Companiile de succes investesc zeci de mii de euro in... croitorii de reputatie #Interviu cu Andreea Florea, Brandtailors

Pentru inceput as vrea sa ne spui mai multe despre tine.

Cand ai invatat, de fapt, ce inseamna sa faci branding?

Este aceasta o meserie de viitor?

Spune-ne cateva lucruri despre divizia Sigla si Lozinca. Care a fost ideea proiectului si ce le oferiti micilor antreprenori din Romania?

Care sunt costurile?

Cat investesc companiile din Romania in branding, in ziua de astazi?

Cand crezi ca va incepe Romania sa fie un mediu de afaceri in care brandingul sa devina absolut indispensabil?

Daca in urma cu zece ani antreprenorii din Romania nici nu si-ar fi inchipuit cat de important este brandul pentru afacerea lor, iata ca, in 2018, multi dintre ei investesc zeci de mii de euro in asta.Despre ce inseamna brandingul, ce efecte are acesta pentru o afacere si cum se vede in Romania aceasta noua tendinta, vorbeste Andreea Florea, managing partner Brandtailors si fondator Sigla si Lozinca,In 2008, imediat dupa terminarea studiilor universitare, am venit in Brandtailors dupa ce m-au selectat in urma unui interviu pentru job-ul de secretara - la momentul ala, stiam despre comunicare numai ce citisem si ce invatasem in facultate, dar oricum job-ul meu era 100% administrativ si nu avea nicio legatura cu disciplina de branding. Pentru ca nu aveam mare lucru de facut ca secretara intr-o agentie mica, am devalizat biblioteca de specialitate din birou si ma strecuram discret la toate discutiile despre proiecte ale colegilor mei.In cateva luni, am gasit un inlocuitor pentru pozitia administrativa si am inceput sa lucrez pe proiecte, pornind de la project management si pana am ajuns sa conduc departamentul de consultanta pentru brandurile de produs. In 2012, am primit o participatie de 10% in companie, iar din 2013 sunt managing partner al celei mai minunate echipe de branding din Romania.Povestea parcursului meu nu e mare lucru, pentru ca dintotdeauna am fost o companie mica, formata din oameni foarte apropiati si pregatiti profesional in conditii extreme de presiune si volum de lucru, ceea ce a facut sa pot capata intr-o perioada extrem de scurta o vasta experienta pe proiecte diverse. Motivul pentru care mi-e draga povestea "cenusaresei" si o spun cu placere de cate ori am ocazia este ca, de-a lungul timpului, a dat curaj si speranta foarte multor oameni care nu indrazneau sa creada ca pot sa faca mai mult sau mai bine decat faceau in etapa respectiva a vietii lor.Inca invat ce inseamna sa faci branding, mi-e greu sa vorbesc despre procesul de invatare la timpul trecut. Invat mult de la colegii mei, de la clientii nostri si dintr-o serie de domenii care nu par sa aiba vreo legatura directa - cinematografie, arhitectura, artele spectacolului, literatura, tehnologie etc.Rezultatele spectaculoase in proiectele de consultanta de brand ies atunci cand consultantul are curiozitatea si interesul de a invata despre contextul in care activeaza clientii si cand clientii au, la randul lor, disponibilitatea de a invata si de a intelege instrumentele si oportunitatile disciplinei de branding.Consultanta strategica de branding este, cu siguranta, o meserie de viitor, desi familia mea nu intelege ce fac eu la birou nici dupa zece ani de activitate neintrerupta. Pe scurt, un consultant de branding evalueaza si administreaza reputatia brandurilor de companii, servicii si produse.Reputatia este poate unicul element la care companiile lucreaza cu toate resursele inca de la fondare si a carei constructie nu este niciodata definitivata.In contextul dezvoltarii extraordinare a brandurilor digitale, cu care interactionam de multe ori fara sa avem niciun contact uman, disciplinele de brading si design devin cu atat mai importante cu cat au ajuns sa substituie aproape complet toate celelalte maniere de constructie si administrare a reputatiei.Sigla si Lozinca a aparut ca urmare a numeroaselor cereri de oferta pe care le-am primit de-a lungul timpului la Brandtailors din partea unor start-up-uri sau companii mici. Din pacate, bugetele acestor companii sunt mult sub ceea ce merita sa