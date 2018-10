Piata firmelor de pompe funebre a inregistrat o crestere record in 2018, pana la 1,3 miliarde de lei

In sectorul firmelor de pompe funebre activeaza, in prezent, 806 companii, cu aproape 100 mai multe fata de acum cinci ani, potrivit analizei remise miercuri AGERPRES.Potrivit unei analize realizata de firma de consultanta Frames, afacerile din sectorul pompelor funebre s-au maturizat semnificativ in ultimii ani. Specialistii spun ca au asistat la o consolidare a pietei, atat din punct de vedere al numarului de firme, cat mai ales in ceea ce priveste ofertele. Profesionalizarea si eficientizarea serviciilor se pot vedea, cel mai bine, in cresterea semnificativa a cifrei de afaceri, care a avansat de la 423 milioane de lei, in 2013, la 1,1 miliarde de lei, in 2017.Potrivit datelor analizei, realizata la comanda unei companii de profil, cele mai multe firme de pompe funebre activeaza in Bucuresti-Ilfov, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Constanta si Brasov.Daca in mediul rural inmormantarile, pomenile si toate celelalte servicii de aceasta natura sunt organizate mai mult pe cont propriu, in mediul urban firmele sunt cele care asigura, in principal, aceste servicii, spun analistii, care apreciaza ca nivelul evaziunii fiscale din piata serviciilor de pompe funebre s-a redus semnificativ in ultimii ani.Analiza datelor celor peste 800 de companii care activeaza in sectorul pompelor funebre indica faptul ca serviciile acestora s-au extins semnificativ in ultimii ani. Ofertele companiilor acopera, in prezent, tot spectrul de servicii necesare in astfel de situatii. Exista inclusiv sisteme de creditare, cu plata in rate fara dobanda, spun cei de la Frames, iar afacerile din acest sector au un potential de crestere semnificativ., de 1.530 de decese la 100.000 de locuitori. Clasamentul este condus de Bulgaria, cu 1.660 de decese la 100.000 de locuitori, iar pe locul III se situeaza Ungaria (1.500 de decese la 100.000 de locuitori).Potrivit datelor Eurostat, tarile cu cea mai scazuta rata a mortalitatii sunt Franta (895 de decese la 100.000 de locuitori), Spania (873 de decese), Italia (901 de decese) si Suedia (927 de decese).Datele INS arata ca, in Romania, in anul 2017, au decedat 260.886 persoane, cu 3.339 persoane mai mult decat in anul 2016, respectiv cu 1,3%, atat in mediul urban, cat si in mediul rural. Rata mortalitatii generale a fost de 11,8 ‰ in 2017 fata de 11,6 ‰ in anul precedent.Cele mai ridicate rate ale mortalitatii s-au inregistrat in judetele Buzau (14,2‰), Olt (14,5‰), Giurgiu (15,7‰) si Teleorman (17,0‰), iar cele mai mici rate ale mortalitatii generale s-au inregistrat in judetele Valcea (9,5‰), Ilfov (9,6‰), Iasi (9,7‰) si Sibiu (9,8‰) . In municipiul Bucuresti, rata generala a mortalitatii a fost de 10,5‰.Datele statistice arata ca, in mediul rural, s-au inregistrat cu 10,8% mai multe decese decat in mediul urban.In anul 2017, repartizarea persoanelor decedate dupa luna decesului releva faptul ca punctul de maxim al curbei de sezonalitate s-a inregistrat in luna ianuarie (29.399 decese), iar minimul, in luna septembrie (18.600 decese).Statistica arata, pe de alta parte, ca in anul 2017, comparativ cu anul 2016, principalele cauze de deces au fost reprezentate de bolile aparatului circulator (57,6%, din care 19,1% - boala ischemica a inimii si 16,4% - bolile cerebro-vasculare), urmate de tumori (19,9%), de bolile aparatului respirator (5,9%), bolile aparatului digestiv (5,7%), leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (3,7%).Perspectivele in privinta mortalitatii in Romania sunt negative. Numarul deceselor creste de la an la an pe fondul imbatranirii accentuate a populatiei, a cresterii numarului de bolnavi si, nu in ultimul rand, a obiceiurilor nocive ale romanilor. Alimentatia nesanatoasa, lipsa miscarii, consumul excesiv de alcool, automedicatia practicata la scara ampla si lipsa de interes a unei mari parti a populatiei pentru controalele medicale preventive contribuie la accentuarea acestui fenomen, explica analistii.Potrivit datelor Eurostat, la nivelul UE, principalele cauze de deces sunt reprezentate de infarct, accident vascular cerebral si cancer. Putin peste 1,9 milioane de persoane (37% din numarul total) au decedat din cauza unor afectiuni ale sistemului circulator (in principal accidente vasculare cerebrale si infarcturi), iar 1,3 milioane de persoane (26% din numarul total) au murit din cauza cancerului.Afectiunile sistemului circulator au fost principala cauza a deceselor in toate statele membre UE, cu exceptia Danemarcei, Frantei, Olandei si Marii Britanii, unde cancerul a fost principala cauza a deceselor.