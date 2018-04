Mostenitorii nu vor afacerile de familie in Romania

opinie

In acelasi timp, antreprenorul roman al anilor 90', este un senior care preda acum stafeta generatiei celor care se nasteau atunci cand a inceput business-ul.La nivel macro, misiunea lui a fost una fondatoare pentru mediul de afaceri dintr-o tara fost comunista ca Romania. La nivel micro a insemnat tranzitia de la statutul de angajat, repartizat intr-o intreprindere de stat, la cel de liber intreprinzator.A riscat foarte mult in conditiile inflatiei galopante de 170% din 1991 sau de 256% din 1993 si care a continuat sa fie de doua cifre pana in 2004.Lipsa de capital si imprumuturile cu dobanzi prohibitive au condus la investitii reduse, care au complicat si mai mult accesarea instrumentelor de finantare. Absenta unei culturi de business si curaj antreprenorial a privilegiat improvizatia in faza initiala de constructie a afacerii si a facut anevoiasa scalarea afacerilor construite de ei. Cu aceste inerente dificultati pentru o perioada de tranzitie, generatia aceasta a facut pionierat intr-ale exprimarii initiativei private si promovarii valorilor economiei de piata in Romania.Astazi o noua generatie preia stafeta ca sa duca business-ul mai departe. Este generatia celor care au crescut cu Internetul in buzunar si tehnologia la varful degetelor. A celor care au calatorit si studiat in tari cu o solida cultura de business, care au intalnit proprietari de business-uri cu traditie de cateva generatii, care sunt conectati la noile tendinte, care transforma modele de business sau inventeaza altele noi.Este generatia celor care gandesc in retea si isi exprima direct optiunile in mediul online, a celor care nu au cunoscut constrangerile economice ale ideologiei de partid si gandesc dezvoltarea business-urilor la scala globala.Sunt prieteni cu tehnologia si o folosesc in mod natural, ca pe o prelungire a propriei prezente, intr-un mediu care ridica pe scut presedinti si construieste cele mai puternice afaceri globale. Dintre acestia se vor alege viitorii lideri de business.Pe de alta parte, atunci cand antreprenorii primei generatii din Romania sunt intrebati despre transferul business-urilor catre cea de-a doua generatie, putini spun ca sunt pregatiti. Cel putin asa pare sa rezulte din studiile facute pe acest subiect si relevante pentru Romania. Planificarea succesiunii este in top 3 provocari pentru antreprenorii romani.Cei mai multi sunt hotarati sa pastreze afacerea si managementul companiei in familie.In acest moment antreprenorii romani nu par sa fie inclinati spre profesionalizarea conducerii afacerii, adica pastrarea drepturilor de proprietate a afacerii, dar atragerea unor manageri externi la conducerea companiei.In acelasi timp, diferentele de viziune dintre generatii pot pune in pericol afacerile de familie.Pericolul poate lua forma diferentelor de viziune asupra gestiunii si evolutiei afacerii si merge pana la evenimente nefericite din familie (deces, divort, etc).Sunt de notorietate cazurile finalurilor dramatice ale unor antreprenori romani care au atras prabusirea afacerilor pe care le construise.Pentru protejarea afacerilor in aceste situatii se impune implementarea unor proceduri adecvate care, in acest moment in multe afaceri de familie, fie sunt simplist concepute, fie lipsesc in totalitate.Daca in companiile cu traditie antreprenoriala din Europa, experienta a consemnat masuri concrete precum intelegeri ale actionarilor, masuri de evaluare a performantelor, consiliu de familie sau alte mecanisme de solutionare a conflictelor, in cazul companiilor din Romania situatia se coreleaza cu nivelul scazut de maturitate al antreprenoriatului, in general. Inca o data ne vine greu sa urmam exemplul afacerilor de familie seculare din toata lumea si vrem sa ne cream propria cale, cu toate riscurile de rigoare.