Povestea de succes a producatorului autentic de ii. #Interviu cu Cristina Chiriac

Spuneti-ne mai multe despre dumneavoastra, despre evolutia dumneavoastra profesionala.

Cum s-a nascut brandul Flori de ie?

Este un business atipic, care cere atat forta de munca greu de gasit cat si experti care sa certifice autenticitatea produselor. Spuneti-ne mai multe despre business-ul dumneavoastra.

Cum arata piata pe care va desfasurati activitatea? Cati producatori autentici de ie romaneasca mai exista?

Care a fost investitia in acest proiect?

Cum a evoluat din punct de vedere financiar acest business, in 2018? Ce estimari aveti pentru 2019?

Cat costa o ie? Cate ii vindeti in fiecare an?

In cei trei ani de activitate ati dus ia romaneasca peste tot, peste hotare, la Viena, Las Vegas, New York, Moscova sau Shanghai. Spuneti-ne mai multe despre modul in care este primit acest simbol romanesc in intreaga lume.

Cum s-a nascut pasiunea dumneavoastra pentru ii?

Ce planuri aveti pentru Flori de ie?

Iata, asadar, ca ia romaneasca a ajuns, in an centenar, un simbol al elegantei si rafinamentului care straluceste pe podiumurile lumii datorita muncii pe care oameni precum Cristina Chiriac o depun zi de zi.Ea singura si-a "impletit o misiune": aceea de a salva costume vechi si de a repune in valoare motivele utilizate odinioara pentru a infrumuseta straiele romanesti. Tot ea a dus ia romaneasca in toate colturile lumii, din Viena pana in Shanghai, un de a fost aplaudata la scena deschisa.Cristina este fondatoarea Flori de ie , mama, presedinte al Asociatiei Antreprenorilor din Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor.Ea vorbeste pentru Business24 despre cum a inceput sa colectioneze ii si fote vechi, sa le salveze de la degradare. Si cum, dupa o investitie de 15.000 de euro, si nenumarate ore de munca a venit si momentul in care numarul iilor vandute a inceput sa creasca de la an la an, considerabil.Sunt un om care nu se resemneaza nici cu succesul, nici cu esecul, sau mai bine spus, nici cu victoria, nici cu infrangerea. Am facut distinctia pentru ca, daca vorbim de piata romaneasca, este greu sa pui cuvantul succes.Sunt mai degraba victorii consecutive sau sporadice in speranta succesului si asta pentru ca legislatia care priveste activitatile de business se schimba atat de des, incat da semnale de instabilitate care ii descurajeaza pe marii jucatori si ii ucide pe cei mici.Asta am incercat sa fac in cartea mea, care este teza de doctorat, sa urmaresc evolutia economiei romanesti post-decembriste, cu toate tarele ei.Las urme pe unde trec, cartea e una draga, dupa cum mi-am dovedit mie si celor din jur ca pot aduce, de exemplu,in zona de profit, ceea ce nu mi s-a iertat, dar asta e o alta poveste.Prefer sa imi jalonez parcursul trecut cu amintirile frumoase si cu efortul constant, cu munca, adesea epuizanta, care a facut sa fiu femeia de azi: sunt Cristina de la, sunt mama a doi baieti minunati, sunt presedinteleVin din patria lui Brancusi, sunt musceleanca, iar portul acela minunat cu voal de borangic mi s-a parut intotdeauna culmea elegantei populare romanesti si indraznesc sa spun ca nu doar populare.Asa ca am inceput sa colectionez ii si fote vechi, sa le salvez de la degradare. Am trecut si eu, ca orice angajat, prin momente dificile si mi-am dat seama ca multe femei din zona mea natala, care nu au capacitatea de a face o afacere personala, ar putea sa lucreze ceea ce stiu ele cel mai bine si mai frumos - sa coasa, iar costumele vechi erau o sursa de inspiratie minunata.Asa ca am impletit o misiune, aceea de a salva costume vechi si de a repune in circuitul estetic motivele utilizate odinioara, cu scopul de a reda femeilor demnitatea pe care ti-o da munca, oferindu-le ocazia sa intre in familia Flori de ie.A fost deci o nastere fireasca, din pasiune si multa dragoste, prin care am dat ceva inapoi zonei in care imi sunt radacinile.Experti inca mai exista, iar costumele vechi pe care le-am adunat in colectia mea au toate certificate, dar stiu si povestea lor de la fostii posesori. Trebuie sa stii unde sa cauti forta de munca potrivita acestui business, dar eu nu am rupt nicio clipa legatura cu zona natala, asadar am mers, de cele mai multe ori, la sigur. Apoi am intalnit pe parcurs oameni cu care am rezonat si care au raspuns exigentelor mele.Piata noastra este una nisata, e o feliuta din marea industrie vestimentara, dominata, din nefericire, de marfuri venite din extremul orient, majoritatea de proasta calitate, pe materiale sintetice 