Ultimele ore in care te mai poti inscrie la Zilele Biz!

Zilele Biz este primul eveniment de afaceri din Romania, iar anul acesta, implineste 17 ani si continua sa reuneasca cei mai importanti top manageri si lideri de business.Programul din acest an aduce, pe langa lideri inspirationali, precum Thomas Kolster, cei mai puternici CEOs si oameni de afaceri vedeta sau lideri de opinie care demonstreaza ca in Romania din 2018 lucrurile evolueaza si ca, in companiile si domeniile in care oamenii pun suflet si muncesc cu adevarat, lucrurile se schimba.Exemple in acest sens sunt: Valeriu Nicolae, consultant si jurnalist; Radu Tudor, MB Telecom; Vlad Voiculescu, MagiCAMP; Nicolae Zamfir, Institutul National de Fizica Nucleara / ELI-NP; Cornel Amariei, inventator & Head of Innovation, Continental; Prof. Adina Florea, Decan, Facultate de Automatica Bucuresti; Andrei Rosu, om de afaceri si sportiv de anduranta si Khaled Al Mezayen, InovAya.Ziua de Antreprenoriat aduce in fata publicului dezbaterea "Pastrezi sau vinzi? Cum poti duce afacerea la un nou nivel?". Afla ce strategie prefera antreprenorii romani!Programul zilei: https://zilelebiz.ro/program/#luni A doua zi a evenimentului te introduce in viitorul hypersmart. Vei descoperi oamenii care schimba lumea! Pe 13 noiembrie la ziua de Inovatie vei descoperi cum poti fi cu un pas inaintea celorlalti.Programul zilei: https://zilelebiz.ro/program/#marti Ziua de 14 noiembrie este ziua dedicata Managementului. Cei mai puternici CEOs vor prezenta ce skill-uri sunt necesare liderilor de cursa lunga, care conduc detasat cursa si dobandesc succesul dorit.Programul zilei: https://zilelebiz.ro/program/#miercuri In ziua de Media & Marketing, pe 15 Noiembrie, noua generatie de publicitari intalneste pe aceeasi scena veteranii industriei. Vei afla care strategie este cea mai potrivita pentru brandul tau. Echipa lui Bogdan Naumovici, 23 Communication Ideas, Serban Alexandrescu, Headvertising, Robert Tiderle, Papaya Advertising si Calin Clej, Huawei CBG Romania se vor lupta joi, la Zilele Biz cu echipa lui Alex Cotet, Sector 7, Costin Bogdan, McCann Worldgroup Romania, Catalin Rusu, Rusu+Bortun si Andrei Nebunoiu, .calif, Condimental & Shoteria.Programul zilei: https://zilelebiz.ro/program/#joi Ultima zi a festivalului, ziua de CSR va prezenta modul in care poti avea un impact pozitiv asupra comunitatii in care brandul tau activeaza printr-o strategie puternica, sustenabila.Programul zilei: https://zilelebiz.ro/program/#vineri Detalii despre speakerii prezenti la editia de anul acesta si programul evenimentului gasiti pe www.zilelebiz.ro si pe Facebook event Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la adresa de email lelia.petrescu@revistabiz.ro De 17 ani, Zilele Biz este cel mai relevant eveniment business-to-business din Romania!Conferinta maraton de cinci zile prezinta cinci domenii de business Antreprenoriat, Inovatie, Management, CSR si Media & Marketing.Audienta este specializata pe fiecare zi, reunind manageri, antreprenori, specialisti in comunicare, consultanti, investitori, reprezentanti ai oficialitatilor si ONG-urilor si reprezentanti ai presei.Cu fiecare editie, Zilele Biz se diferentiaza de celelalte evenimente din piata prin invitati si continut de calitate si invitati care inteleg ca o prezentare buna nu inseamna un "profil de companie".