Vitacom Electronics in 2019: cu 16% mai multe comenzi online si pondere de 85% din vanzari pentru sectorul B2B

Produsele cele mai cautate de clientii din piata B2B au fost cele electrice, intr-o medie de 30% din cifra totala de afaceri a companiei, iar in cazul B2C, cablurile si produsele de conectica au fost cel mai bine vandute, urmate de produsele electrice.Pentru ambele categorii de clienti au fost in top, in 2019, acumulatorii si bateriile, produsele IT&C si cele audio-video. Popularitatea acestora s-a mentinut si in preferintele celor care au ales sa faca achizitii online.Anumite categorii de produse au cunoscut insa, in 2019, o crestere semnificativa. Clientii au manifestat un interes deosebit pentru produse de ingrijire personala (vanzari cu 35% mai mari) si produse pentru casa (crestere de 10%).Orasele unde au fost inregistrate cele mai mari vanzari din magazinele Vitacom sunt Cluj-Napoca, unde cumulat au fost 25% din totalul comenzilor, urmat de Timisoara cu 20%, pentru piata B2C.O surpriza pentru 2019 a fost Bacau, unde a fost inregistrata cea mai mare crestere a comenzilor, alaturi de Timisoara. Cluj-Napoca este pe primul loc si in topul vanzarilor online, urmat de Bucuresti, Timisoara, Iasi si Bistrita-Nasaud. In 2019, Vitacom Electronics a inregistrat comenzi din toate judetele Romaniei.In afara granitelor Romaniei, Vitacom Electronics are relatii puternice cu parteneri din Grecia, Cipru, Portugalia si Ungaria. In 2019, s-a alaturat portofoliului de colaboratori si Albania.In ceea ce priveste furnizorii, compania a continuat colaborarile cu aceiasi producatori traditionali la care s-au alaturat altii noi, pentru produsele de smart living sau din sfera electrocasnicelor si produselor de ingrijire personala din tari precum Austria, Olanda sau Italia.Sectorul B2B s-a mentinut drept principalul segment de clienti, ocupand 85% din totalul cifrei de afaceri de 56 de milioane de lei pentru 2019.Compania are aproape 100 de angajati, atat la sediul central din Cluj, cat si in celelalte puncte din tara si planuieste pentru 2020 extinderea echipei si cresterea productivitatii per angajat.In ceea ce priveste cifra de afaceri, pentru 2020 compania estimeaza o crestere de 5-7%. Mai mult, pentru cresterea atractivitatii si a valorii cosului de cumparaturi, compania va derula numeroase campanii de reduceri destinate exclusiv site-ului vitacom.ro Odata cu dezvoltarea pilonului de comert online, Vitacom Electronics preconizeaza o prezenta si mai buna in toate judetele din Romania."Piata comertului cu electronice este una imensa, chiar si in Romania, si, din fericire, in crestere fata de anii precedenti (6% in 2019). Ce observam, in mod particular, e ca produsele din zona smart sunt tot mai cautate.Daca tendinta se mentine, functiile smart vor fi o necesitate in cazul oricarui tip de produs si va deveni o obisnuinta datorita cererii clientilor, dar si a inovarii marilor producatori.Astfel, e posibil ca 2020 sa fie primul an despre care putem spune ca electronicele cu capabilitati smart au avut tractiune si la marea masa a consumatorilor, nu doar la cei din categoria early adopters", a declarat Aviva Vita, PR si Marketing Manager in cadrul Vitacom Electronics.Vitacom Electronics a fost infiintata in anul 1991 si este una dintre cele mai mari companii si cei mai de incredere parteneri in domeniul produselor si accesoriilor electronice. Compania a fost fondata de Vasile Andrei Vita, din pasiune pentru produse si accesorii electronice si pentru noi provocari.Prin profesionalism, siguranta si flexibilitate, Vitacom Electronics a castigat fidelitatea si aprecierea clientilor si, totodata, a reusit sa se impuna pe piata datorita preturilor competitive si calitatii produselor.Calitatea serviciilor Vitacom Electronics a fost rasplatita prin aprecieri la nivel international si national, firma detinand distinctia International Gold Star for Quality, certificate ISO 9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS 18001:2007, precum si numeroase titluri acordate de Camerele de Comert si Industrie.In plus, de-a lungul timpului compania a dezvoltat doua branduri proprii: WELL si CHROME, recunoscute la nivel national, si a dezvoltat parteneriate durabile cu branduri recunoscute la nivel mondial precum: GP Batteries, Nedis, Maxell, Goobay, Fixpoint, ProsKit, NGS, Trevi, Intellinet.