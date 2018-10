StartUp Nation risca sa devina un program dedicat gogoseriilor si frizeriilor, in loc sa sprijine inovatia

Conform acesteia, noile conditii privind programul Start-Up Nation 2018-2019, propuse de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, au starnit vii controverse in randul antreprenorilor. De la acuzatii de discriminare la critici privind politica "primul venit, primul servit", analistii de la compania de consultanta Frames si expertii de la Agentia de Consultanta pentru Dezvoltarea Afacerilor acuza faptul ca StartUp Nation risca sa devina un program derizoriu, care va finanta doar infiintarea de gogoserii."In loc sa promoveze inovatia, IT-ul si sa stimuleze antreprenorii din centrele universitare, StartUp Nation va deveni un program destinat exclusiv celor care infiinteaza gogoserii, frizerii, firme de pompe funebre, restaurante, saormarii sau crescatorii de pasari. Finantam, de exemplu, firmele de pompe funebre, cu prioritate, si nu pe cele care inoveaza in sectorul medical", spun consultantii de la Frames.In noua formula, programul prin care statul ar urma sa ofere finantari de pana la 200.000 de lei firmelor noi, va depuncta afacerile din sectorul Inovatie si IT in favoarea celor din productie si servicii.Potrivit proiectului, marile centre universitare, precum Bucuresti, Cluj, Timisoara, Arad, Constanta si Brasov nu vor mai avea acces la finantare, pentru ca firmele infiintate in aceste regiuni vor fi depunctate."Intelegem interesul autoritatilor pentru a stimula mediul de afaceri rural, insa respingem discriminarea regionala, impusa prin noile criterii de punctare in Start-Up Nation. Studentii, care ar trebui sa fie principalii beneficiari ai sprijinului statului pentru a deveni antreprenori in mediul in care activeaza, sunt practic exclusi din acest mecanism. In plus, diferentierea regiunilor in functie de densitatea mediului de afaceri este arbitrara, nefiind prezentat niciun studiu care sa releve in mod clar, cu date economico-financiare actualizate, diferentele dintre judete si regiuni", spune Adrian Negrescu, managerul Frames.Potrivit acestuia, tocmai zonele precum Bucuresti-Ilfov sau Regiunea de Vest ar trebui sa fie vizate de acest program, in conditiile in care acestea sunt deja excluse de la finantarea europeana prin programe precum POR 2.1A - microintreprinderi si POR 2.2 - IMM-uri sau Romania Start-Up Plus, din POCU.Proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation a fost lansat in data de 1 octombrie si se va afla in consultare timp de 30 de zile. Potrivit analistilor, in actualele conditii, cel mai probabil programul ar urma sa debuteze in noiembrie, iar finantarea (2 miliarde de lei) sa fie alocata in anul viitor.Analiza referitoare la modificarea programului Start-Up Nation a fost realizata de compania Frames Media impreuna cu Agentia de Consultanta pentru Dezvoltarea Afacerilor, specializata in dezvoltarea proiectelor de tip StartUp Nation.