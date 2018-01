A pornit cu un dulap facut de mana in anii '90, iar acum are afaceri de 21 de milioane de lei! O poveste de succes 100% romaneasca #Interviu

Ati intrat pentru prima data in lumea afacerilor la 22 de ani, in anii '90. Spuneti-ne mai multe despre primul proiect pe care l-ati realizat impreuna cu sotia dumneavoastra.

MAM Bricolaj s-a nascut in 2011. Este o continuare a ceea ce ati realizat atunci sau merge intr-o alta directie?

Cum s-a nascut, de fapt, ideea MAM Bricolaj?

Care este conceptul?

Am aflat ca practicati transparenta in grila de venituri. Cum functioneaza? Cum a influentat aceasta rezultatele companiei?

Care a fost investitia initiala?

De aici ati ajuns la o cifra de afaceri de 21 de milioane de lei. Spuneati ca succesul se datoreaza, in primul rand, cresterii vanzarii de noi locuinte care a impulsionat, in 2017, vanzarea de mobila si accesorii pentru mobila. Credeti ca va continua cresterea cererii de locuinte noi pe piata imobiliara?

Ce previziuni aveti pentru domeniul in care activati, in 2018?

De aproximativ cinci ani ati deschis si o scoala de mobila. Spuneti-ne mai multe despre ea.

Cum ar arata Romania daca ar avea mai multe astfel de scoli?

Care este filosofia dumneavoastra de management?

Care credeti ca este cheia succesului intr-o afacere?

"Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si, in cele din urma am inceput sa imbin lemne. Intre timp, am vandut prin targuri: carti, espadrile, biciclete etc. Dar am pastrat ca pasiune mobilierul si lucrul manual", povesteste antreprenorul, carePrimul sau obiect de mobilier a fost dulap imbracat in panza. Ideea a preluat-o dintr-un catalog Neckermann: "Am facut un cadru din lemn pe care l-am imbracat intr-o husa din panza la care am cusut un fermoar. Acum se gasesc prin magazine, fiind o varianta economica a unui dulap de lemn. Asta se intampla prin 1992", isi aminteste Gavan.Dulapul l-a vandut, apoi a mai facut inca doua. "S-au vandut si acelea in targ, asa ca am hotarat sa mai fac cateva"."Am trecut la cuiere, s-au vandut si acelea, moment in care am realizat ca pot face o afacere din asa ceva",Asadar, in 1994 a deschis prima firma care facea mic mobilier si reparatii de mobilier. In anul 2000 a inceput sa fabrice mobilier la comanda si serii mici.Prima companie a fost deschisa avand-o partener pe sotia mea, cu care sunt impreuna din 1990. Eu m-am ocupat de productie si ea gasea comenzile. Astfel, ne-am format o baza de clienti, iar in anul 2000 am inceput sa producem cu adevarat mobilier si am renuntat la activitatea de reparatii.Da, in ianuarie 2011 am infiintat compania MAM Bricolaj; ideea imi venise in 2010.Am fost foarte aproape de faliment in criza din 2009. M-au salvat economiile personale. Am redus personalul la jumatate: din 22 am ramas 11 oameni. Atunci, eu am decis ca e timpul sa merg pe la cursuri de management.Acestea m-au ajutat enorm sa ma dezvolt. Mi-am dat seama ca nu puteam servi suficienti clienti si nu aveam o dispersie a riscului. Aveam in medie cam 25 de clienti/luna.Si pentru ca eram in industria mobilei si cunosteam totul despre mobilierul modern din PAL melaminat si MDF, mi-a venit ideea de a deschide un magazin cu Materiale si Accesorii pentru Mobilier (asta inseamna MAM).Tot anul 2010 am studiat ce se intampla pe lantul de aprovizionare si cum actioneaza ceilalti jucatori din domeniu.MAM Bricolaj este un magazin specializat in vanzarea de materiale si accesorii pentru mobilier. Ne-am gandit sa le oferim clientilor posibilitatea sa gaseasca toate materialele si accesoriile intr-un singur loc, in sistem cu autoservire (ca la marile magazine de bricolaj).Ne-au trebuit doi ani sa ajungem la breakeven, timp in care ne-am sustinut cu ajutorul firmei de productie mobilier. In 2013, efectele crizei au trecut, iar afacerea a inceput sa mearga.Acum oferim peste 10.000 de produse - in stoc permanent. Magazinele au 1.500 mp fiecare, iar furnizorii isi doresc sa lucreze cu noi pentru ca platim inainte de termen.Ne-am dat seama ca salariile mici nu sunt o solutie pentru noi si am inceput sa oferim salariu fix plus comision din vanzari, care reprezinta un plus de aproximativ 30% la salariu. Avem si cazuri unde venitul se dubleaza prin comision. Prin aceasta metoda, fluctuatia de personal a inceput sa scada, iar compania a crescut frumos de la an la an.Am deschis primul magazin cu o investitie de 100.000 de euro, alocata pentru amenajarea magazinului si pentru 50% din produse. Furnizorii m-au ajutat cu termene bune de plata la restul de marfa. Am inceput cu opt angajati, startul a fost foarte greu.Sunt permanent cu ochii pe piata imobiliara si pe statistici. Daca lasam deoparte stirile negative, exista si cateva aspecte pozitive pentru piata din Romania. Cifrele nationale si internationale spun ca suntem in crestere, asa ca anul 2018 se anunta promitator.Chiar daca piata imobiliara isi va incetini ritmul, sunt o multime de locuinte deja vandute care trebuie mobilate.Clientii nostri mesteri sau firme au de lucru stabilit pentru urmatoarele 1-4 luni (lucru nemaiintalnit in ultimii ani). Ne ajuta si trendul DIY - multi oameni vad pe internet cum se face si vin de cumpara materiale de la noi pentru a le monta singuri.Piata va creste si in 2018. Suntem inca mult sub media europeana. Daca in vest mobila se schimba la 6-8 ani, in Romania se schimba la 10-14 ani. Deci este loc de crestere.Clientii au devenit mai pretentiosi si mai informati, ceea ce este firesc, avand in vedere ca muncesc din greu pentru veniturile lor. Cine va avea oferta cea mai buna, adica diversitate si preturi bune, va creste. Cine nu, va disparea.In 2013 am deschis proiectul Scoala de mobila din dorinta de a invata clientii cum sa monteze diverse sisteme noi de accesorii - sertare, usi glisante etc. Am avut o surpriza ca la primul curs sa vina trei mesteri si noua persoane pasionate de bricolaj.Astfel, ne-am dat seama ca piata este interesata de un astfel de curs. Cursul se tine in magazin seara de la 18-20, joi, timp de 12 saptamani.In timp ce tineam primele cursuri se opreau clienti sa asiste si ma intrebau cand incepe urmatorul curs. Cererea fiind mare, am inceput sa tinem trei cursuri pe an.Pana acum au trecut pe la Scoala de Mobila peste 300 de cursanti. Taxa de participare este 390 lei.Sunt noua sedinte de teorie si trei sedinte de practica. Cursantii invata cum sa proiecteze un mobilier modern din PAL melaminat si MDF, invata despre materiale si accesorii, cum sa asambelze corpuri, ergonomia mobilierului, montajul accesoriilor, reglaje si mici trucuri de design.Planul de viitor este sa facem aceste cursuri in online, pentru a fi accesibile cat mai multor persoane.Cu mai multe scoli de meserii, viitorul ar fi mai roz. Multi tineri isi pierd increderea in Romania din cauza lipsei de educatie. Orice om calificat intr-o meserie poate castiga bine in Romania.Filosofia mea este simpla: prefer sa am oameni bine instruiti, cu riscul sa plece, decat sa am oameni slabi, care sa ramana. Investesc permanent in pregatirea angajatilor, cred cu tarie ca exista si oameni buni care vor sa invete si sa se dezvolte.Echilibrul si rabdarea, fara indoiala.