motiv pentru care piata serviciilor de stomatologie creste de la un an la altul.Din pacate, pacientii romani vin la medicul stomatolog atunci cand sufera de dureri mari, cand planul de tratament este unul foarte costisitor deoarece presupune, in unele cazuri, si restaurarea totala a danturii.Sunt tratamente costisitoare, care implica proceduri dificile din partea medicilor stomatologi, precum si lucrari de laborator complicate, inserarea de implanturi dentare etc.Statisticile privind igiena orala la romani sunt foarte relevante si le observam acuratetea zi de zi, tratand pacienti aflati in situatii dificile.Din acest motiv, prin clinicile noastre, investim foarte mult in programe de preventie destinate unor comunitati vulnerabile si in educatia in ceea ce priveste sanatatea orala la varste foarte fragede.In acest sens, am dezvoltat colaborari cu gradinite, scoli si organizatii non-guvernamentale care actioneaza in comunitati rurale cu o pondere mare a persoanelor cu venituri foarte mici.Totul a inceput cu un credit de aproximativ 30.000 de euro. Aceia au fost banii cu care am cumparat aparatura si materialele necesare laboratorului de tehnica dentara. Toata dezvoltarea ulterioara a afacerilor a fost realizata aproape in mod exclusiv din reinvestirea profitului obtinut.Am optat pentru o crestere organica, urmandu-ne visul de a avea, la un moment dat, unul dintre cele mai mari laboratoare de tehnica dentara din tara. Faptul, din fericire, a fost indeplinit! Astazi, echipa laboratorului numara circa 60 de tehnicieni dentari si suntem partenerii a 400 de medici din 10 judete ale tarii si din Bucuresti.In 2013, la Iasi, am infiintat Junior Clinic, o clinica stomatologica adresata exclusiv copiilor, cu un spatiu de asteptare transformat in colt de joaca. Am avut alaturi o echipa de medici atenti la nevoile specifice ale copiilor si familiarizati cu problematica dentitiei temporare.Timp de 3 ani, Junior Clinic s-a dezvoltat si a asigurat servicii stomatologice pentru un flux constant de pacienti, copii de diferite varste. Am transformat cabinetul stomatologic, perceput cel mai adesea de catre copii ca un spatiu de care le este teama, intr-un mediu prietenos, in care cei mici si familiile lor vin cu drag.Nu am facut decat sa ne imaginam cum ne-am fi dorit noi sa fi fost primiti intr-o clinica stomatologica atunci cand eram copii. Am incercat mereu sa venim cu noi idei pentru a-i face pe micutii pacienti sa se simta in largul lor.In timp, profesionalismul si dedicarea medicilor dentisti au atras programari pentru consultatii si tratamente stomatologice si de la parinti, asa ca extinderea a venit firesc.Am devenit Junior&Family Dental Center: la sfarsitul anului 2017, am deschis o a doua clinica in Iasi, in vecinatatea Palasului, iar din aprilie suntem prezenti si si in Bucuresti, in sectorul 3, pe strada Invingatorilor nr. 29.Un alt business al nostru este Safra Dental, o firma specializata pe importul si distributia de implanturi dentare elvetiene si materiale destinate laboratoarelor de tehnica dentara.Dental Future este un proiect de suflet al nostru si deja avem o parte dintre speakerii confirmati pentru editia din 25-26 ianuarie 2019.Ne-am bucurat, inca de la prima editie, de prezenta a 12 speakeri din 8 tari, lideri internationali in medicina si tehnica dentara, precum si de sprijinul unei comunitati de circa 200 de participanti, parteneri si colaboratori.Cel mai mare castig a fost reprezentat de interactiunea directa intre medicii si tehnicienii dentari din regiunea Moldovei si personalitatile care ne-au acordat incredere. In calitate de antreprenor iesean, cred ca este de datoria noastra sa ne putem orasul in valoare ca centru medical de elita intr-un context international din care facem deja parte.Pe scurt, Dental Future este deja un eveniment important in domeniu. In 2019, acesta se va desfasura tot la Iasi, pe 25 si 26 ianuarie si va fi structurat pe doua sectiuni: Conferinta generala si o zi dedicata workshop-urilor. Pentru profesionisti, numele pe care urmeaza sa le anuntam vor fi suprize foarte placute si mizam pe sprijinul intregii comunitati stomatologice pentru a reusi sa ducem mai departe acest proiect.In plus, Dental Future este definit si de programul de responsabilitate sociala pe care il sustinem. Am decis ca o parte importanta din fondurile obtinute de pe urma acestei conferinte sa ia drumul Fondului de Burse, un proiect derulat de Fundatia Comunitara Iasi.Fondul de burse este un program construit de iesenii care au ales sa sustina si sa sprijine material viitorul tinerilor straluciti, exact atunci cand sprijinul lor conteaza cu adevarat, cand se incheaga caracterul si se formeaza harta deciziilor de viata.In 2017, afacerile grupului nostru de firme au ajuns la circa 800.000 de euro, iar estimarea noastra este ca in acest an vom depasi, cu siguranta, pragul de un milion de euro.Atat domeniul tehnicii dentare, cat si cel al serviciilor stomatologice sunt foarte dinamice, lucrurile se intampla cu o viteza ametitoare, iar exigenta pacientilor este tot mai mare. Aceasta realitate ne obliga sa fim totul timpul in alerta, sa investim in angajati si in aparatura, sa cautam modele de business adaptate.Toti cei care activam pe aceasta piata suntem extrem de dedicati sa gasim exact "tonul" care sa ne asigure succesul in anii ce vin, tinand cont de factorul determinant pentru obtinerea acestuia: multumirea pacientului, beneficiarul muncii noastre.Parafrazand un citat celebru, am putea spune ca antreprenorul trebuie sa se intrebe el ce poate face pentru Romania, nu ce face Romania pentru el. Fiecare dintre noi, cei din antreprenoriat, contribuim in mod direct la economia Romaniei, atat prin taxe si impozite, cat si prin sustinerea unui numar important de locuri de munca.Niciodata antreprenorii romani nu au cerut in schimb lucruri imposibile din partea a ceea ce numim generic "stat", ci in primul rand mai multa previzibilitate, un regim fiscal care sa ramana acelasi macar pentru cativa ani. Evident, cautam si un sprijin in a depasi problemele generate de criza fortei de munca, un fenomen care se amplifica in Romania.In privinta planurilor de viitor - pe langa cresterea operatiunilor in zona de tehnica dentara si deschiderea unor noi puncte de lucru Junior&Family, ne concentram pe consolidarea grupului de firme intr-o structura care sa diversifice tipurile de servicii pe care le putem oferi si in regim de parteneriat B2B.Vom face in curand o serie de pasi importanti in restructurarea modelului nostru de afaceri, tinand seama de atuurile pe care le avem in materie de lucrari de tehnica dentara, servicii stomatologice, import si distributie de implanturi si materiale destinate laboratoarelor de tehnica dentara. Pornind de la acestea, planuim inglobarea lor intr-un pachet mai larg de beneficii in sistem integrat pe care sa le propunem unui numar cat mai mare de parteneri la nivelul intregii tari.In scurt timp, vom face publice aceste planuri si in acel moment, cu siguranta, ceea ce tocmai am spus nu va mai suna atat de "criptic". Toti pasii urmatori sunt in mod direct legati de evolutiile pietei si de avantajele competitive pe care le putem dobandi mai curand impreuna, fiind uniti.