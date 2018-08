Afaceri inspirate de James Bond: Un CEO roman a creat costumul care nu se uda si l-a testat pe lacul Snagov

Ce este Costumul Hidrofob?

Ce sunt tesaturile hidrofobe?

Cum se deosebesc tesaturile hidrofobe de cele impermeabile?

Ce au in comun nanotehnologia si costumele Made to Measure?

Pentru cine au fost gandite costumele hidrofobe?

Planuri de viitor: Cum anticipeaza Tudor Tailor ca se vor imbina nanotehnologia si moda in viitorul apropiat

Lichidul se prelinge pe suprafata materialului, iar picaturile ramase se aseaza pe suprafata sa sub forma unor perle care pot fi scuturate dintr-o miscare.Secretul? Costumul croit din tesaturi hidrofobe. Acest tip de material este tesut foarte strans si tratat cu o substanta speciala, astfel incat ploaia, cafeaua, vinul sau oricare alt lichid nu patrund tesatura, ci doar se aseaza pe ea, prevenind absorbtia sa de catre fibrele interioare.Iata ultima noutate in termeni de costume pentru barbati: costumele hidrofobe create de Tudor Tailor , un brand romanesc cu traditie in crearea de costumebarbatesti.Pentru a demonstra autenticitatea costumului, cei de la Tudor Tailor l-au pus la incercare printr-un test suprem: costumul a fost supus la o proba de wakeboarding (ski nautic) pe lacul Snagov, urmat de o intalnire de afaceri.Am aflat mai multe despre aceste costume discutand cuEl ne-a vorbit despre cum a pornit ideea, procesul prin care a fost creat costumul pe care l-au denumit "The Surface Suit", cum functioneaza, care sunt avantajele lui, de ce este nanotehnologia importanta in industria de fashion, si nu in ultimul rand, cat scot clientii din buzunar pentru un astfel de costum.La baza un costum(creat la comanda, pe dimensiunile clientului, dupa o sesiune de fitting cu un croitor care ia masuri personalizate), costumul barbatesc hidrofob este rezultatul imbinarii nanotehnologiei hidrofobe, care respinge orice lichid, cu tesaturile elegante specifice costumelor business si casual.Costumul a fost creat pentru a proteja de lichide varsate accidental sau de o ploaie neanuntata.Inspiratia costumului hidrofob este chiar James Bond, pentru ca este "de neatins"."Nu vei sari dintr-un avion, bineinteles, si nici nu vei inota cu el, dar este perfect atunci cand te prinde o ploaie pe drum, in drumul dintre doua intalniri sau daca iti versi accidental cafeaua sau vinul rosu pe el la un eveniment de networking.Tudor Tailor creeaza costume si accesorii practice, care sa fie mai mult decat un design la moda. In cazul costumului hidrofob, nanotehnologia scuteste domnii de griji si de vizite dese la curatatorie", explica Alin Copindeanu, CEO.Chiar daca sunt avansate tehnologic, tesaturile hidrofobe sunt materiale naturale, premium, care lasa pielea sa respire.Tesaturile hidrofobe sunt create prin tratarea unor tesaturi premium cu substante speciale hidrofobe.Materialele provin de la doi dintre cei mai mari producatori mondiali de tesaturi, cu traditie,care dezvolta materiale inovative din cele mai fine si rare fibre naturale din lume.Noua tesatura hidrofoba face orice lichid sa se prelinga foarte usor pe suprafata materialului, iar picaturile ramase sa poata fi scuturate dintr-o singura miscare.Exista trei tipuri de tesaturi care nu pot fi penetrate de lichide:1. Cea rezistenta la apa - tesatura este croita strans, rezista la ploi de vara, de exemplu, insa o ploaie deasa patrunde materialul.2. Cea impermeabila - tesatura este croita foarte strans si poate contine plastic; nu poate fi penetrata nici macar de averse si mentine corpul uscat.3. Cea hidrofoba - tesatura este tratata cu o substanta speciala, care respinge lichidul; picaturile se preling de pe material.Costumul hidrofob imbina tesatura impermeabila cu cea hidrofoba.Astfel, combina tehnica tesaturii foarte stranse cu tehnica tratarii materialelor cu substante specialeAtat conceptul made to measure, cat si tehnologia hidrofoba din tesaturile costumelor au acelasi scop: confort si eliminarea grijilor purtarii unui costum. Ambele se pliaza pe nevoile celui care le foloseste.Costumelesunt croite fix dupa masurile celui care le poarta, iar designul este ales in functie de conformatia corpului. Astfel, cel care poarta un costum made to measure se va simti in largul sau in costum, fara sa i se para mai larg, mai stramt, mai lung sau mai scurt.Un costumelimina din start teama ca e greu de purtat si ca zi de zi trebuie sa fii atent la pozitia corpului.Pe de cealalta parte, nanotehnologia elimina grijile purtarii unui costum. Dupa ce te asiguri ca iti vine manusa, costumul are si beneficiul de a te scapa de grija posibilelor accidente.Cei de la Tudor Tailor isi doresc ca prin introducerea nanotehnologiei in costume sa croiasca libertate pentru toti domnii cu un stil de viata dinamic."Inspiratia costumului hidrofob 'Surface Suit' este costumul pe care l-ar purta James Bond. Pentru ca ne dorim ca gentlemanii sa aiba o tinuta impecabila, am decis sa ducem croitoria la un alt nivel, mai departe de cusaturi perfecte si croi pe masurile fiecarui domn.In final, o tinuta impecabila inseamna ca la sfarsitul zilei sa arate la fel cum arata la inceputul acesteia. Iar costumul hidrofob este singura varianta care iti da siguranta ca orice s-ar intampla pe parcursul zilei, vei putea continua ziua fara probleme", ne spune Alin Copindeanu, CEO Tudor Tailor.Exista deja mai multe nanotehnologii care au patruns in lumea modei, unele pentru a crea un beneficiu, altele doar pentru a da un efect "wow". Incetul cu incetul, nanotehnologiile folosite in domenii tehnice (medical, aerospatial, militar) isi gasesc utilitate si in viata de zi cu zi.Cei de la Tudor Tailor inoveaza constant si incearca sa integreze aceste nanotehnologii pentru a rezolva nevoile cotidiene ale domnilor."In viitorul apropiat vom lansa si un 'Travel Jacket', un concept de sacou de barbati care integreaza o tehnologie de tesatura ce se sifoneaza mai greu, ideala pentru calatorii. Astfel, domnii nu isi vor mai face probleme legate de cum transporta hainele", ne impartaseste Alin Copindeanu, CEO Tudor Tailor.Tesaturile hidrofobe sunt disponibile in show-room-urile Tudor Personal Tailor intr-o varietate de culori si texturi, inclusiv in dungi sau carouri, pentru a alege exact stilul potrivit.Pretul unui costum porneste de la 3900 lei. Mai multe fotografii cu costumul hidrofob poti vedea aici O.D.