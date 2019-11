Un Black Friday mai putin obisnuit: Util SPC a facut vanzari de peste 1 milion RON cu echipamente pentru intralogistica

Vanzarile in B2B sunt diferite fata de cele din B2C. Decizia se ia de obicei intr-o fereastra lunga de timp, in decizie este deseori implicat un "comitet de achizitie" ai carui membri comunica greoi intre ei si achizitia nu este niciodata una de impuls.In plus, pretul are o importanta mai mica, reducerile putand reprezenta un stimulant important pentru achizitie, dar nu unul decisiv.Totusi, personalul de vanzari al companiei giurgiuvene a remarcat ca saptamanal se primesc din online, pe adresa companiei, zeci de cereri de oferta.Acumulandu-se tot mai multa experienta din comunicarea cu clientii proveniti din mediul digital, s-a putut face un tablou al principalelor trenduri din care sa rezulte care sunt echipamentele susceptibile a avea cel mai mare succes in eventualitatea unei oferte de Black Friday.Si cum Util SPC are permanent in stoc peste 200 de echipamente, nu a fost greu de gasit ceea ce merita sa fie ofertat, astfel incat pe 15 noiembrie la primele ore ale diminetii, pe pagina special dedicata ofertei de Black Friday, toti cei interesati puteau gasi la pret redus nu mai putin de 16 motostivuitoare , 3 electrostivuitoare, 14 transpalete electrice cu catarg, 13 transpalete electrice si 30 de transpalete manuale.In total, peste 70 de echipamente de intralogistica in valoare totala de peste 1,75 milioane RON + TVA.Procentual, reducerile erau de 10-30% in timp ce nominal cea mai mare reducere, de 2950 EUR, a avut-o un motostivuitor diesel Hyundai 50DA-9F care poate manevra o sarcina maxima de 5 tone.Cum nu stiau la ce sa se astepte, Dan Voinea si colegii sai au urmarit si ei cu interes reactia publicului vizat.Popularizata pe retelele sociale si prin reclame Google, pagina de campanie a capatat rapid vizibilitate si au inceput sa apara si primele cereri de oferta.Potentialii clienti au venit din industrii diverse: birotica si papetarie, cereale, bricolaj, un mare brand de produse de panificatie etc.Incetul cu incetul acestia au inceput sa epuizeze stocul rezervat pana cand, in cele din urma, vanzarile realizate pe toata durata "Saptamanii Black Friday" (15-22 noiembrie) s-au oprit la un pic peste 1 milion de RON + TVA.Vedeta a fost transpaleta electrica WP3015 de la Crown al carei stoc rezervat pentru promotie s-a vandut in proportie de 70%. Este vorba de un model de transpaleta electrica de transport la sol, extrem de apreciata de marii retaileri, indiferent de domeniul in care activeaza acestia.Reprezinta un succes atingerea cifrei de 1 milion RON? Dupa cum spune antreprenorul, "acum s-au invatat cateva lucruri importante despre functionarea acestui concept in B2B" urmand ca la anul el sa fie perfectionat.Dar pana atunci, promite Dan Voinea, in primavara lui 2020 compania va pune la punct, impreuna cu echipa de marketing, un concept promotional unic care va cauta sa valorifice localizarea excelenta a sediului principal al companiei (chiar pe soseaua care duce spre podul Giurgiu-Ruse si pe care tranziteaza in fiecare an zeci de mii de romani care isi fac vacanta in Bulgaria si Grecia).In acest moment Util SPC este unic distribuitor in Romania al brandurilor Crown (SUA), Hyundai MH (Coreea) si Pegasolift (Italia). Afacerea cu stivuitoare a debutat in anul 2000 cand cei doi asociati, Dan Voinea si Florin Balaban, au inceput sa importe piese de schimb si utilaje Balkancar din Bulgaria vecina.Cum activitatea a crescut de la un an la altul, compania a ajuns incetul cu incetul sa aiba o prezenta nationala, astazi Util SPC detinand o retea de service-uri pentru stivuitoare care acopera tot teritoriul Romaniei.In 2018 compania a avut o cifra de afaceri de aproape 50 de milioane RON care a plasat-o in top 20 afaceri la nivelul judetului Giurgiu si in top 5 la nivelul orasului Giurgiu.Principalii competitori sunt companii multinationale precum Jungheinrich sau Toyota Material Handling.