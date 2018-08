Workspace Studio, afaceri de 2,35 milioane euro in primele 6 luni ale acestui an

Cele mai vandute produse sunt Herman Miller

Timisoara, vedeta primelor sase luni

Crestere de 15-20%, in 2018

Principalii factorii care au determinat dinamica pozitiva sunt cresterea interesului companiilor pentru ergonomie si solutii acustice de calitate, alaturi de intensificarea competitiei pe piata muncii, care determina tot mai multi angajatori sa investeasca in birouri cu design atractiv.", a declarat Horatiu-Alexandru Didea, Managing Partner al Workspace Studio.Vanzarile de mobila Herman Miller au reprezentat 30% din totalul din primul semestru. Scaunele Herman Miller, in principal Aeron si Sayl , sunt cele mai vandute produse ale Workspaces Studio in perioada mentionata.", a adaugat Horatiu-Alexandru Didea.In timp ce in Bucuresti se dezvolta in continuare peste 90% dintre proiectele de amenajare cu mobilier ergonomic de la Workspaces Studio, Timisoara este orasul cu cea mai dinamica evolutie in acest an.", mai spune Horatiu-Alexandru Didea.Pentru acest an, Workspaces Studio prognozeaza o cifra de afaceri de peste 4,5 milioane de euro, in crestere cu minimum 15% fata de 2017.Anul trecut compania a inregistrat o cifra de afaceri de 4 milioane de euro, cu 60% mai mare fata de 2016, pe fondul evolutiei pozitive a segmentului IT si orientarea companiilor din acest sector catre solutii ergonomice de inalta calitate (scaune, birouri electrice, solutii acustice).Workspace Studio este distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si Dealer Partner Autorizat unic al Herman Miller in Romania.Solutiile propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design human-centric, Workspace Studio este Dealer Partner Autorizat al Herman Miller in Romania.Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor.Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume. Aceasta abordare a designului face ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii ergonomice strategice.Produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.