Biz lanseaza ghidul antreprenoriatului romanesc in 2018

De ce e nevoie de studiul "Antreprenori de Romania"?

Ce cuprinde "Antreprenori de Romania"?

Top 100 de companii din Bucuresti, ordonate dupa cifra de afaceri din 2016, conform datelor de la ONRC din 2016

Top 20 mai mari companii romanesti din fiecare judet, ordonate dupa cifra de afaceri din 2016, conform datelor de la ONRC din 2016

Opinii ale specialistilor despre evolutia mediului antreprenorial din Romania in 2017 si perspective pentru 2018

numele actionarilor

pachetul de actiuni detinut de fiecare in parte

orasul in care isi desfasoara activitatea

numarul de angajati

cifra de afaceri

domeniul de activitate

Realizat de echipa Biz, studiul ajuns la a doua editie, ia pulsul mediului antreprenorial romanesc la scara intregii tari, reunind companiile antreprenorilor locali. Companiile incluse sunt exclusiv firme romanesti, inregistrate in Romania, cu actionariat local, care nu apeleaza la structuri de actionariat de tip offshore.Acest anuar aduce raspunsuri pentru multe intrebari legate de dezvoltarea pe judete a tarii, de motivele si de directia in care vor merge afacerile si companiile in urmatorii ani.Prin parcurgerea acestor liste se pot vedea cu usurinta cele mai prolifice domenii de activitate, judetele in care companiile romanesti castiga teren sau, din contra, sunt eclipsate total de multinationale sau companii de stat, precum si cine sunt actionarii companiilor romanesti.Ghidul "Antreprenori de Romania" poate fi comandat aici: http://www.revistabiz.ro/adnantreprenor2018/cartea-antreprenori-de-romania/ Costul de achizitie este 50 lei (TVA inclus).Biz este brandul care reuneste o puternica comunitate de oameni de afaceri, atat online, cat si offline.Redactia s-a impus prin realizarea unor importante studii si topuri in parteneriat cu agentii de research, pe cele mai importante domenii de activitate din Romania: Top 50 companii performante, Anuarul Directorilor de Marketing, Top 20 companii IT pentru care merita sa lucrezi, Topul Agentiilor de PR din Romania, Brand Ro sau BizTech.. In premiera absoluta pentru Romania, Brandient si Biz au castigat legendarul premiu Red Dot Design Award, cea mai prestigioasa competitie internationala de design, pentru coperta editiei BizSingapore.