Vitacom Electronics, companie fondata in 1991, face analiza mediului de business pentru tinerii antreprenori romani

Forta de munca actuala se imparte intre trei generatii

Performanta in business vine, inainte de toate, din anticiparea schimbarilor

De la tendinte la diferentele intre generatii, Vitacom Electronics a rezumat lumea in care se pot desfasura tinerii antreprenori, dar si cum ar trebui sa-si croiasca ideile ca sa aiba succes intr-o piata in care concurenta e acerba.Unul dintre cele mai importante subiecte abordate de Vitacom Electronics e ca, in dinamica actuala a fortei de munca, sunt prezente patru generatii de angajati cu aspiratii, viziuni, idei si concepte divergente. Astfel, conflictul dintre generatii este inevitabil in orice domeniu. Cand oamenii trebuie sa lucreze impreuna, poate fi de multe ori o problema, daca nu este gestionat cu intelepciune.Una dintre cele mai vizibile diferente intre millennials si generatia X este de departe inclinatia milenialilor spre tehnologie si inovatie, capacitatea de a adopta cu usurinta noile tehnologii si de a lucra cu ele.O caracteristica definitorie pentru fiecare dintre aceste generatii e ca milenialii dau dovada de independenta, in timp ce persoanele din generatia X cauta mai mult stabilitatea. Astfel, succesul unei organizatii poate fi fundamentat in baza unui colectiv alcatuit din angajati care apartin ambelor generatii.In cadrul Vitacom Electronics, componenta echipei este data de persoane din generatia X (35%), Y (51%), Z (4%) si Baby Boomers (10%). Acest "amestec" de experienta, viziuni si de idei ofera complexitate si profunzime.Pana in 2025, milenialii vor reprezenta aproximativ 75% din forta de munca, ceea ce inseamna ca urmeaza o perioada plina de inovatie. In egala masura, aceasta generatie este influentata foarte mult de mediu si tehnologie, in special retele sociale, unde conteaza impresia cultivata in randul celorlalti utilizatori.Una dintre cele mai mari provocari este acum legata de nevoia de adaptare la mediul online. Vanzarile online sunt tot mai preferate de cumparatori, in detrimentul vanzarilor in magazinele fizice si astfel companiile trebuie sa se adapteze si sa fie atente la tendintele din acest domeniu.In cazul Vitacom Electronics, distributia vanzarilor este aproximativ egala cand e vorba de vanzari online versus traditionale. Urmeaza dezvoltarea platformelor online si eficientizarea lor pentru noile deprinderi ale consumatorilor. A tine pasul cu cerintele consumatorilor trebuie sa fie o permanenta tema de gandire pentru toate companiile, mici sau mari, la inceput de drum sau mai vechi in piata.In 28 de ani de activitate pe piata din Romania, trecand prin numeroase schimbari intr-o tara ea insasi in schimbare, Vitacom Electronics a inteles ca identificarea tendintelor care pot aduce schimbari mari este vitala. Iar acest lucru este posibil prin evaluarea indicatorilor de performanta si cercetare. Indicatorii unei companii pot da multe informatii, iar acestea trebuie corelate cu o imagine de ansamblu a pietei si a concurentilor.Ca o companie sa faca performanta, nu doar sa supravietuiasca pe piata, este extrem de important sa aiba capacitatea si resursele de a anticipa schimbarile care se pot dovedi radicale. Totodata, trebuie sa vina cu o solutie din timp ca sa nu fie luata prin surprindere. In egala masura, e nevoie de o cercetare continua a clientilor, a mediului in care compania actioneaza si o analiza proprie.Pentru urmatorii ani, Vitacom Electronics are doua tinte importante: extinderea in mediul online si pe plan international. Totodata, o piata importanta in Romania va fi cea a produselor de smart living, pe masura ce rata adoptiei noilor tehnologii creste.Alegerile de top ale clientilor raman in continuare produsele electrice, in special stabilizatoarele de tensiune si produsele de iluminat, incalzitoarele electrice, dar si bateriile si acumulatorii. Totodata, o crestere semnificativa o au produsele de stocare a datelor, din zona IT&C, unde volumul de vanzari s-a marit cu peste 10%.Vitacom Electronics a fost infiintata in anul 1991 si este una dintre cele mai mari companii si cei mai de incredere parteneri in domeniul produselor si accesoriilor electronice. Compania a fost fondata de Vasile Andrei Vita, din pasiune pentru produse si accesorii electronice si pentru noi provocari.Prin profesionalism, siguranta si flexibilitate, Vitacom Electronics a castigat fidelitatea si aprecierea clientilor si, totodata, a reusit sa se impuna pe piata datorita preturilor competitive si calitatea produselor.Calitatea serviciilor Vitacom Electronics a fost rasplatita prin aprecieri la nivel international si national, firma detinand distinctia International Gold Star for Quality, certificate ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, precum si numeroase titluri acordate de Camerele de Comert si Industrie.In plus, de-a lungul timpului compania a dezvoltat doua branduri proprii: WELL si CHROME, recunoscute la nivel national, si a dezvoltat parteneriate durabile cu branduri recunoscute la nivel mondial precum: GP Batteries, Nedis, Maxell, Goobay, Fixpoint, ProsKit, NGS, Trevi, Intellinet.