primeasca din punct de vedere al experientei si profesionalismului, asa ca, de cele mai multe ori, nu puteam lucra impreuna si nici macar nu stiam ce recomandare sa le facem pentru viitor.In acest context, am creat o metodologie foarte bine standardizata pentru proiectele de design de brand care sa permita dezvoltarea unor proiecte de branding sau rebranding la preturi mult mai mici decat se vehiculeaza in general in piata de branding, fara a pierde insa din valoarea strategica a solutiei de design.Sigla si Lozinca, divizia noastra pentru start-up-uri si IMM-uri, s-a dovedit un partener foarte apreciat de antreprenorii romani si a ramas un concept unic in Romania. Unul dintre principalii vectori de dezvoltare a disciplinei de branding in Romania este educarea tinerilor oameni de business si micilor antreprenori - lucru pe care Sigla si Lozinca il face inca de la lansare prin informatii, articole, e-books si alte tipuri de continut care sa ajute antreprenorii sa isi dezvolte brandurile fara ajutorul unor agentii specializate.Pentru ca marea majoritate a clientilor Sigla si Lozinca nu au o echipa interna de marketing, apeleaza la noi pentru servicii de brand management pe durata mai lunga, timp in care colaboram pentru a acoperi nevoile lor de brand management contra unui "abonament" lunar.Costurile unui proiect punctual de branding sau rebranding dezvoltat impreuna cu Sigla si Lozinca poate varia de la 3.000 la 12.000 de euro, in functie de elementele livrabile si dureaza intre 3 saptamani si 3 luni.Din cate am observat, antreprenorii aflati la inceput de drum nu au nevoie sa fie convinsi, ei insisi simt nevoia unui proiect de branding profesionist si isi dau seama ca le lipseste o parte importanta din kit-ul de inceput de business daca pornesc la drum fara el. O atitudine pe care o intalneam deseori in trecut era cea de tipul "pornesc asa cum o fi si, daca merge, investesc intr-un proiect profesionist", insa oamenii isi dau seama si singuri ca probabilitatea ca un business sa fie de succes este mai mare cand au un brand realizat profesionist si nu vei sti niciodata, daca nu merge, daca ar fi mers cu un brand dezvoltat corect si profesionist.Cele mai de succes companii din Romania sunt cele care investesc in branding - sigur ca nu numai aceste investitii sunt cauza succesului lor, insa constructia strategica de brand denota o companie vizionara, educata si evoluata, care priveste lucrurile pe termen lung si are perspective multiple asupra categoriei in care activeaza.Unele dintre companiile din portofoliul Brandtailors, cele mai multe lideri de reputatie in domeniile lor, investesc anual in servicii de branding bugete de ordinul zecilor de mii de euro si asta se vede cu usurinta in valoarea brandurilor lor si evolutia cotelor de piata. Adevarul e ca nici macar nu e nevoie de investitii asa mari facute constant - tot ce trebuie sa faca o companie este sa isi cunoasca brandul, consumatorii si contextul de piata si sa pastreze un fir rosu din punct de vedere al pozitionarii, design-ului si mesajelor de comunicare.Branding-ul este absolut indispensabil in Romania, ca dealtfel la nivel mondial. Faptul ca multe dintre brandurile romanesti nu au fost facute de consultanti si designeri profesionisti nu inseamna ca nu au fost facute bine.Exista extrem de multe branduri foarte valoroase in Romania, construite absolut firesc, cu bun simt si respect fata de consumator, chiar daca fara o educatie expresa de branding.E suficient sa ne gandim ca brandurile (intelese drept "conglomerate de reputatie") exista de mii de ani, pe cand disciplina de branding abia are cateva zeci de ani.E drept ca evolutia brandurilor se intampla la noi intr-un ritm mai lent, asta si pentru ca in Romania exista o cultura vizuala destul de precara si o expunere estetica rarissima fata de culturile mai dezvoltate din punctul asta de vedere.Nevoia de constructie a brandurilor comerciale, insa, este o nevoie vitala de business si efectele neglijarii acestor aspecte se vad cu usurinta in cifre. Am speranta ca brandurile comerciale pot fi catalizatorii unei educatii vizuale si estetice mai profunde a romanilor.