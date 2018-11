Vitacom Electronics - afaceri de 38,5 milioane lei in primele noua luni din 2018

"Pentru Vitacom, primele noua luni ale acestui an au fost caracterizate de o crestere continua in ceea ce priveste valoarea vanzarilor efectuate. Obiectivul stabilit la inceputul anului 2018 a fost depasit cu 13,5% fata de anul trecut. In ceea ce priveste profitul, daca ne referim la aceeasi perioada, vorbim de o crestere de 3%", declara Aviva Vita, PR & Marketing Manager in cadrul Vitacom Electronics.Rezultatele obtinute sunt sustinute de dezvoltarea portofoliului de produse, stabilirea unui personal dedicat pentru pietele noi, fidelizarea revanzatorilor prin acordarea anuala de beneficii, cresterea investitiilor pe partea de promovare si a personalului de vanzari.Cele mai bine vandute produse au fost sursele de alimentare, becurile cu LED, accesoriile audio, robinetii, boxele, cablurile HDMI si acumulatorii plumb-acid. Majoritatea produselor care au performat sunt arondate brandului propriu Well, aflat in focusul companiei pentru dezvoltare.Pentru anul 2018, retailerul anticipeaza o crestere de 15% a vanzarilor efectuate, de 57,3 milioane lei."Ne dorim sa tinem pasul cu piata si, daca este posibil, sa depasim valorile stabilite de catre aceasta. Ne bazam pe increderea clientilor, acesta fiind principalul vector care sa sustina atingerea obiectivului propus", declara Aviva Vita.In ceea ce priveste raportul vanzarilor online versus offline, retailerul Vitacom incearca sa mentina un echilibru intre cele doua canalele de desfacere. Vanzarile online au reprezentat 55%, clientii companiei indreptandu-se tot mai mult catre magazinul online - www.vitacom.ro Vitacom Electronics este prezenta pe piata locala din 1991, oferind produse si accesorii electronice competitive si avantajoase pentru clientii finali, fapt sustinut de distinctia International Gold Star for Quality, precum si de numeroase titluri acordate de Camerele de Comert si Industrie.Portofoliul companiei cuprinde doua branduri proprii, WELL si CHROME, recunoscute la nivel national si international, precum si produse apartinand unor branduri recunoscute la nivel Mondial, precum: GP Batteries, Konig, Valueline, HQ, Maxell, Goobay, Fixpoint, NGS, Trevi, Apacer, Mercusys, K&M, Powerwalker, Skross.