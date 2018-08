In Romania infloreste o noua nisa de business: Turismul medical

In urma dezvoltarii platformelor specializate in promovarea la nivel international, strainii aleg Romania datorita preturilor relativ reduse pentru tratamente complexe, in special implanturi dentare, dar si experientei culturale oferite prin serviciile turistice adiacente.Potrivit reprezentantilor lantului de clinici Junior & Family Dental Center, serviciile cele mai solicitate sunt cele care presupun reabilitari orale complete, cu o valoare medie de 1.000 de euro pentru un pacient.Varfurile sunt reprezentate de perioadele de concediu, vara si sarbatorile de iarna, avand in vedere ca durata tratamentului poate fi semnificativa.Italia, Spania, Marea Britanie - sunt tarile in care comunitatile romanesti sunt deosebit de numeroase si, prin urmare, de acolo provin si pacientii in cautare de tratamente.In cadrul clinicilor Junior & Family Dental Center, 30% din volumul anual al pacientilor este reprezentat de diaspora. In timpul verii, procentul creste la 60%.Romanii care se intorc in tara pentru servicii stomatologice sunt cu predilectie adulti, acestia solicitand interventii cu un grad mare de complexitate. Ponderea serviciilor solicitate este data de obturatii simple (20%), reabilitari complexe (60%) si implantologie dentara (20%) . Doar 15% dintre pacienti apeleaza la tratamente dentare inainte de emigrarea propriu-zisa."Medicina dentara din Romania este foarte competitiva la nivel mondial si perfect racordata din punct de vedere profesional si al tehnologiei folosite. Competitia a pus presiune pe medici (dar si pe tehnicienii dentari) si, prin jocul pietei libere, s-a mers foarte mult spre performanta in beneficiul pacientului", explica Dan Draghici, fondator Junior&Family Dental Center, succesul turismului medical dentar.In privinta atragerii pacientilor straini in clinicile romanesti, Dan Draghici remarca faptul ca nisa este in curs de dezvoltare, iar rezultatele incep sa fie remarcabile. "Ceea ce trebuie sa oferim, pe langa servicii stomatologice de inalta calitate, este o experienta completa din punct de vedere turistic si medical! Clinicile noastre au intrat intr-un parteneriat-pilot cu o platforma dedicata turistilor straini in cautare de servicii medicale acompaniate de o experienta culturala si vom urmari dezvoltarea acestuia", mai spune antreprenorul care detine in acest moment doua clinici, una la Iasi si una la Bucuresti.