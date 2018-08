Top 3 cele mai bune orase pentru afaceri din Romania

Cum sa identificati orasul ideal in care sa va deschideti o afacere

Produsul intern brut

Volumul investitiilor locale si straine

Salariul mediu

Numarul de companii active

Cifra de afaceri si profitul mediu

Rata somajului

Existenta unor centre universitare de top

2. Timisoara - un centru de afaceri care continua sa confirme

3. Cluj - Silicon Valley de Romania in plina ascensiune

Mobilitatea mediului profesional si de afaceri a creat premisele dezvoltarii unor centre de business foarte active. Acestea se pot identifica analizand mai multi factori cheie:Acesti factori sunt variabili de la an la an, insa in ultima perioada trei orase continua sa se mentina in topul celor mai bune orase pentru afaceri din Romania. Acestea sunt, in ordine: Bucuresti, Timisoara si Cluj.Capitala Romaniei este, fara indoiala, cel mai mare oras din Romania, cu numeroase centre universitare si un continuu influx de forta de munca, in special din zona de nord-est a tarii. Aici cele mai dezvoltate domenii de afaceri sunt industria, comertul retail, serviciile si constructiile. Valoarea produsului intern brut per cap de locuitor in anul 2017 este de 98,900 lei.Bucuresti ocupa locul 107 in studiul anual Quality of Living realizat de compania de consultanta Mercer, devansand alte capitale din zona, cum ar fi Sofia, Istanbul, Belgrad, Zagreb si Sarajevo.Odata ajuns pentru primele prospectari de piata pe Aeroportul Otopeni, poarta de intrare a majoritatii calatorilor din tara si din strainatate, aveti nevoie de serviciile unui centru de inchirieri auto in Bucuresti profesionist, cu o oferta variata de masini de inchiriat. Pentru afaceri, este indicat un automobil sedan care sa va asigure o imagine profesionala in fata potentialilor parteneri de afaceri.Centrul de rent a car in Bucuresti al Cronoscar va asigura livrarea masinii alese direct in aeroport si un proces rapid si eficient de completare a actelor necesare pentru inchiriere. In plus, beneficiati de conditii flexibile de inchiriere pentru calatorii de afaceri scurte, dar care se pot prelungi peste perioada prevazuta. Daca masina pe care o conduceti a fost intre timp rezervata de altcineva, va putem furniza un model similar din flota noastra de masini de inchiriat Bucuresti Timisoara are ambitia de a deveni unul dintre primele orase smart din Romania. Investitiile in infrastructura realizate de-a lungul anilor sunt concretizate in Aeroportul din Timisoara, suprapunerea retelei feroviare locale pe reteaua internationala TEN-T, ceea ce face orasul de pe Bega cel mai important nod feroviar din zona de Vest a Romaniei.Proiectul Smart Parking dezvoltat de un grup de tineri antreprenori locali este una dintre cele mai moderne modalitati de a identifica un loc de parcare disponibil pentru masina obtinuta de la biroul Cronoscar de rent a car Timisoara. Chiar daca aplicatia nu acopera toate locurile de parcare (procesul de mapare a tuturor parcarilor din oras e inca in desfasurare), aceasta va va fi extrem de utila in identificarea unui loc de parcare in aproprierea locului de desfasurare a intalnirii de afaceri.Echipa Cronoscar de la centrul de inchirieri auto Timisoara va sprijina in demersurile antreprenoriale cu oferte speciale pentru inchirieri pe termen scurt si cu o flota de masini adecvata tuturor necesitatilor, de la clasa sedan, pana la masini cu 7 sau 8 locuri si SUV de lux.Centrul de rent a car in Cluj al Cronoscar este in permanenta ocupat cu solutionarea cererilor de inchirieri auto pe termen scurt pentru antreprenori si tineri profesionisti care doresc sa isi gaseasca un loc de munca in acest oras. Volumul de activitate al centrului nostru de inchirieri auto este inca o confirmare a faptului ca orasul Cluj are cea mai puternica dezvoltare, in special in domeniile de activitate legate de IT si noi tehnologii.In Cluj este evident spiritul antreprenorial si orientarea catre tehnologii. Acest oras detine 6 zone cu retea Wi-Fi gratuita, la care se pot conecta pana la 1.500 de persoane in acelasi timp. Aplicatia Cluj Parking este complet functionala si monitorizeaza peste 1.300 de locuri de parcare in care va puteti lasa masina inchiriata de la biroul de rent a car Cluj La fel ca in toate celelalte mari orase in care suntem prezenti, livram gratuit modelul ales din flota de masini de inchiriat din Cluj direct in aeroport, fara taxe suplimentare. In plus, va oferim asistenta telefonica 24/7 la numarul unic +40 730 111 008 si oferte speciale periodice la rezervarea online a masinii.