100%, singurul atu fiind pretul scazut.Cat priveste producatorii autentici de ii, e o poveste delicata. Specialistii in etnografie sunt de parere ca nu prea mai este vorba de costum popular autentic, ci mai degraba de unul traditional.Desi nici acesta nu mai exista deja de cateva decenii bune, ideea sustinuta de specialisti este ca un port romanesc pur nu a existat niciodata, el fiind nuantat de influentele exterioare, asa cum s-a petrecut in cazul limbii romane.Nu vreau sa amintesc de fake-urile orientale care au inundat piata, imitatii cusute la masina care nu au aproape nimic in comun cu ii traditionala, dar care sunt accesibile ca pret.Investitia initiala a fost de 15.000 euro. 9.000 au fost folositi in construirea si dotarea magazinului din Baneasa Shopping City si 6000 de euro au fost constituiti ca si garantie pentru primele doua luni de chirie.Din punct de vedere financiar pot spune ca inca din primul an acest business a inregistrat un trend crescator al cifrei de afaceri. Pentru anul in curs estimam o valoare a acesteia mai mare cu 30% decat in 2017.Nu este mult, dar faptul ca ne aflam pe un trend pozitiv ne confirma faptul ca suntem pe drumul cel bun si ca investitia initiala se amortizeaza in perioada pe care am estimat-o initial.Pretul se stabileste in functie de complexitatea si de modelul iei, cat si in functie de timpul de lucru. Toate produsele Flori de ie sunt lucrate integral manual, in Romania. In medie, pentru o ie care este cusuta cu paiete si margele, timpul de lucru poate ajunge pana la 4, chiar 6 saptamani.Cum lucrul manual este din ce in ce mai greu de gasit in tara noastra, putem deduce singuri ca pretul este stabilit astfel incat raportul calitate-pret sa fie unul la unul. In general, pornesc de la 500 de lei si depasesc chiar 2000 de lei, daca vine vorba de rochii. Valoarea unei ii insa, este inestimabila. Cert este faptul ca numarul iilor vandute a crescut de la an la an considerabil.Fara sa mimez modestia va voi spune ca pretutindeni, ia romaneasca si toate elementele de vestimentatie din costumul popular traditional, prezentate ca atare sau ranforsate, adaptate si carora li s-au dat noi valente in cadrul unor tinute elegante destinate ocaziilor speciale, au fost primite cu extrem de multa caldura, apreciate, aplaudate.Noi suntem cei care le privim exclusiv prin prisma apartenetei la rural si cum snobismul e un sport national, nu prea mai suntem dispusi sa vedem cu ochi buni aceasta zona.Dar splendoarea cu care sunt decorate costumele noastre, diversitatea lor de la o zona la alta, eleganta combinatiilor dintre piesele vestimentare si rafinamentul cromatic sunt toate apreciate in mod deosebit.Cred ca ar trebui sa fim mai deschisi atunci cand vine vorba despre recunoasterea costumului nostru popular.Asa cum ne place sa ne fotografiem macar, intr-un kimono, daca vizitam Japonia, ar trebui sa lasam deoparte snobismul si sa nu ne fie rusine de trecut, de strabuni, de taranii din care ne-am nascut cu totii, acum una sau mai multe generatii si sa purtam cu eleganta si demnitate ceva din comoara noastra. Mai avem ceva de parcurs, pana sa apreciem cu adevarat costumul romanesc la noi acasa, desi evenimentele in care ne implicam aduna, an de an, tot mai multi participanti, ceea ce ne da sperante si satisfactii.Pasiunea pentru ii s-a nascut odata cu mine, am crescut cu ea si acum mergem umar la umar.Anul 2018 a venit cu o implinire profesionala mare, certificand in felul acesta ca munca si efortul depus de noi a fost in directia corecta.Am participat pentru prima data la Paris Fashion Week, cel mai important eveniment din lumea modei la nivel global, alaturi de alti designeri consacrati deja pe plan international. Este o mare onoare, dar si o mare responsabilitate in acelasi timp, constienti fiind ca parcursul nostru antreprenorial se va putea modifica radical, Parisul fiind cea mai importanta rampa de lansare.In ceea ce priveste extinderea si planurile noastre de viitor, ne vom limita cu preponderenta la partea de online. Cifrele demonstreaza ca aceasta este cheia succesului, in special pentru antreprenorii mici si medii.Noi investim constant si constient in calitate, dar si in diversificarea gamei de produse, pentru a ne alinia la tendintele fashion actuale, precum si dorintelor clientilor nostri.Trebuie sa recunosc ca este o adevarata provocare pentru noi sa ne adaptam cerintelor internationale, fara sa ne indepartam de ideea de traditional de la care am pornit, insa procesul de creatie este unul incredibil de frumos.